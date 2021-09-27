В Армении и Азербайджане отмечают годовщину начала Второй карабахской войны

Годовщину начала Второй карабахской войны отмечают сегодня в Армении и Азербайджане – военные действия начались 27 сентября прошлого года и продлились 44 дня.

В Азербайджане сегодня – День памяти. По всей территории страны в полдень была объявлена минута молчания. Рано утром в мечетях, церквях и синагогах на территории Азербайджана прошли богослужения в память о погибших в ходе боевых действий.

Президент Ильхам Алиев обратился к нации и заявил, что ровно год назад «Армения совершила военную провокацию против Азербайджана», а азербайджанская армия «начала контрнаступательную операцию». Алиев говорит, что его страна, одержав победу в войне, восстановила справедливость и международное право. Он подчеркнул, что нагорнокарабахский конфликт остался в истории.

«В Азербайджане нет административной территории под названием «Нагорный Карабах». Этот вопрос решен. Это говорю я – президент Азербайджана, верховный главнокомандующий вооруженными силами», – сказал он.

Алиев поблагодарил Турцию за «самую большую поддержку» в период 44-дневной войны. По его словам, война «еще раз продемонстрировала миру турецко-азербайджанское единство». В обращении Алиев сообщил, что в день памяти в Баку будет заложен фундамент Мемориального комплекса памяти жертв карабахской войны и Музея победы.

Президент Армении Армен Саркисян в обращении к нации призвал сограждан двигаться вперед, чтобы выйти из создавшейся ситуации.

«Спустя год после войны, кроме тысяч погибших и раненых, у нас еще есть сыновья, которые находятся в плену или пропали без вести. Сегодня мы должны приложить усилия во имя возвращения пленных, во имя выздоровления раненых, во имя обнаружения пропавших без вести. Мы должны суметь, с высоко поднятой головой и распрямив спину, выйти из создавшейся ситуации и, хоть медленными шагами, но двигаться вперед», –написал Саркисян в своем Telegram-канале.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня утром посетил военный пантеон «Ераблур» в Ереване, чтобы отдать дань памяти жертвам прошлогодней 44-дневной войны в Нагорном Карабаха.

Накануне армянская оппозиция в память о жертвах войны в Карабахе провела в Ереване факельное шествие.