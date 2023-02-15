Абхазский Кабмин выделит на помощь Турции и Сирии 300 тысяч долларов

В парламенте самопровозглашенной республики Абхазия сегодня обсудили вопрос оказания гуманитарной помощи пострадавшим во время землетрясения в Турции и Сирии.

Представители исполнительной ветви власти, приглашенные на заседание парламентского комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками, сообщили о проделанной работе по сбору гуманитарной помощи и решению организационных вопросов.

Замминистра иностранных дел Одиссей Бигвава представил информацию о наиболее востребованных товарах. Это – мука, сахар, масло, сухие смеси для детей, теплые одеяла, пледы и трансформаторы.

Полномочный представитель абхазского президента в парламенте Анри Барциц заявил, что по поручению Аслана Бжания правительством принято решение о выделении финансовой помощи Турции и Сирии в размере 300 тысяч долларов.

«100 тысяч долларов планируется направить Турции, а 200 тысяч долларов – Сирии», – сказал он.

Участники заседания отметили, что вопрос поставки гуманитарного груза и денежной помощи пострадавшим в Турции и Сирии будет решен в ближайшие дни.

«Участники заседания выразили уверенность, что совместная скоординированная работа представителей законодательной и исполнительной ветвей власти даст положительный результат», – пишет агентство «Апсныпресс».