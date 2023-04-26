В Абхазии похитили двух россиян – подозреваемых задержали

В Абхазии возбудили уголовное дело по факту похищения двух граждан России и вымогательства у них денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики.

По информации ведомства, вечером 14 апреля с территории парковочной зоны, прилегающей к сухумскому торговому комплексу «Сухум-маркет», россиянина Леонида Шоклера против его воли усадили в автомашину марки «Lexus GX» и увезли в село Ачадара Сухумского района. Сообщается, что к нему применили насилие, опасное для жизни.

«До 18 апреля 2023 года Леонида Шоклера неоднократно перевозили по различным адресам. Освободили его лишь после получения от матери денежного выкупа в размере 5 тысяч долларов США», – сказано в сообщении прокуратуры.

По информации ведомства, днем 19 апреля с места временного проживания Шоклера в Сухуми похитили его друга – Исмаила Шейха.

«Похищенного путем обмана вывезли в село Окум Галского района. Несмотря на применение к нему насилия, опасного для жизни, Исмалу Шейху удалось самостоятельно освободиться из места его незаконного удержания и сообщить о произошедшем сотрудникам милиции», – говорится в сообщении.

22 апреля по подозрению в совершении указанных преступлений были задержаны пятеро жителей Абхазии. Сухумский городской суд избрал в отношении них меру пресечения в виде заключения под стражу. 24 апреля был задержан еще один предполагаемый участник преступления.