В Бутане за неделю вакцинировали 90% взрослого населения

За неделю в гималайском королевстве Бутан полностью вакцинировали от коронавируса 90% взрослого населения. В Детском фонде ООН (ЮНИСЕФ) это было охарактеризовано как «история успеха» и «маяк надежды» для других стран.

CNN рассказывает, что кампания по внедрению вторых доз вакцины, начавшаяся 20 июля, включала в себя месяцы подготовки, которая включала создание складов холодовой цепи в труднодоступных клиниках, развертывание вертолетов для доставки вакцин в наиболее отдаленные районы, а также армию добровольцев, распространявших вакцины по горным тропам.

По словам представителя ЮНИСЕФ в Бутане Уилла Паркса, ко вторнику в стране было вакцинировано около 480 000 человек из 530 000 человек, отвечающих критериям вакцинации. Паркс добавил, что это «возможно, самая быстрая кампания вакцинации во время пандемии».

Как сообщает CNN, Бутан ввел около полумиллиона доз вакцины AstraZeneca, подаренных Индией, в ходе своей первой кампании вакцинации в марте и апреле. Но когда Индия прекратила экспорт вакцины из-за разрушительной волны COVID, спровоцированной вариантом Дельта, гималайское королевство начало поиск вакцины в других местах.

На призыв из Тхимпху откликнулись правительства нескольких стран. Бутан получил 500 тысяч доз вакцины Moderna из Соединенных Штатов в рамках глобальной программы обмена вакцинами COVAX. Дания пожертвовала 250 тысяч доз препарата AstraZeneca, а Китай ранее предоставил 50 тысяч доз препарата Sinopharm. Более 100 тысяч доз AstraZeneca из Хорватии, Болгарии и ряда других стран должны были прибыть в Бутан во вторник.

Бутанское правительство также закупило 200 тысяч доз вакцины Pfizer, которая должна прибыть в этом году и, как ожидается, будет использоваться для вакцинации детей. Перевод материала CNN опубликовало издание «MK.ru».

В Бутане было зарегистрировано в общей сложности 2489 случаев заболевания COVID и всего два случая смерти.