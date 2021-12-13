Объем поставок нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан достиг 500 млн тонн

Объем поставок нефти по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) достиг 500 миллионов тонн. Об этом сообщает компания BP Azerbaijan.

«Экспортный нефтепровод БТД, оператором которого является компания BP, достиг значительного показателя, транспортировав в общей сложности 500 миллионов тонн нефти с Сангачальского терминала недалеко от Баку в Джейхан через Азербайджан, Грузию и Турцию. Эта веха была достигнута 12 декабря, когда 500-миллионная тонна каспийской нефти была загружена на 4922-й по счету танкер Nordorse и отправлена в Триест (Италия)», – говорится в сообщении компании.

Сообщается, что эффективность и эксплуатационная надежность БТД повысилась с 75 процентов при запуске до нынешнего уровня в 99,9 процента.

Как пишет агентство Trend, общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров – Грузии, 1076 километров – по территории Турции.

Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью – 18 мая 2005 года. Торжественное открытие нефтепровода прошло 13 июля 2006 года в Джейхане.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена 1 августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1%), AzBTC (25%), MOL (8,9%), Equinor (8,71%), ТРАО (6,53%), Eni (5%), Total (5%), Itochu (3,4%), Inpex (2,5%), ExxonMobil (2,5%) и ONGC (2,36%).