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Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве
Журналистка The Insider Оксана Баулина погибла под обстрелом в Киеве в ходе исполнения редакционного задания, сообщает издание.
«Она снимала разрушения после обстрела российскими войсками Подольского района столицы и попала под новый ракетный обстрел. С ней погиб еще один гражданский, двое сопровождавших ее людей ранены и госпитализированы», – пишет The Insider.
До этого Оксана Баулина работала в ФБК, сотрудничала с «Радио Свобода» и «Медиазоной».
В 2017 году «Радио Свобода» выпустило документальный фильм про Оксану Баулину – на тот момент она работала главным редактором канала «Навальный Live».
Другие новости дня
ЕСПЧ возобновил рассмотрение исков против России до 16 сентября
Европейский суд по правам человека возобновил рассмотрение исков против России. Об этом сказано в резолюции, опубликованной судом.
Согласно документу, с 22 марта можно подать жалобу о нарушении Россией Конвенции о защите прав человека и основных свобод, если оспариваемый инцидент произошел до 16 сентября этого года. Также отменяется заморозка исков, поданных ранее.
На прошлой неделе Комитет министров Совета Европы исключил Россию из организации. С 16 сентября страна перестает быть участником Европейской Конвенции о правах человека. Из-за решения Комитета ЕСПЧ ранее объявил, что приостанавливает рассмотрение всех жалоб против России.
В конце февраля Совет Европы приостановил членство Москвы из-за вторжения российской армии на территорию Украины. После этого российский МИД заявил, что страна не будет участвовать в работе Совета.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва работает над тем, чтобы выход из Европейской конвенции по правам человека не сказался на правах россиян. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас призвал граждан активнее обращаться за защитой своих прав в российские суды.
Россия вступила в Совет Европы в 1996 году и стала первой в истории страной, исключенной из организации.
Умерла госсекретарь США в администрации Клинтона Мадлен Олбрайт
Госсекретарь США в администрации президента Билла Клинтона Мадлен Олбрайт умерла на 85 году жизни. Об этом 23 марта сообщила в заявлении ее семья.
В 1997 году Олбрайт стала первой женщиной в должности госсекретаря США. В 1992 году она стала советником Билла Клинтона, а после его избрания на пост президента США ее назначили на пост постоянного представителя США при ООН.
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В двух селах Белгородской области на границе с Украиной введен режим ЧС
В селах Журавлевка и Нехотеевка Белгородской области, вблизи с границы с Украиной, введен режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в одном из этих населенных пунктов якобы разорвался снаряд и есть пострадавшие. Гладков утверждает, что со стороны Украины в сторону России был произведен выстрел.
Губернатор публикует фото разрушений в доме. Гладков пишет, что на снимке – дом в Журавлевке. Других подтверждений этой информации нет.
Кроме того, днем 23 марта стало известно о высылке украинских дипломатов из Минска и Бреста. Им приказали покинуть белорусскую территорию в течение 72 часов. В стране останутся только посол и еще четверо сотрудников. Эвакуация посольства белорусского посольства из Киева завершилась три дня назад.
Ранее Генштаб Украины предупреждал об угрозе вторжения войск с с белорусской территории.
Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. По данным ООН, за это время погибли 593 мирных жителя, более полутора тысяч получили ранения. Более трех с половиной миллионов украинцев покинули страну. Общее число беженцев и вынужденных переселенцев составляет почти четверть населения Украины.
Суд вынес активистке Самире Байрамовой устное предупреждение
Магистерский суд Марнеули ограничился устным предупреждением в отношении гражданской активистки Самиры Байрамовой, сообщает SOVA.
«Сегодня суд рассматривал дело об административном правонарушении в отношении Самиры Байрамовой. В частности, протокол о нарушении закона был составлен на основании статьи 150 Кодекса о правонарушениях, которая предусматривала искажение внешнего вида территории в границах муниципального образования. Суд полностью разделил изложенные нами позиции», - отметил адвокат из «Ассоциации молодых юристов», представлявший интересы Байрамовой в суде.
