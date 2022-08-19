Новости
Журналисты установили имена более 5700 погибших российских военных
Русская служба Би-би-си совместно с "Медиазоной" и командой волонтёров опубликовала новые данные о потерях российской армии в Украине. На 19 августа им удалось подтвердить информацию о гибели 5701 российского военнослужащего. Если взять за усредненный состав батальона 300 человек, то получается, что подтвержденные потери России за полгода вторжения в Украину сопоставимы с численностью не менее 20 батальонов.
Журналисты отмечают, что собирают только подтверждённые данные на основании сообщений местных властей, СМИ и родственников погибших. Поэтому, по их оценке, в списке на 40-60 процентов меньше имён погибших, чем реально похоронили в России.
Из 5701 установленного российского военного, погибшего в Украине, 966 человек - то есть 17 процентов - офицеры, среди них 4 генерала и 34 полковника. Последняя новость о гибели российского генерала появлялась в июне.
Наибольшая доля потерь пришлась на младших офицеров. Сопоставив число подтвержденных потерь среди офицеров и среди солдат, журналисты пришли к выводу, что младшие офицеры гибнут примерно в три раза чаще, чем их подопечные – рядовые, сержанты и прапорщики.
По числу абсолютных потерь на первом месте - пехотинцы и десантники. На 18 августа 20 процентов всех установленных погибших служили в ВДВ, еще 20 процентов - в мотострелковых подразделениях.
Самой быстрорастущей категорией потерь остаются те, кого российские СМИ и официальные лица называют добровольцами. Чаще всего на войну в этом статусе отправляются мужчины старше 40 лет из регионов с невысокой средней зарплатой. Также известно о гибели 66 военных пилотов — специалистов, которые считают военной элитой, пишет Русская служба Би-би-си.
Главы российских регионов все реже и реже стали публично сообщать о гибели военных в Украине. С конца мая многие из них вообще перестали это делать, отмечает Русская служба Би-би-си.
По числу подтвержденных потерь по-прежнему лидируют Дагестан (270 человек), Бурятия (245 человек) и Краснодарский край (206 человек). Для сравнения: известно лишь о 14 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9 процентов населения России.
По оценке ЦРУ, к концу июля Россия потеряла в Украине более 15 тысяч военных. Британская разведка говорила о 20 тысячах погибших еще в июне. В сообщениях Генштаба Украины говорится, что Россия потеряла более 40 тысяч солдат и офицеров.
По оценке Пентагона на начало августа, Россия потеряла в Украине от 70 до 80 тысяч военных убитыми и ранеными.
Обновленных официальных данных о потерях российской армии нет. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.
Другие новости дня
Рамзан Кадыров объявил кровную месть сторонникам Ичкерии в Украине
Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил кровную месть сторонникам непризнанной республики Ичкерия, которые участвуют в войне на стороне Украины. Соответствующее заявление Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале.
"Мы вас всегда, всю свою жизнь будем преследовать и уничтожать, за каждого убитого нашего брата мы вас убьем тысячами. Месть будет жестокая. Где бы они не находились, мы будем их преследовать", – заявил глава региона.
Он также обратился к государствам, которые принимают у себя сторонников непризнанной республики, и призвал выдавать их Чечне в случае, если убийства в рамках кровной мести эти страны будут считать преступлением.
Кровная месть – обычай, сложившийся как универсальное средство защиты чести, достоинства и имущества семьи, рода, общества. Он состоит в обязанности родственников убитого отомстить убийце или его родным, пишет сайт Кавказ.Реалии.
- В настоящее время на стороне Украины воюют чеченские добровольческие батальоны имени Джохара Дудаева и имени Шейха Мансура. В июле сторонники непризнанной республики Ичкерии объявили джихад Кадырову и его режиму – об этом говорится в видеозаписи, распространяемой в социальных сетях. О подготовке подпольного движения среди населения республики заявили также сын бывшего президента Ичкерии Анзор Масхадов и спикер чеченского батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев. По их словам, цель подготовки – "деоккупация и независимость непризнанной Ичкерии".
