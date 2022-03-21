Журналисты-расследователи запустили «Трекер санкционных активов»

Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов прокомментировал отправку на войну в Украину жителей Южной Осетии, контрактников 4-й гвардейской военной базы РФ.

Отметим, что в соцсетях упрекают Бибилова за то, что он не встретился с контрактниками перед их отправкой в Украину. Кроме того, именно Бибилов принял решение сократить численность югоосетинской армии, представители которой начали служить в рядах российской военной базы.

«Вы спрашиваете меня, что я думаю об участии военнослужащих 4-й военной базы в спецоперации РФ на Украине? Я думаю, что другого выхода и другого решения у осетинского мужчины нет и быть не может! Не я отдал приказ 4-й военной базе, потому что это армия РФ, но когда наш друг под прицелом, когда наш друг в беде, мы встанем рядом и будем биться плечом к плечу. Мне говорят, что наших парней отправляют на смерть. Нет! Нет — их отравляют за Победой! Воин идёт в бой, чтобы победить. И сейчас мы едем на Донбасс, в Мариуполь, в Мелитополь только чтобы победить врага!» – написал Бибилов в Telegram-канале.

Югоосетинский лидер отметил: «если мы вместе с Россией не победим кучку неофашистов, которые сделали из Украины заповедник нацизма, следующей целью станет Южная Осетия».

Он добавил, что «прямо сейчас, сегодня решается судьба мира, определяется новая архитектура безопасности не только Европы – всей планеты».

«Десятилетиями Россию душили санкциями за то, что она спасла Цхинвал, за то, что она спасла и защитила волю жителей Крыма и Севастополя, и теперь Россию душат железной хваткой за то, что она заступилась за народ Донбасса», – считает Бибилов.

Он критикует тех жителей Южной Осетии, которые сомневается в действиях Москвы.

«Страшнее внешнего врага только внутренний. Те, кто расшатывают ситуацию с Грузией – это враги! Те, кто внушает нам сомнения в действиях России – это враги! А с врагами у нас разговор короткий. И вот вам факт – мы всегда побеждаем», – пишет Бибилов.

Как сообщалось ранее, в Цхинвали 17 марта с воинскими почестями похоронили Андрея Бакаева, погибшего на войне в Украине. 35-летний сержант проходил службу в одном из подразделений 58-й армии Вооруженных сил Российской Федерации.