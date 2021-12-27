Журналист «Би-би-си» Андрей Захаров уехал из России из-за слежки

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов призвал родственников ахалгорцев, проживающих на территории, контролируемой властями Грузии, потребовать вывода поста грузинской полиции из села Чорчана. Об этом он заявил на встрече с жителями Ахалгорского района.

«Почему не скажут? Потому что их сразу арестуют. В Грузии арестовать умеют. Саакашвили арестовали? Арестовали. Всё хорошо, нормально, сидит», – сказал югоосетинский лидер.

Отметим, что Бибилов не стал дожидаться вопроса об открытии де-факто границы с Грузией и решил сам задать себе соответствующий вопрос: «Вы знаете, что дорога закрыта, у нас там живут дети и родственники, что нам делать?». Отвечая на собственный вопрос, он заявил: «Для меня вопрос номер один – незаконный пост, который стоит на территории Южной Осетии».

Он также призвал родственников и детей ахалгорцев переехать в Южную Осетию.

«Уровень жизни здесь гораздо выше, чем в Грузии», – добавил Бибилов.

«Они там сейчас лучше живут, чем здесь? Связываются непонятно с кем. Дети – участвуют ли они в гей-парадах? Этого мы тоже не знаем», – сказал югоосетинский президент.

Бибилов на встрече также заявил, что «Ленингорский район никогда не был в Грузии, он всегда был в Южной Осетии».

«Была война, агрессия против Южной Осетии? Была же. Вот здесь спросить – а кто считает, что была агрессия Грузии против Южной Осетии. Ну не все же поднимут руки. Я же чувствую. А на самом деле это так – убили детей, женщин. Убили же. Я же не говорю, что грузины убили, правительство Грузии убило. Разве Грузия не совершала террористических актов на территории Южной Осетии? Игрушки, телевизоры, покрышки, машины взрывались. Но тогда Ленингорский район был под оккупацией Грузии – Ленингорский район никогда не был в Грузии, он всегда был в Южной Осетии.

Многие уверены, что пройдёт 2 года, 3 года, 5 лет, 10 или 20 лет и Южная Осетия будет обратно в Грузии. Ребята, этого уже никогда не будет! Мы – один народ, проживающий в Южной Осетии. Кому-то нравится, кому-то не нравится», – сказал он.

На встрече Бибилов сказал несколько фраз на грузинском языке, в том числе отвечая жителю Ахалгорского района, который пожаловался, что его не пускают на лечение в грузинскую клинику.

«Мы должны понять, что это – граница государства. Допустим, есть граница Грузии и Азербайджана. Просто так туда кто-нибудь попадет из жителей? Дети у него, внуки, какая разница? Он должен пройти границу. Точно такая же граница как между Грузией и Турцией, Грузией и Арменией, Грузией и Азербайджаном, Грузией и Россией, Грузией и Чечней, точно такая же граница есть между Грузией и Республикой Южная Осетия. Разницы никакой. Мы еще не свыклись с этим», – сказал Бибилов.

Югоосетинские власти ограничили передвижение граждан из Ахалгорского муниципалитета в ответ на обустройство грузинского поста у села Цнелиси. Пропускной пункт «Одзиси» закрыт с сентября 2019 года.