- Незадолго до этого в украинский парламент внесли проект постановления о признании независимости непризнанной Чеченской республики Ичкерии. Эту инициативу со стороны российских властей прокомментировал только Рамзан Кадыров - он назвал эту новость "уморительной" и заявил, что Ичкерия "являлась проектом Запада" и перестала существовать в 2009 году.
- Спикер батальона имени Шейха Мансура Ислам Белокиев в интервью Кавказ.Реалии рассказал о репрессиях в Чечне, уровне подготовки кадыровцев и планах по деоккупации Кавказа.
В Абхазии в ДТП погибли два человека
ДТП со смертельным исходом произошло накануне на 158-м километре автотрассы Псоу–Ингури. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, в районе села Меркула столкнулись три автомобиля – «Волга» – ГАЗ-24, «Волга» – ГАЗ-3110 и «Форд Транзит».
В результате аварии погибли два человека – 1995 и 1996 годов рождения.
В 2021 году в результате ДТП в Абхазии погибло 42 человека, годом ранее – 57.
На железной дороге Баку-Тбилиси-Карс упростят таможенные процедуры
В Азербайджане накануне состоялось заседание трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджана, Турции и Грузии.
На заседании было подписано соглашение «Об обмене первичной информацией для упрощения транзитных таможенных процедур в рамках железнодорожного проекта Баку–Тбилиси–Карс».
Стороны планируют упростить таможенные процедуры для эффективной перевозки грузов по магистрали, соединяющей трансъевропейские и трансъазиатские железнодорожные коридоры.
Как пишет агентство Trend, с организацией электронного обмена первичной информацией о товарах будут ускорены процессы пересечения границы.
От имени правительства Азербайджана документ подписал исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета Шахин Багиров, от правительства Турции – замминистра торговли, руководитель таможенного управления Рза Туна Турагай, от правительства Грузии – гендиректор Службы доходов Леван Какава.
- Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс – альтернативный маршрут для транспортировки товаров между Китаем, странами Центральной Азии и Европой в обход России.
Институт изучения войны: Россия впервые за полтора месяца не сообщила о продвижении в Украине
В ночь на пятницу и ранним утром 19 августа российские войска подвергли ракетным обстрелам несколько областей Украины, есть погибшие среди мирных жителей. Об этом сообщают местные власти.
В Харькове одна из ракет, как утверждается, попала в корпус образовательного учреждения. В результате обстрела города погибла женщина. 17 августа в результате удара по общежитию в Харькове погибли 17 человек.
Удары были нанесены также по городу Никополь в Днепропетровской области, есть разрушения жилых домов. Погиб 1 человек. В Николаеве, как утверждают местные власти, три ракеты попали в здания Черноморского национального университета имени Петра Могилы.
Больше всего погибших - 5 человек - за сутки в контролируемой Украиной части Донецкой области. Российские войска продолжают попытки наступать на города Соледар, Северск и Бахмут. При этом, как отмечает вашингтонский Институт изучения войны (ISW), впервые с 6 июля российские источники не сообщили о новых территориальных завоеваниях в Украине за последние сутки.
Накануне вечером сообщалось о пожаре и взрыве на складе боеприпасов в Белгородской области. Взрывы были зафиксированы также в аннексированном Крыму - в Керчи и в районе Севастополя. Российские власти утверждают, что системы ПВО сбили беспилотники. Украинские военные не подтвердили и не опровергли свою причастность к событиям в Белогородской области и Крыму.
Тела двух братьев найдены в оросительном канале в Восточной Грузии
Тела двух братьев обнаружены в оросительном канале в Восточной Грузии, сообщают СМИ со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Случай произошел накануне в селе Уджарма Сагареджойского муниципалитета. По предварительной информации, 16-летний подросток поскользнулся и упал в канал реки Иори с высоты шести метров. Помочь ему пытался 20-летний брат, но обоих унесло течение. По словам родственников, ни один, ни другой не умели плавать.