«Меня освободили от административной ответственности, не оштрафовали и сделали устное замечание», - рассказала Самира Байрамова Radio Marneuli.
Прокуратура признала Самиру Байрамову потерпевшей стороной. 21 марта активистка обратилась в ведомство с ходатайством о присвоении соответствующего статуса.
Самира Байрамова начала получать угрозы и оскорбления в социальных сетях после того, как разрисовала окна и внешние стены офиса ультраправой, прокремлевской организации Alt-Info в Марнеули.
Путин поручил поставлять газ в «недружественные страны» за рубли
Президент России Владимир Путин поручил перевести в рубли платежи за газ для государств из списка «недружественных стран». Об этом он заявил на совещании с правительством, пишет агентство ТАСС.
«Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты – начнем с этого – нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», – сказал Путин.
Он пояснил, что планируется отказаться в расчетах от всех «скомпрометировавших себя валют». Объемы поставок и цены на газ будут соответствовать прописанным в заключенных ранее контрактах.
- 7 марта Россия внесла в список «недружественных стран» 50 государств. В том числе – страны Евросоюза, Великобританию, Канаду, США, Японию, Швейцарию, Микронезию и Сан-Марино. В список внесены страны, которые ввели против России санкции в связи с российским вторжением на территорию Украины или поддержали их.
В Таганроге задержали журналистку Радио Свобода Полину Ефимову
В Таганроге полиция задержала журналистку Полину Ефимову, которая сотрудничает с Радио Свобода.
Ефимову задержали возле пункта временного размещения беженцев из восточных районов Украины - она приехала туда, чтобы пообщаться с жителями Мариуполя, которых доставляют в Ростовскую область последние несколько дней.
Хвича Кварацхелия перешел в батумское «Динамо»
Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия перешел из казанского «Рубина» в батумское «Динамо». Об этом сообщил ряд интернет-изданий. Карьеру в батумском клубе продолжит и экс-игрок тульского «Арсенала» Зурико Давиташвили.
На официальной Facebook-странице «Динамо Батуми» опубликован пост с графическим изображением футболиста и надписью «Угадайте, кто?». Пользователи легко узнали в человеке на фото Хвичу Кварацхелия.
Ранее сообщалось, что Кварацхелия не вернется в Россию после ближайших матчей за сборную Грузии по футболу.
Российские СМИ писали, что на семью Хвичи оказывается давление из-за его выступлений за российский клуб. Ситуацию прокомментировали даже в Госдуме РФ. Депутат Светлана Журова сказала, что Кварацхелия, возможно, «надо переехать полностью» в Россию.
Легионеры, играющие в российском чемпионате, по решению Международной федерации футбола (ФИФА) могут без последствий приостанавливать свои контракты до 30 июня 2022 года.
- 21-летний Кварацхелия в нынешнем сезоне провел за «Рубин» 22 игры во всех турнирах, забил два мяча. Его контракт с «Рубином» был рассчитан до 2024 года.
- На счету 21-летнего Давиташвили 3 гола в 20 матчах за «Арсенал». Его контракт с клубом был рассчитан до 2023 года.
- «Динамо Батуми» – действующий чемпион Грузии. Команда лидирует после пяти туров Высшей лиги.
Путин поручил перевести в рубли оплату поставок российского газа на экспорт в «недружественные» страны
Владимир Путин 23 марта объявил, что Россия переведет оплату поставок российского газа на экспорт в "недружественные" страны в рубли. Соответствующее распоряжение он дал ЦБ и правительству: те за неделю должны определить "порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке РФ покупателями газа", сообщает "Интерфакс".
Распоряжение Путина означает, что покупатели российского газа в Европе (к "недружественным" российские власти отнесли все страны ЕС) должны будут для оплаты поставок купить на российском рынке рубли (за валюту и, скорее всего, по специальному курсу, который установит ЦБ) и уже рублями оплатить поставки. Путин объяснил нововведение тем, что "коллективный Запад перечеркнул доверие к своим валютам", введя санкции в отношении России за войну в Украине, и "России поставлять товары в ЕС и получать товары в их валюте не имеет смысла".
