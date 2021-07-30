Батумское «Динамо» одержало сенсационную победу в Беларуси

Азербайджанский оппозиционный блогер Хусейн Бакиханов был найден мертвым в Тбилиси. Об этом пишет издание JAMnews.

По одной из версий, тело молодого человека нашли в квартире, где он жил. Однако часть друзей блогера, в том числе журналист Афган Мухтарлы, говорит, что Бакиханова, возможно, сбросили с многоэтажки. «Полиция подтвердила, что Бакиханов упал с высоты», – пишет Мухтарлы в Facebook.

Хусейн Бакиханов был политическим мигрантом из Азербайджана, который жил в Тбилиси и искал здесь политического убежища. За несколько дней до смерти, 12 июля, с Бакихановым произошел подозрительный инцидент, который он описал в видео на YouTube:

Видео называется «Заговор азербайджанского правительства или случайность?». Бакиханов рассказывает, что на него напали пятеро азербайджанцев в центре Тбилиси. Он видел их за два-три дня до этого.

«Они внезапно начали оскорблять меня и нападали, если я отвечал», — сказал блогер.

Видео было записано в машине «скорой помощи». Бакиханов говорит, что он сам вызвал полицию и «скорую помощь».

На видео Бакиханов говорит, что он бежал из Азербайджана, и ему осталось всего несколько дней до получения удостоверения о статусе беженца в Грузии, пишет JAMnews.

Инцидент и информацию подтвердил в разговоре с грузинским телеканалом «Формула» родственник блогера Автандил Мамедов, которого уже допросили в полиции. Он не исключает, что смерть Бахиканова была в интересах правительства Азербайджана, и что нападавшие могли быть подосланы азербайджанскими властями.

Мамедов подтвердил, что Хусейн Бакиханов просил политического убежища в Грузии, поскольку подвергался преследованиям со стороны правительства Азербайджана и содержался под стражей в своей стране.

Хусейн Бакиханов был задержан во время акции протеста 7 мая 2021 года в Баку. Его арестовали на 15 суток. После освобождения он рассказал журналистам, что подвергался пыткам со стороны полиции. Он также сказал, что полиция пригрозила ему изнасилованием.

«Во время пребывания в Тбилиси он постоянно критиковал правительство Азербайджана в азербайджанских СМИ и на своем (Youtube)-канале», — написал в Facebook Афган Мухтарлы, который в настоящее время проживает в Германии.