Операция по поиску братьев продолжалась почти сутки. Как передает телеканал «Пирвели», она сильно затянулась, поскольку спасатели получили неверную наводку от кузена молодых людей – он сообщил, что братья пропали, когда пошли в лес.
К настоящему времени тела погибших доставлены на экспертизу в Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия».
Президент Индонезии сообщил о планах Путина посетить саммит G20. В Кремле информацию не комментируют
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил, что Владимир Путин собирается лично принять участие в саммите стран G20, который должен пройти 15-16 ноября на индонезийском острове Бали.
Как рассказал Виодо в интервью Bloomberg, российский президент лично сообщил ему о желании приехать на саммит. На Бали, по словам президента Индонезии, также собирается приехать и председатель КНР Си Цзиньпин.
Представитель Кремля отказался от комментариев. Неназванный российский чиновник, знакомый с ситуацией, подтвердил агентству, что Владимир Путин планирует приехать на встречу лидеров G20.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Путин примет участие в саммите, но не уточнял, в каком формате.
29 июня премьер-министр Италии Марио Драги сообщил, что власти Индонезии исключили личное присутствие Владимира Путина на саммите. "Что касается президента Путина на "Двадцатке", президент Индонезии [Джоко Видодо] исключил это категорически, [российский президент] не приедет", – сказал Драги.
В конце июня Видодо приезжал в Москву, где встретился с Владимиром Путиным. 18 августа, они провели телефонный разговор, в котором, по сообщению Кремля, затронули вопросы подготовки к саммиту. Другие подробности не приводятся.
Как отмечает Bloomberg, если визит Путина состоится, то саммит G20 станет первым после начала войны в Украине мероприятием с участием лидеров западных стран, на котором будет присутствовать президент России.
Премьер-министры Грузии и Армении сегодня откроют «Мост дружбы»
На грузино-армянской границе, на территории пункта пропуска «Садахло-Баграташени» завершено строительство «Моста дружбы» через реку Дебет.
Как сообщили в пресс-службе правительства Грузии, сегодня состоится официальная церемония открытия нового моста. В ней примут участие премьер-министры Грузии и Армении – Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян.
О решении построить «Мост дружбы» стороны объявили в 2018 году. Сроки реализации проекта дважды переносились. Строительство началось лишь в прошлом году.
На строительство Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделил кредит в 6 миллионов евро. Половину займа обязуется выплатить Ереван, а половину – Тбилиси.
«Мост дружбы» представляет собой два отдельных моста в оба направления, ширина каждого из которых составляет 11,85 метра. Они расположены друг от друга на расстоянии в 1 метр. Общая ширина мостов – 24,7 метра.
Существующий мост, построенный возле пограничного пункта в 1960-х годах, по обоюдному решению сторон будет укреплен и станет использоваться в качестве альтернативной дороги.
Япония заключит контракты с новым оператором «Сахалин-2»
Японские компании готовятся подписать новые соглашения на поставки газа с новым оператором проекта "Сахалин-2" - компанией "Сахалинская энергия". Об этом сообщает газета Asahi со ссылкой на источники.
По данным источников, цены на сырье и объем закупок останутся прежними, хотя изначально японская сторона опасалась, что в контракты добавят невыгодные для них условия. "Сахалинская энергия" уже предложила компаниями из Японии заключить контракты. "
16 августа стало известно о том, что ряд японских компаний, закупающих СПГ в рамках "Сахалин-2", получили уведомления о смене оператора.
- В конце июля президент России Владимир Путин подписал указ передаче государству активов совместного предприятия "Сахалин Энерджи" - оператора крупного международного проекта "Сахалин-2". В список акционеров компании входили "Газпром", концерн Shell, группы компаний Mitsui & Co и Mitsubishi. В документе говорится, что решение принято в связи "с недружественными и противоречащими международному праву" действиями США и примкнувших к ним государств и организаций, направленных на введение санкций против России. Новый оператор - ООО "Сахалинская энергия" зарегистрирована в Южно-Сахалинске с уставным капиталом 10 тысяч рублей. Данные об учредителях засекречены.
