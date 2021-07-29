«От такого исхода выигрывает только Кремль» – заявление сенаторов США

Двухпартийная группа из семи сенаторов США распространила резкое заявление в ответ на выход «Грузинской мечты» из «соглашения Мишеля». Члены верхней палаты американского законодательного органа, которые уже долгое время работают по вопросам Грузии, заявляют, что разочарованы последними событиями в Тбилиси, пишет агентство «Новости-Грузия».

«Мы очень разочарованы недавними событиями в Грузии, которые подрывают усилия по реформированию, согласованные в соглашении от 19 апреля. Соединенные Штаты в партнерстве с Европейским союзом тесно сотрудничали с грузинскими политическими партиями, чтобы заключить сильное многопартийное соглашение, проложившее путь для критически важных судебных и избирательных реформ. Вызывает разочарование то, что не все избранные партии подписали соглашение или добросовестно его реализовали», – говорится в заявлении.

Как указывают сенаторы, решение «Грузинской мечты» вызывает еще большое разочарование с учетом того факта, что в настоящее время Грузия переживает «поворотный момент в демократическом развитии». Они подчеркивают, что прежде всего именно правящая партия «обязана отложить в сторону политические разногласия и продолжить инклюзивный многопартийный парламентский процесс, который принесет пользу всем грузинам».

Сенаторы указывают, что неспособность продвижения демократических принципов в Грузии может навредить отношениям страны с США, а также помещать процессу ее интеграции в ЕС и НАТО.

«Как законодатели в Сенате США, мы призываем к проведению свободных и справедливых выборов в октябре, неизменной приверженности укреплению верховенства закона и добросовестному осуществлению важнейших избирательных и судебных реформ. Неспособность продвигать демократию в Грузии может привести к установлению условий для оказания помощи, поставить под угрозу стремление Грузии к членству в ЕС и НАТО и нанести ущерб двусторонним отношениям между США и Грузией. От такого исхода выигрывает только Кремль», – сказано в заявлении.

Среди подписавшихся: председатель комитета по внешним отношениям Сената США, сенатор-республиканец Джим Риш, лидер меньшинства в подкомитете Сената по вопросам Европы и региональной безопасности, сенатор-демократ Джин Шахин, старший член этого же сенатского подкомитета, сенатор-республиканец Рон Джонсон, демократы Бен Кардин и Крис Ван Холлени, республиканцы Роб Портман и Джон Баррассо.