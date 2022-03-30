Азербайджан объявил в международный розыск депутата Госдумы РФ Делягина

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила в международный розыск депутата российской Государственной думы Михаила Делягина, сообщила в среду пресс-служба ведомства.

«По представлению генерального прокурора в отношении гражданина Российской Федерации Михаила Делягина было возбуждено уголовное дело по статьям 101.2 «Открытые призывы к развязыванию агрессивной войны», 214.2.3 «Терроризм с применением огнестрельного оружия и предметов, используемых в качестве оружия», 283.2.1 и 283.2.2 «Возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды» Уголовного кодекса Азербайджана. Решением суда в отношении Делягина избрана мера пресечения в виде ареста, он объявлен в международный розыск по линии Интерпола», – говорится в сообщении.

Кроме того, азербайджанская сторона «обратилась в соответствующие структуры ряда дружественных государств с просьбой о немедленном задержании обвиняемого в случае, если он окажется на территории этих стран».

Как пишет ТАСС, уголовное дело в отношении российского депутата было возбуждено после того, как в эфире федерального телеканала «Россия-1» он заявил о возможности нанесения ВС РФ ударов по нефтяной инфраструктуре Азербайджана на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, Делягин провел опрос аналогичного содержания на своем канале в Telegram.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это заявление, призвал Делягина контролировать свои личные эмоции и не выступать с недружественными высказываниями в адрес Азербайджана, который является государством-партнером.

Представитель Кремля также подчеркнул, что «это заявление никоим образом не соответствует и не может соответствовать официальной линии Российской Федерации». Он указал на необходимость воздерживаться от подобной риторики в условиях, когда «Россия прикладывает очень энергичные усилия по поддержанию мира в районе Карабаха и по выполнению всеми сторонами соответствующими своих обязательств».