- Добыча нефти в рамках другого крупного проекта "Сахалин-1""фактически остановлена" с началом российского военного вторжения в Украину, сообщила "Роснефть". По словам полпреда президента Юрия Трутнева, из-за остановки проекта в 2023 году Сахалинская область недополучит в бюджет 38 млрд рублей или 26 процентов собственных доходов.
17-летний грузинский футболист подписал контракт с немецкой «Баварией»
Немецкая «Бавария» объявила на своем официальном сайте о заключении контракта с полузащитником тбилисского «Динамо» Лукой Паркадзе.
Паркадзе 17 лет, он подписал с мюнхенской командой долгосрочное соглашение. Игрок присоединится к «Баварии» летом 2023 года.
«Мы уже некоторое время знаем Паркадзе. Наши скауты неоднократно наблюдали за ним. Он произвел блестящее впечатление на пробных в кампусе «Баварии». Мы очень рады, что со следующего сезона он станет нашим игроком», – сказал директор молодежной команды «Баварии» Йохен Зауэр.
Игрок еще не провел ни одного матча за основную команду «Динамо». Паркадзе провел один матч за молодежную сборную Грузии до 18 лет, а также 19 игр в команде до 17 лет.
Госдепартамент не хочет признавать Россию спонсором терроризма
Госдепартамент США опасается включения России в список стран-спонсоров терроризма, поскольку это может поставить под угрозу соглашение о вывозе зерна из украинских черноморских портов. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники в американском внешнеполитическом ведомстве.
В Госдепартаменте убеждены, что "нет никакой гарантии", что Россия продолжит выполнять взятые на себя в рамках сделки обязательства.
По данным издания, в последние дни несколько сотрудников Госдепартамента сообщили о своих опасениях американским конгрессменам, которым предстоит принять решение по этому вопросу. Сенат поддержал эту инициативу в конце июля, Конгресс уже подготовил соответствующий законопроект. МИД России заявил, что это приведет к разрыву отношений между двумя странами.
Кроме того, внесение в список стран-спонсоров терроризма повлечет за собой дополнительные санкции. Это повлияет, например, на сотрудничество по ядерным материалам, пишет Politico.
При этом, как отмечают в Госдепартаменте, сейчас против России уже и так введены жесткие экономические санкции, которые практически совпадают с мерами, которые предполагает включение в список стран-спонсоров терроризма.
Киев и некоторые страны Запада призывают Вашингтон официально отнести Россию к странам, поддерживающим терроризм, из-за ее агрессии против Украины. Сейчас США считают таковыми только четыре государства мира: Кубу, Иран, Сирию и Северную Корею.
В Керчи и Севастополе сработали системы противовоздушной обороны
Советник российского главы аннексированного Крыма Олег Крючков вечером 18 августа заявил в телеграме, что в Керчи сработала система противовоздушной обороны. В социальных сетях распространяется видео с предположительно противозенитной ракетой, которое, как утверждается, снято в городе вечером в четверг.
Керчь находится на востоке полуострова, в нескольких километрах от моста через Керченский пролив. Мост украинские власти называют потенциальной целью для нанесения удара.
Представитель назначенной России администрации в оккупированной Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что, по предварительной информации, на большом удалении от Крымского моста был сбит украинский дрон. Официального подтверждения этой информации нет.
Движение по Крымскому мосту осуществляется в штатном режиме, — заявили государственному агентству ТАСС в пресс-службе Управления федеральных автомобильных дорог "Тамань". Керчане стали писать, что видели в небе светлую дымовую полосу.
