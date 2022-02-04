Журналистка «Новой газеты» покидает Россию из-за угроз из Чечни

Президент Польши Анджей Дуда посетил Грузию с транзитным визитом. По пути в Китай польский лидер остановился в тбилисском международном аэропорту и встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Президенты обсудили ситуацию вокруг Украины и консультации, которые недавно провели Россия и Запад.

По словам президента Польши, у Грузии есть «трагический опыт, связанный с Россией». Назвав Грузию «другом и союзником», он указал на важность совместных консультаций по вопросам, связанным с безопасностью.

Анджей Дуда также сказал, что с Грузией его связывают особенные чувства – он вспомнил 2008 год, когда во время войны президент Лех Качиньский прибыл в Тбилиси.

«Я хотел бы поблагодарить президента за приглашение на встречу в Тбилиси, за возможность поговорить сегодня об очень важных проблемах, не только наших, европейских, но, можно смело сказать, мировых. Я рад, что мне удалось провести эти консультации с президентом по ситуации в Европе, ситуации вокруг Украины, но я хотел бы подчеркнуть ситуацию, которая исходит из порядка всего мира», – сказал президент Польши на брифинге в Тбилиси.

Дуда отметил, что «Украина — наш сосед, поэтому мы очень обеспокоены ситуацией, которая там происходит».

Саломе Зурабишвили, в свою очередь, поблагодарила Польшу, другие европейские страны и Соединенные штаты за поддержку Грузии.

Она выразила уверенность, что в переговорах Запада с Россией всегда будут учтены интересы Грузии, принцип территориальной целостности и суверенитета страны.

«Я также хотела бы выразить благодарность всем нашим европейским и американским партнерам, которые сегодня не забывают Грузию в ходе этих очень сложных переговоров и, во всяком случае, упоминают о суверенитете и территориальной целостности Грузии», – сказала Зурабишвили.

Говоря о ситуации вокруг Украины, Зурабишвили осудила агрессивные действия России, угрозы, кибератаки и другие провокации Москвы. Эти шаги, по её словам, угрожают не только Украине, но и всей европейской безопасности, в том числе и Грузии.

«Агрессивные действия, угрозы, будь то кибератаки или прямое наращивание военных сил непосредственно на границе с Украиной, или активизация тех же военных сил на Черном море, все это признаки того, насколько нынешняя политика России переходит на провокацию.

Весь европейский, западный мир отвечает на это переговорами, попытками разрешить эту ситуацию и двигаться к мирной деэскалации этой напряженной ситуации, но к деэскалации, как и к мирным переговорам, должны быть готовы обе стороны», – отметила Зурабишвили.

Отметим, что о визите президента Польши в Грузию представителям СМИ стало известно примерно за час до брифинга.