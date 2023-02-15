«Армения в трудный период протянула руку дружбы жителям Турции» – Чавушоглу

Армения выразила солидарность и протянула руку дружбы жителям Турции на фоне последствий разрушительных землетрясений. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с главой МИД Армении Араратом Мирзояном в Анкаре.

Как пишет агентство «Анадолу», глава турецкой дипломатии дал высокую оценку работе спасателей из Армении, которым также удалось спасти из-под завалов жителей Турции.

«В зону бедствия из Армении прибыло 28 спасателей. Начиная с восьмого февраля, они работали с отдачей и спасли в Адыямане маленькую девочку и молодого жителя», – сказал Чавушоглу.

Турецкий министр отметил и факт поставки в зону землетрясения 100 тонн гумпомощи из Армении.

Глава МИД Армении в свою очередь отметил, что, находясь в этот непростой период в Турции, хотел бы вновь заверить в готовности своей страны к построению мира.

Мирзоян привлек внимание к открытию для поставок гумпомощи контрольно-пропускного пункта на армяно-турецкой границе, который оставался закрытым на протяжении десятков лет.

Отметим, что накануне Армения направила вторую партию гуманитарной помощи в Турцию. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.