Крым.Реалии со ссылкой на сообщения местных жителей сообщает, что во всём городе были слышны громкие звуки, похожие на взрывы. В домах задрожали стекла, сработали сирены автомобилей.
16 августа, в интервью газете The Guardian советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киев считает Крымский мост законной целью, которая "должна быть уничтожена". Politico со ссылкой на источник в Белом доме сообщает, что администрация президента США Джо Байдена одобрила удары Украины по объектам в аннексированном Россией Крыму.
Очевидцы сообщают, что у опор моста расположены баржи с уголковыми отражателями, которые должны предотвратить удары по объекту. Однако согласно открытым источникам, у Украины сейчас нет оружия, которое могло бы нанести ему серьёзный вред. Кроме того, мост расположен в глубоком тылу.
- По данным издания "Керчь инфо", днём в районе города проходили учения российских военных. Издание предполагает, что громкие взрывы могут быть связаны с ними. Официально российские военные не сообщали об учениях в Керчи и не комментировали звуки взрывов в городе.
- Вечером в четверг взрывы прозвучали в районе аэродрома Бельбек в Севастополе. Российский губернатор города Михаил Развозжаев заявил, что система ПВО сбила беспилотник в районе аэродрома. Утверждается, что жертв и разрушений нет.
Медведев: Из-за санкций жители ЕС вынуждены стирать туалетную бумагу
Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев выступил в четверг с заявлением, в котором призвал жителей стран ЕС «не молчать» и потребовать от своих властей, которые Медведев назвал «недоумками», восстановить полноценные экономические отношения с Российской Федерацией.
«Выгода очевидна – зимой в компании с Россией гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей», - написал Медведев в своем телеграм-канале, отметив, что «платой за демократию» и «желание наказать» Россию, которая «ни одному из граждан ЕС своей операцией на Украине ничем не навредила», является то, что европейцы вынуждены стирать туалетную бумагу.
Медведев также сослался на некие соцопросы, согласно которым «в военных действиях на стороне киевского режима категорически не хотят участвовать от трех четвертей до 90 процентов граждан ЕС». Ссылки на исследования он не дал.
Издание The Insider подробно разобрало тезисы Медведева, выяснив, что они являются абсолютно голословными. В качестве доказательств журналисты привели результаты соцопроса, проведенного структурами Европарламента, согласно которому 87% опрошенных граждан из 27 стран Евросоюза ожидают от властей снижения энергетической зависимости от России, 57% поддерживают ответ ЕС на российскую агрессию, с экономическими санкциями против РФ согласны в общей сложности 80% респондентов, а с финансовой поддержкой Украины и передачей ей оружия - 70%.
Также The Insider обратил внимание на то, что так называемая многоразовая туалетная бумага не имеет отношения ни к экономии, ни к «наказанию России» за полномасштабную войну в Украине. Товар появился на рынке еще в 2020 году, производители позиционировали его как экологическое решение, позволяющее спасти от вырубки множество деревьев, и рассчитывали на экологически сознательного покупателя. При этом популярным в ЕС этот товар так и не стал.
Отдельно отмечается, что тезис Медведева о европейцах, вынужденных из-за экономической политики властей ЕС стирать туалетную бумагу, распространили российские федеральные СМИ - в частности, информационная программа «Вести» на телеканале «Россия-1» и агентство РИА «Новости».
Президент «Формулы-1»: гонок в России больше не будет
Президент и исполнительный директор «Формулы-1» Стефано Доменикали заявил, что самые престижные и популярные в мире автомобильные гонки больше не будут проводиться в России.
Доменикали отметил, что «деньги за проведение Гран-при России были безумными, но некоторые вещи не подлежат обсуждению». «Могу пообещать: мы не будем вести с русскими никаких переговоров, гонок там больше не будет», – резюмировал руководитель «Формулы».
Гран-при России «Формулы-1» проводились с 2014 года на автодроме в Сочи, построенном по распоряжению Владимира Путина. В следующем сезоне российский этап гонок должен был переехать под Санкт-Петербург, однако руководство «Формулы» разорвало контракт.