"Поэтому мною принято решение отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют", – заявил Путин.
После вторжения России в Украину многие страны Запада запретили ввоз в РФ евро и доллара, а также заморозили российские резервы в долларах и евро. Также многие российские банки, в том числе ВТБ, ВЭБ и Сбербанк, были отключены от системы международных расчетов SWIFT, что затруднило расчеты в иностранной валюте. Из-за этого Россия оказалась в ситуации катастрофической нехватки наличной валюты и была вынуждена ввести ограничения на продажу валютной выручки экспортерами и на снятие наличных долларов и евро с вкладов в российских банках.
Как отреагируют на идею Путина с оплатой поставок газа в рублях покупатели в Европе – пока неясно. Отчасти ситуацию может смягчить то, что во многих странах ЕС "Газпром" работает через свои дочерние компании, которым будет легко оплачивать поставки в российской валюте. Также многие страны сейчас реализуют программы по полному отказу от российских нефти и газа – новые меры оплаты могут подтолкнуть их ускорить реализацию этих программ.
В Грузии дорога к «Верхнему Ларсу» открылась для всех видов транспорта
Движение на центральной автомагистрали через Казбегский муниципалитет, ведущей к грузино-российской границе, полностью открыто, сообщает департамент автомобильных дорог Грузии.
Движение на участке Гудаури-Коби автомобильной дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс было закрыто уже больше суток из-за интенсивного снегопада, низкой температуры и опасности схода лавин.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», сегодня дорогу удалось очистить, после чего она была открыта как для легкового транспорта, так и для машин с прицепом и полуприцепом.
При этом транспорт с прицепом, полуприцепом и автобусы вместимостью более 30 мест будут передвигаться в тоннелях в одностороннем режиме.
Ранее СМИ сообщили, что с российской стороны на границе скопилось более трех тысяч большегрузных автомобилей.
Агентство Bloomberg сообщило об отъезде Анатолия Чубайса из России
Бывший глава государственной корпорации "Роснано", экс-глава РАО ЕЭС и бывший вице-премьер России Анатолий Чубайс, который в последние годы был представителем Владимира Путина по устойчивому развитию и климату в международных организациях, подал в отставку со своего поста и уехал из России. О его отъезде сообщает Bloobmerg со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, а уход с поста спецпредставителя Путина подтверждает ТАСС. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил агентству РИА Новости, что Чубайс "уволился по собственному желанию".
Два знакомых Чубайса рассказали РБК, что он вместе со своей супругой Авдотьей Смирновой уезжал в Стамбул (ее знакомый также подтвердил, что она в Стамбуле).
По словам источников Bloomberg, Чубайс прямо сослался на свое несогласие с войной, которую Кремль начал 24 февраля в Украине. 66-летний чиновник стал одним из первых официальных лиц настолько высокого уровня, которые порвали связи с Кремлем из-за вторжения России в Украину. Война продолжается уже почти месяц, за это время Украину покинули более 3 млн беженцев, разрушены и фактически стерты с лица земли несколько украинских городов, а страны Запада наложили на Россию сверхжесткие санкции.
66-летний Чубайс был одним из немногих оставшихся во власти экономических реформаторов 1990-х годов. Чубайса считают "архитектором" российской приватизации 1990-х годов. В 1991–1994 годах он был главой Государственного комитета России по управлению государственным имуществом, в 1992–1994 годах – зампредседателя правительства Российской Федерации при премьере Викторе Черномырдине, затем главой администрации президента и министром финансов при президенте Борисе Ельцине.
При Владимире Путине Чубайс занимал руководящие посты в крупных государственных компаниях, в том числе РАО ЕЭС и "Роснано", пока в 2020 году его не назначили посланником по устойчивому развитию. Bloomberg отмечает, что у Чубайса были развитые связи с иностранными топ-чиновниками и организациями.
