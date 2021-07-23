Белорусские фанаты развернули на батумском стадионе бело-красно-белый флаг

Грузия, Кипр, Турция и Великобритания с 30 июля будут включены в израильский список «красных стран», запрещенных к посещению. В «красном списке» Израиля ранее были Аргентина, Бразилия, ЮАР, Индия, Россия, Мексика, Беларусь, Узбекистан, Испания и Кыргызстан. Для поездки в эти страны израильтянам необходимо получить специальное разрешение от комиссии по исключительным случаям.

После возвращения из стран с высоким уровнем распространения коронавируса вакцинированные израильтяне должны сдать тест на COVID-19, и смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата. Невакцинированные должны сдать тест на коронавирус по возвращении и находиться в карантине в течение 7 дней. Они смогут прекратить карантин после получения отрицательного результата теста, сделанного на седьмой день, пишет Newsru.co.il.

Ранее Израиль внес Грузию в «оранжевый список». Эти страны гражданам Израиля посещать разрешено, но по возвращении требуется карантин – в том числе для привитых и переболевших. Грузия перейдёт из «оранжевого» в «красный» список 30 июля.

Глава Национального центра по контролю заболеваний Грузии Амиран Гамкрелидзе 20 июля признал, что страна вернулась в «красную зону» по темпам распространения коронавирусной инфекции.