С начала вооруженного вторжения войск РФ на территорию Украины большинство спортивных международных федераций исключили российских спортсменов из своих соревнований. В частности, сборная России по футболу была лишена права участвовать в чемпионате мира, а российские футбольные клубы были исключены из крупнейших европейских турниров – Лиги чемпионов и Лиги Европы. Также от международных соревнований отстранили российских хоккеистов.
Владимир Путин, комментируя санкции в отношении российского спорта, заявил, что «отстранение атлетов не только нарушило основополагающие принципы спорта, но и попрало базовые права человека».
Власти Белгородской области предупредили население об обнаружении противопехотных мин
Власти Белгородской области предупредили население об обнаружении противопехотных мин. Ими оказалась заминирована территория Шебекинского городского округа на границе с Украиной. Об этом 18 августа сообщило РБК со ссылкой на губернатора региона Вячеслава Гладкова.
По утверждению Гладкова, мины ПФМ-1 «Лепесток» найдены в районе после обстрелов со стороны Украины. По его словам, из-за сохраняющейся опасности в районы минирования нельзя возвращать эвакуированных после обстрелов жителей. 17 августа школы в Белгородской области предупредили родителей донести до детей информацию об опасности мин, - сообщало издание Bel.ru.
ПФМ-1 выпускались в Советском Союзе и России и были приняты на вооружение в странах бывшего СССР. Москва и Киев обвиняют друг друга в использовании «Лепестков» в Донбассе.
Украина - член Конвенции о запрещении противопехотных мин и взяла на себя обязательство ни при каких обстоятельствах не применять их. В середине июня международная правозащитная группа Human Rights Watch сообщала, что не обнаружила достоверных сведений о применении таких устройств украинской армией в конфликте с 2014 года, в то же время их применяли в Украине пророссийские силы, а с февраля - российская армия.
В июне заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что опасность минирования обнаружена на 160 тысячах квадратных километров территории страны. С июня такие устройства массово разбрасываются по контролируемому пророссийскими сепаратистами Донецку. Донецкое агентство новостей 16 августа сообщало, что за месяц на контролируемой сепаратистами территории от них пострадали 45 мирных жителей.
При содействии РЖД в Абхазию доставили 2000 тонн нефтепродуктов
Сегодня, 18 августа, при активном содействии ОАО «Российские железные дороги» обеспечена поставка 2000 тонн нефтепродуктов. В пути следования находится еще порядка 3000 тонн, сообщает Минэкономики самопровозглашенной республики Абхазия.
По данным агентства «Апсныпресс», Министерство экономики постоянно контролирует движение оплаченных поставщиками нефтепродуктов.
В Грузии задержаны лица, пытавшиеся продать радиоактивные вещества за $1.2 млн
Служба госбезопасности Грузии сообщила сегодня о задержании троих человек по факту незаконного приобретения и хранения радиоактивных веществ, а также попытки их сбыта за 1,2 млн долларов.
Задержание произошло 16 августа на основании оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных Агентством по борьбе с коррупцией и Департаментом контрразведки Службы государственной безопасности Грузии.
Следствие установило, что организованная группа лиц в городе Тбилиси и муниципалитете Сагареджо незаконно хранила по месту жительства радиоактивные вещества с опасным для здоровья человека гамма-излучением.
«Члены преступной группы, согласно разработанному плану, активно искали покупателя, поддерживали конспирацию, систематически меняя место хранения радиоактивных веществ, и в итоге попытались продать указанные вещества за 1 200 000 долларов, в процессе чего были задержаны», – сказано в сообщении СГБ.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», 18 августа членам преступной группы было предъявлено обвинение по части первой статьи 230 Уголовного кодекса Грузии, которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
В ряде школ Армении могут начать преподавать грузинский уже в 2022 году
В школах Армении уже в текущем году могут начать преподавать грузинский язык. Об этом в беседе с журналистами заявил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян.
