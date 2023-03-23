Бербок: «Мы видим попытки изменения проевропейского курса Грузии»

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед началом визита в Грузию выразила поддержку европейским перспективам страны, отметив, что сегодня этот процесс столкнулся с противодействием со стороны внутренних и внешних сил.

«Во время моего визита в Грузию я хотела бы четко заявить, что Германия полностью поддерживает европейскую перспективу Грузии», — заявила министр перед прибытием в Тбилиси.

«Мы видим попытки изменения проевропейского курса страны, которого придерживается абсолютное большинство грузин. Мы видим, с каким давлением страна сталкивается изнутри и извне», — подчеркнула Бербок.

«Я поговорю с правительством в Тбилиси о шагах, которые еще предстоит предпринять стране для получения статуса кандидата в члены ЕС. Наряду с соблюдением демократических стандартов, это свобода СМИ, активное гражданское общество и проведение публичных дебатов с сохранением принципов взаимного уважения, даже если мнения иногда расходятся. Нас, как Евросоюз, объединяют эти ценности, и мы уверены: здесь не может быть коротких путей или уступок», —​ добавила она.

Заявление Анналены Бербок опубликовал МИД Германии.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Бербок прибудет в Грузию с двухдневным визитом сегодня, 23 марта. Запланированы переговоры с премьером, президентом, министром иностранных дел, представителями гражданского общества, сообщил МИД Грузии. Также в программе поездка к разделительной линии у де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия и встреча с представителями Миссии наблюдателей ЕС.