В Южной Осетии опровергли информацию об эвакуации семей российских военных
Информация об эвакуации семей российских военнослужащих с территории Южной Осетии не соответствует действительности, – заявили в КГБ самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, фейковые материалы распространяют в социальных сетях и мессенджерах.
«КГБ ответственно заявляет, что все семьи сотрудников Пограничных сил, структур РЮО и Российской Федерации находятся в республике и выполняют обязанности несения службы в режимах повседневной служебной деятельности. Из республики выехал только ряд семей военнослужащих, убывших для участия в специальной военной операции на Украине», – говорится в сообщении КГБ.
Жителей Южной Осетии призвали сохранять спокойствие, «а также не поддаваться на провокации деструктивных сил, ставящих своей целью осложнение внутриполитической ситуации».
- 16 марта стало известно, что на войну в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
Россиянам организовали туры в Узбекистан для оформления карт Visa и Mastercard
Туры в Узбекистан, целью которых будет оформление банковских карт платежных систем Mastercard и Visa, организовали в России.
На сайте компании «Веди Групп» уточняется, что стоимость такой путевки начинается от 23 тысяч рублей с одного человека.
В эту стоимость входят трансфер, проживание, подготовка документов, медстраховка и сопровождение при посещении банка. Уточняется, что экскурсии и авиабилеты оплачиваются отдельно.
Тем, кто захочет посетить получить карту в Узбекистане, можно будет добраться до Ташкента прямыми рейсами Uzbekistan Express и Uzbekistan Airways. Вылет будет осуществляться из Москвы, Казани, Екатеринбурга, Уфы и Минеральных Вод. Билет на самолет можно приобрести в пределах 28-47 тысяч рублей.
В компании добавили, что картами, которые будут выданы на территории Узбекистана, можно расплачиваться за рубежом. Для оформления потребуется только заграничный паспорт, пишет Московский комсомолец.
Ранее сообщалось, что в России платежная система UnionPay на фоне приостановки работы популярных Visa и Mastercard стала пользоваться большим спросом у клиентов. Банки поднимают цены на выпуск такой карты.
В «Аруаа» сообщили об отмене закона о восстановлении абхазской национальности
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия накануне вечером отменили ранее принятые поправки в закон «Об актах гражданского состояния» и в Гражданский кодекс, которые предусматривали возможность «восстановления абхазской национальности». Об этом сообщили в организации ветеранов «Аруаа».
В связи с принятым парламентом решением митинг, запланированный сегодня на сухумской площади Свободы, не состоялся.
Ранее ветераны призвали абхазского лидера Аслана Бжания наложить вето на поправки, позволяющие абхазским и иностранным гражданам, а также лицам без гражданства, проживающим на территории Абхазии, «восстановить абхазскую национальную принадлежность».
С новой законодательной инициативой 1 марта 2021 года выступил спикер абхазского парламента Валерий Кварчия. Агентство «Апсныпресс» тогда опубликовало новость под заголовком «Самурзаканские абхазы смогут восстановить национальную принадлежность и исконные фамилии». Законопроект был принят в первом чтении 31 марта 2021 года, во втором и третьем – 21 марта текущего года.
В «Аруаа» считают, что цель внесения поправок – массовое предоставление абхазского гражданства гражданам Грузии, живущим в Гальском районе.
Президент Польши: на саммите НАТО особое внимание должно быть уделено ситуации в Украине и Грузии
«На саммите НАТО особое внимание должно быть уделено ситуации в Украине и Грузии», — заявил президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Бухаресте.
По словам президента Польши, вопрос безопасности имеет фундаментальное значение для Украины и Грузии, поэтому необходимо проводить заседания комитетов НАТО-Украина и НАТО-Грузия.
Анджей Дуда также отметил, что вместе с Румынией они подчеркнут европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии.
«Это должны быть страны, которые фактически в ближайшие несколько недель должны получить статус кандидата в члены ЕС. Помощь им должна быть обеспечена, что особенно будет нужно Украине для восстановления после войны», – заявил президент Польши.
Президент Румынии отметил, что Румыния и Польша поддерживают интеграцию Украины, Молдовы и Грузии в Евросоюз, передает Общественный вещатель Грузии.