«Мы в этом году в некоторых школах Армении готовы начать процесс преподавания грузинского языка», – сказал он.
Обучение, по словам министра, не будет носить обязательный характер, передает агентство News.am.
«Речь необязательно идет о школах, расположенных в приграничных областях страны», – добавил Думанян.
Министр сообщил, что детали будут представлены позже.
В феврале текущего года Думанян также говорил, что рассматривается возможность преподавать грузинский язык в некоторых школах в рамках программы знакомства с региональными языками и культурой.
Югоосетинскую команду сняли с «Танкового биатлона» из-за неисправности танков
Второй экипаж команды Министерства обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия был снят с индивидуальной гонки «Танкового биатлона». Причина – неисправность танков.
Как сообщили в пресс-службе югоосетинского министерства, в начале заезда боевая машина экипажа вышла из строя и была заменена на другую. Второй танк через некоторое время также вышел из строя. В итоге югоосетинских танкистов сняли с соревнований. При этом позже стало известно, что экипаж команды сможет выступить на турнире 19 августа.
Ранее первый экипаж югоосетинской команды выиграл свой заезд в индивидуальной гонке. Следующий заезд пройдет 21 августа.
«Танковый биатлон» российских Армейских международных игр проходит на полигоне «Алабино» в Подмосковье. Среди участников – Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Китай, Лаос, Зимбабве и другие страны.
Отметим, что несколько экс–чемпионов «Танкового биатлона» из России погибли в ходе войны в Украине.
В Ростове-на-Дону офицер застрелил таксиста после спора об Украине
Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца военнослужащего из Московской области по подозрению в убийстве таксиста. Об этом сообщает 161.ru и "Коммерсантъ-Юг" со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным Astra и "Информбюро-ЮФО", подозреваемый - 33-летний капитан военной части №82717 Алексей Крылов. Погибший таксист - 51-летний Роман Говасари. Родственники таксиста подтвердили корреспонденту Astra факт его смерти. По сведениям 161.ru, подозреваемый капитан из подмосковной Рузы, служил в ракетных войсках и был командирован в несколько "горячих точкек".
По предварительной версии следствия, 15 августа военный поспорил по поводу войны в Украине с таксистом, который подвозил его. В результате офицер четыре раза выстрелил в водителя из пистолета Макарова, сообщил источник издания. Пострадавший умер до приезда врачей.
По данным "Коммерсанта", Следственный комитет возбудил против военного дело о причинении смерти по неосторожности. 161.RU пишет о статье об убийстве. Военнослужащему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ведомство дело не комментирует.
Для жителей Ахалгори и Джавы упростили режим пересечения де-факто границы
Совет безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия принял решение упростить режим пересечения де-факто границы с Грузией. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского президента.
В частности, жители Ахалгорского и Джавского районов смогут пересекать пункты пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси) и «Переу» (Переви) с 20-го по 30-е число каждого месяца.
По словам югоосетинского лидера Алана Гаглоева, вопрос был рассмотрен по просьбе местных жителей. С ходатайством рассмотреть этот вопрос обратились администрации районов, также поступило обращение от депутата Зазы Дриаева.
Выезд и въезд будет осуществляться по спецпропускам, в том числе (до 31 ноября 2022 года) по пропускам с истекшим сроком действия.
- Жители Ахалгорского района живут в фактической изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси.
- В апреле текущего года пункты пропуска были временно открыты в связи с празднованием Пасхи, в июне – в связи с празднованием праздника Ломисоба.
Россия ожидает увеличения доходов от экспорта энергоносителей в 2022 году
Россия ожидает увеличения доходов от экспорта энергоносителей в этом году почти на 100 млрд долларов в связи с увеличением объемов экспорта нефти и повышения цен на газ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы Министерства экономического развития России.
По прогнозам ведомства, в 2022 году выручка от экспорта энергоносителей достигнет 338 млрд долларов – это на треть больше, чем в 2021 году.
