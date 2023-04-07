Абхазская сторона ввела ограничения на Ингурском мосту

Курс рубля продолжает падать. За вчерашний день доллар и евро подорожали более чем на полтора рубля. Впервые с 14 апреля прошлого года евро поднялся до 90 рублей, а доллар превысил отметку в 82 рубля, следует из данных Московской биржи.

С начала недели доллар вырос более чем на 5%, евро подорожал на 10 рублей, или почти на 13%.

Весной прошлого года после российского военного вторжения в Украину и введенных в ответ международных санкций против России курс рубля обрушился. Однако действия Банка России, резкое падение импорта и сохранение доходов от экспорта энергоносителей (цены были высокими, а санкции на экспорт нефти ввели только в конце года) привели к укреплению рубля.

Нынешнее падение курса рубля аналитики связывают с окончанием налогового периода. Крупные экспортеры меняли валюту на рубли для того, чтобы сделать выплаты в бюджет. Среди других причин ослабления рубля — рост импорта при снижении объема экспорта, снижение Минфином продаж валюты на фоне роста нефтяных котировок и спекулятивный спрос на валюту в связи с оттоком капитала из России. На падение рубля влияет и рост числа сделок по продаже бизнеса иностранных компаний в России, так как покупателям нужна валюта, чтобы закрыть их.

Так агентство Bloomberg связало падение курса рубля с выходом британской компании Shell из проекта «Сахалин-2». На этой неделе стало известно, что Владимир Путин дал личное разрешение компании НОВАТЭК на покупку доли Shell в проекте «Сахалин-2» за почти 95 миллиардов рублей. При этом средства будут направлены на заграничный счет британской компании. Таким образом, Shell сможет вывести эти деньги из России.

Судя по всему, это и стало тем самым «маленьким потоком», повлиявшим на рубль, считают финансовые аналитики, опрошенные Русской службой Би-би-си.

В то же время, по их мнению, фундаментальных оснований ожидать сохранения курса рубля на текущем уровне нет. Одна из причин – более высокие цены на нефть после решения ряда стран ОПЕК о сокращении добычи нефти более чем на один миллион баррелей в сутки.