- Внеочередной саммит НАТО пройдет 24 марта в Бельгии, его темой станет российское вторжение в Украину. Президент США Джо Байден посетит саммит НАТО, сообщали ранее в Белом доме.
Главного редактора «Медиазоны» вызвали в полицию за критику Этери Тутберидзе
Полиция в Москве вызвала для дачи объяснений главного редактора издания "Медиазона" Сергея Смирнова за перепубликацию сообщения с критикой российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Повестка опубликована изданием 23 марта.
В документе говорится, что поводом для вызова стало обращение депутата Госдумы Олега Нилова о распространении клеветы о Тутберидзе. В феврале депутат потребовал возбудить против журналиста уголовное дело за перепубликацию сообщений с критикой тренерских методов спортсменки.
В них тренера критиковали за жесткое общение с учениками и неуважение к ним, записи сопровождались хештегом #позортутберидзе. Журналист переопубликовал сообщения с комментарием "почему надо запретить фигурное катание". После этого Нилов предложил разработать законопроект и отправлять в "тюрьму на много-много лет" за оскорбление российских спортсменов, напоминает "Медиазона".
- Тутберидзе – одна из самых известных тренеров в мировом фигурном катании. Её ученики выиграли 4 олимпийских золота, несколько чемпионатов мира и Европы. Она публично на критику не реагировала.
Салливан: США изучают вопрос об исключении России из G20
Соединенные Штаты выступают за исключение России из Группы двадцати крупнейших экономик мира - G20 - и намерены обсудить данный вопрос со своими партнёрами. Об этом заявил советник президента США по безопасности Джейк Салливан.
По мнению Салливана, Россия больше не может участвовать в международных институтах и в международном сообществе как обычно.
22 марта власти Польши предложили США изучить вопрос исключения России из G20 из-за военного вторжения в Украину и получили "положительный ответ", сообщал Reuters со ссылкой на польского министра развития и технологий Петра Новака. "Если Россия останется членом этой организации, она будет менее полезна", - отметил собеседник агентства.
Вопрос об участии России в G20 может быть рассмотрен на саммитах ЕС и "Большой семерки" в Брюсселе.
Однако, по мнению аналитиков, перспективы исключения России сомнительны: при голосовании по этому вопросу такие страны, как Китай, Индия или Саудовская Аравия, вероятно, воспользуются правом вето.
G20 - это группа крупнейших экономик мира, целью которой служит координация действий по важнейшим вопросам, влияющим на мировую экономику.
Очередной саммит Группы двадцати состоится в конце года в Индонезии. Президент России Владимир Путин намерен участвовать в нём, передаёт Reuters со ссылкой на российского посла в Джакарте Людмилу Воробьёву. В прошлом году Путин участвовал в саммите G20 в Риме по видеосвязи.
Североосетинский депутат призвал местных жителей к участию в войне против Украины
Депутат парламента Северной Осетии от партии "Единая Россия" Борис Кантемиров призвал местных жителей к участию в войне против Украины в качестве "добровольцев". Он назвал начатое 24 февраля полномасштабное военное вторжение "священным долгом". Кантемиров заявил, что желающие отправиться в Украину могут обратиться к нему лично – "чтобы сделать все правильно".
Кавказ.Реалии на момент публикации этой новости известны имена 33 погибших на войне в Украине уроженцев Северной Осетии. Это только те данные, которые приводят власти и официальные СМИ, реальное число убитых может быть значительно больше.
11 марта стало известно, что схожим образом так называемых добровольцев для участия в российском вторжении набирают в Дагестане. Там военкоматы опубликовали расценки за участие в войне – от 177 тыс до 215 тыс рублей в месяц в зависимости от звания. С 24 февраля в Украине погибли не менее 57 уроженцев Дагестана – это только те, чьи имена известны Кавказ.Реалии.
- Подтверждены имена как минимум 557 погибших в Украине россиян. Официально Россия признала гибель 498 военнослужащих, 1597 получили ранения. Украина сообщает о свыше 15 тысячах погибших российских содатах. Подтвердить или опровергнуть эти данные в ситуации продолжающихся боевых действий невозможно.