Как пишет Reuters, такое увеличение доходов может укрепить российскую экономику, некоторым отраслям которой наносят ущерб западные санкции. Это также позволит президенту России Владимиру Путину повысить заработные платы и пенсии на фоне рецессии в экономике и инфляции.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, в этом году средняя экспортная цена на газ вырастет более чем вдвое и составит 730 долларов за 1000 кубометров, а затем постепенно снизится до конца 2025 года. В документе ведомства также говорится, что в следующем году доходы от экспорта энергоносителей могут сократить до 255,8 млрд долларов, однако это все равно больше, чем в 2021 году. Тогда доходы страны составили 244,2 млрд долларов.
Больше половины сгоревших лесов в мире пришлись на Россию
В 2021 году в мире сгорело 9,3 миллиона гектаров лесов – площадь, равная Португалии. Из них более пяти миллионов приходится на Россию. Об этом сообщает "Би-би-си".
Согласно данным платформы Global Forest Watch, за последние двадцать лет территория сгоревших лесов почти удвоилась. В 2021 году в среднем по миру леса горели со скоростью 16 футбольных полей в минуту. Ключевой фактор разрастания пожаров – антропогенное изменение климата, которое приводит к более высоким температурам и засушливым условиям, считают климатологи.
"Изменение климата увеличивает риск более масштабных, горячих и быстро распространяющихся пожаров", – говорит доктор Дуг Мортон, руководитель Лаборатории биосферных наук НАСА.
Северные регионы мира нагреваются быстрее, что приводит к более длительным сезонам пожаров. В северных странах, таких как Канада и Россия, лесные потери от пожаров ощущаются сильнее всего.
По сравнению с предыдущим годом, площадь сгоревших лесов в России увеличилась на 31% – почти до 5,4 миллионов гектаров. Эксперты частично связывают это с длительными периодами жары.
По прогнозам ООН, к концу этого столетия количество экстремальных пожаров увеличится на 50%. Для решения этой проблемы необходимо быстро и значительно сократить глобальные выбросы парниковых газов, говоря учёные.
- По состоянию на 18 августа 2022 года, в России огонь прошёл почти 3,2 миллиона гектаров леса. Больше всего от пожаров страдает Дальний Восток.
Суд арестовал обвиняемого в сексуальном насилии грузинского телеведущего
Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для телеведущего Лаши Накаидзе, который обвиняется в сексуальном насилии.
Сегодняшнее заседание прошло в закрытом формате по ходатайству прокуратуры, на что подсудимый также дал согласие.
По данным следствия, 15 августа на почве мести, угрожая ножом и шумовым пистолетом, он несколько раз ударил женщину, а затем «подверг её сексуальному насилию» с применением силы.
По информации телеканала «Пирвели», жертва насилия до сих пор остается в больнице.
Накаидзе вменяется в вину изнасилование, насилие в отношении члена семьи и угроза убийством в отношении члена семьи. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 6 до 8 лет.
Сам Накаидзе отрицает предъявленные обвинения, пишет агентство «Новости-Грузия».
Телекомпания «Мтавари», где работал телеведущий, заявила, что категорически осуждает насилие в любой форме, особенно в отношении женщин. «Мтавари» отказался от сотрудничества с Накаидзе, указав, что может пересмотреть это решение только в том случае, если его вина не будет доказана.
На войне в Украине погиб еще один грузинский боец
На войне в Украине погиб еще один грузинский боец – 36-летний Бердия Джохадзе. Об этом сообщила его сестра, Белла Джохадзе.
По её словам, Бердия скончался 12 августа «от осложнений, вызванных применением врагом химического оружия во время военных действий в Херсонской области».
Тело грузинского добровольца доставят в Тбилиси уже завтра. Гражданская панихида пройдет в церкви Кашвети.
После начала российского вторжения в Украине погибли уже 18 грузинских бойцов, воевавших на стороне ВСУ.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.