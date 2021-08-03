Армения и Грузия могут запустить скоростной поезд Ереван-Тбилиси

Армения и Грузия рассматривают возможность запуска скоростного поезда, курсирующего между Ереваном и Тбилиси, время в пути которого составило бы 2.5–3 часа. Об этом в министерстве экономики Армении сообщили по итогам встречи главы ведомства Ваана Керобяна с министром экономики и устойчивого развития Грузии Натией Турнава в Тбилиси.

Реализация данной инициативы, по мнению сторон, будет способствовать развитию туризма, пишет «Арминфо». Керобян предложил также обсудить возможности реализации ряда других совместных проектов в туристической и энергетической сфере.

«Наши страны по отдельности сравнительно представляют собой небольшие рынки, но вместе мы можем быть более привлекательными в регионе», – отметил министр.

Ваан Керобян провел встречу и с министром финансов Грузии Лашой Хуцишвили. Сообщается, что стороны обсудили ряд важных вопросов в налоговой и таможенной сферах, а также проблемы, связанные с транзитными перевозками через территорию Грузии.

По данным Статкомитета Армении, в январе-мае 2021 года товарооборот между Арменией и Грузией возрос на 28,7 до $59.5 млн. Экспорт армянских товаров в Грузию составил $24.5 млн., с годовым ростом на 17,4%, из Грузии в Армению поставлено товаров на $35 млн (рост – 38%).