- ООН опубликовала отчет о гуманитарной ситуации в Украине. Погибли 953 мирных жителя, 1557 получили ранения. Число беженцев превысило 3,5 миллиона человек, а общее число беженцев и вынужденных переселенцев составляет почти четверть всего населения Украины.
Движение 1ADAT опубликовало видео из «секретной тюрьмы» СОБРа в центре Грозного
Оппозиционное властям Чечни движение 1ADAT выпустило расследование о секретной тюрьме СОБРа "Ахмат" Росгвардии, где, как утверждают активисты, удерживают и пытают похищенных жителей республики. На видео впервые показана часть секретной тюрьмы – кабинет, который разделяет комнату оперативников от тюремных камер. Также приведена схема этого здания, рассказали Кавказ.Реалии в движении 1ADAT.
"В кадыровских кругах будет паника, будут выяснять, откуда эти видео и материалы у нас. Кадыровская пропаганда, как всегда, будет твердить, что это фейк, на большее она не способна. Но факт остается фактом, мы полностью рассекретили одну из самых секретных тюрем кадыровского режима, и с этим кадырвская пропаганда, кроме как говорить "это все фейки", ничего не сможет. Пусть покажут нам подвал и казарму, тогда все узнают, что схемы точь-в-точь похожи", – заявили в оппозиционном движении.
На опубликованном 1ADAT видео Ибрагим Янгулбаев – сын федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева и удерживаемой в Грозном Заремы Мусаевой – рассказывает об устройстве секретной тюрьмы, где сам он побывал в 2015 году.
"Когда меня удерживали, оперативник Зелимхан Махмутхажиев забрал мой смартфон, так как его был разбит. Он снял на него несколько видео и фото из кабинета СОБРа. На кадрах запечатлен человек, который сидел с нами – он был близким к [Рамзану] Кадырову человеком, который провинился в чем-то. Затем оперативник удалил видео, но они сохранились у меня в облаке и на памяти телефона", – заявил Янгулбаев в комментарии для Кавказ.Реалии.
Известно, что Зелимхан Махмутхажиев – младший брат депутата парламента Чечни от "Единой России", бывшего начальника РОВД по Шатойскому району Имама-Али Махмутхажиева.
- СМИ и правозащитные организации не раз сообщали о том, что в секретных тюрьмах в Чечне содержат похищенных силовиками, а также геев и провинившихся кадыровцев. Сам Рамзан Кадыров заявил, что в республике нет секретных тюрем.
- 20 января сотрудники МВД по Чечне ворвались в квартиру родителей правозащитника Абубакара Янгулбаева в Нижнем Новгороде и насильно вывезли его мать Зарему Мусаеву на допрос в качестве свидетеля в Грозный. Сначала ей назначили 15 суток административного ареста по обвинению в оскорблении полицейского, а затем возбудили против нее уголовное дело – Мусаева якобы набросилась на составлявшего протокол участкового.
Польская контрразведка потребовала выслать из страны 45 российских дипломатов
Польская контрразведка составила список из 45 российских дипломатов, заподозренных в шпионаже. Их рекомендовано выслать из страны. Об этом сообщил пресс-секретарь координирующего спецслужбы министра Станислав Жарын, его слова приводит портал Onet.pl.
Российский посол Сергей Андреев вызван в МИД Польши, там ему могут передать требование о высылке дипломатов. Если это произойдёт, высылка станет крупнейшей в истории отношений двух стран, и одной из крупнейших в истории СССР и России.
Накануне в социальных сетях распространились фото- и видеозаписи дыма над российским посольством в Варшаве, который может означать масштабное сожжение служебных документов. Такое может происходить перед значительным сокращением или закрытием дипломатической миссии.
Пресс-секретарь российского посольства подтвердил российскому государственному агентству ТАСС вызов посла, но не стал комментировать информацию о требовании польских спецслужб.
В Южной Осетии автопробегом поддержали российское вторжение в Украину
Автопробег в поддержку российской армии и осетинских военных, участвующих в российском вторжении в Украину, прошел в самопровозглашенной республике Южная Осетия.
Старт акции был дан в Цхинвали. Как пишет агентство «Рес», на Театральной площади несколько десятков автомобилей выстроились в символы Z и V (по версии Минобороны РФ, они означают «За победу», «Сила в правде» и «Задача будет выполнена»).
Колонна с флагами Осетии, России, Абхазии, а также т.н. «ДНР» и «ЛНР» проехала по центральным улицам города и направилась в Знаурский район. Акция продолжится и в других районах самопровозглашенной республики.
Как рассказал участник акции, ветеран югоосетинского ОМОНа Джемал Козаев, общественность и молодежь выражает поддержку решению российского руководства в лице Владимира Путина о проведении «специальной военной операции на Украине по денацификации и демилитаризации».
«Выражаем поддержку российской 4-й военной базе, в том числе и нашим ребятам, добровольцам, всей российской армии. Акция проводится и для поднятия духа наших бойцов», – сказал Козаев.
- 2 марта югоосетинские власти провели митинг в поддержку России и Владимира Путина. 11 марта аналогичная акция прошла в Сухуми.
- 16 марта стало известно, что в Украину отправились жители Южной Осетии, контрактники 4-й гвардейской военной базы РФ.
Депутатам от «Единой России» запретили выезжать из страны
Депутатам Госдумы от "Единой России" запретили покидать Россию без разрешения руководителя фракции Владимира Васильева. Об этом сообщает издание "Холод" со ссылкой на соответствующее подписанного самим Васильевым.
Теперь если депутат захочет выехать за границу, он должен подать Васильеву заявление, указав страну, цель и сроки выезда. В документе подчёркивается, что ограничения не распространяются на служебные командировки.
Как пишет в среду газета Wall Street Journal, американская администрация готовит новые санкции в отношении большинства депутатов Госдумы России.
По словам источников издания, под ограничения американских властей могут подпасть более 300 депутатов. Ожидается, что о новых санкциях будет объявлено в четверг, во время предстоящего визита президента США Джо Байдена в Европу.
Ранее Евросоюз ввёл санкции в отношении 351 депутата Госдумы, которые проголосовали за призыв к Путину признать независимость "ЛНР" и "ДНР, которые привели к вооружённому вторжению в Украину. Затем к этим санкциям присоединилась Великобритания.
Коронавирус в Грузии: 817 новых случаев, скончались три пациента
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще три пациента. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 16 681.
С конца сентября 2020 года, когда Грузия вошла в активную фазу пандемии коронавируса, число смертей за сутки лишь однажды было ниже – 15 марта 2021 года скончались двое пациентов.
За день в стране выявили 817 новых случаев коронавируса. Накануне провели 23 553 теста: PCR-тестов – 2523, экспресс–тестов на антиген – 21 030.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки доля положительных тестов на коронавирус составила 3,47%, за последние 14 дней составляет 6,64%, за неделю – 4,45%.
Выздоровели еще 3017 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 1 644 112, выздоровевших – 1 604 595.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1750 человек, всего в Грузии использовано вакцин – 2 846 431.
Абхазский лидер Аслан Бжания отправился с рабочим визитом в Москву
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания сегодня отбыл в Москву. Как сообщили в пресс-службе абхазского лидера, в рамках рабочего визита он проведет ряд встреч в администрации президента и правительстве Российской Федерации. О тематике встреч в пресс-службе не сообщили.
Накануне с рабочей поездкой в Москву отправился глава абхазского МИДа Инал Ардзинба. В Государственной Думе РФ он принял участие в заседании рабочей группы на тему «Укрепление политических и экономических связей между Абхазией и Россией».
В заседании приняли участие первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Казбек Тайсаев, заместитель председателя комитета Государственной думы по просвещению, представитель фракции «Справедливая Россия – За Правду» Яна Лантратова, депутат Госдумы Александр Ющенко.
В ходе заседания состоялось обсуждение вопросов упрощенного режима пересечения де-факто границы по реке Псоу, запуска сухумского аэропорта, а также проведения в апреле расширенного заседания комитета Госдумы, на котором будут обсуждаться данные вопросы.
По словам Инала Ардзинба, в ходе встречи было принято решение о создании Комиссии по обсуждению актуальных вопросов абхазо-российских отношений.
«Основные вопросы, которые мы обсуждали сводятся к следующему – это вопрос упрощения режима пересечения абхазо-российской границы. Это очень важный вопрос, который сегодня приобретает особую актуальность в связи со складывающейся международной обстановкой. Очень важно, чтобы российские граждане могли пересекать границу спокойно и в более активном режиме. Кроме того, обсуждался вопрос, связанный со строительством аэропорта, где мы просили бы поддержки», – сказал Инал Ардзинба.
Глава абхазского ведомства также встретился с госсекретарем Союзного государства России и Беларуси Дмитрием Мезенцевым.
«В рамках встречи состоялся обстоятельный обмен мнениями по развитию и укреплению взаимодействия между сторонами», – говорится в сообщении пресс-службы.
Ардзинба и Мезенцев обсудили, в частности, «вопросы активизации сотрудничества в евразийском пространстве в сфере образования и культурно-гуманитарного сотрудничества».
«Также была подтверждена заинтересованность в расширении торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в евразийском пространстве», – заявили в абхазском МИДе.
Жанна Агалакова рассказала, почему ушла с Первого канала
Бывшая телеведущая и собкор Первого канала во Франции Жанна Агалакова дала пресс-конференцию в Париже, на которой рассказала о причинах своего решения уволиться с гостелевидения после начала войны в Украине.
Пресс-конференция проходила в офисе организации "Репортеры без границ" (RSF), которая много лет помогает журналистам всего мира. Жанна Агалакова сказала, что никакой защиты - ни у французских властей, ни у RSF не просила, хотя не исключает, что это ей еще может понадобиться, передаёт "Французское международное радио".
"Для меня не было вопроса, продолжать ли. И не было вопроса, называть ли то, что происходит, "миротворческой операцией". Это - война. Нужно сказать ясно: это - война, - подчеркнула телеведущая, добавив, что подала заявление об уходе с Первого канала 3 марта.
Она признала, что ранее "шла на многие компромиссы в своей профессиональной жизни" и "как страус, прятала голову в песок". "Мы дошли до того, что в телевизоре, в новостях, мы видим историю только одного человека или группы людей, которые его окружают [...]; в наших новостях нет страны, в наших новостях нет России", - заявила бывшая многолетняя сотрудница Первого канала.
По её словам, большинство сотрудников Первого канала - против пропаганды, но они "не могут" бросить ею заниматься - "у тех, кто против, есть семьи, у них есть старики-родители, которым, возможно, требуется дорогое лекарство, у них есть дети, которые ходят в музыкальные школы и спортивные секции, у них есть ипотека, которую они должны закрывать - они оказались в заложниках".
Агалакова отметила, что решилась на уход с Первого, потому что у нее, в отличие от коллег, "выигрышная позиция": "Я здесь, во Франции, в относительной безопасности".
В понедельник 14 марта на прошлой неделе редактор Первого канала Марина Овсянникова устроила антивоенную акцию в прямом эфире новостей, развернув за спиной ведущей Екатерины Андреевой плакат со словами: "Остановите войну. Не верьте пропаганде. Здесь вам врут". До этого Овсянникова записала видеообращение, из-за которого суд впоследствии оштрафовал её на 30 суток, признав виновной в призывах к незаконным акциям протеста. Овсянниковой может грозить и уголовное разбирательство по новой статье о фейках по поводу действий российских военных за рубежом. Несмотря на возможность такого преследования Овсянникова, мать двоих детей, говорит, что не собирается уезжать из России, хотя ей и "очень страшно".
После акции Марины Овсянниковой появилось несколько публикаций о том, что федеральные СМИ начали терять сотрудников.
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