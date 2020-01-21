В Грузии погибли бывший член Национально-освободительного движения и его сын

Президент России Владимир Путин предложил бывшему генеральному прокурору Юрию Чайке стать своим полномочным представителем в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО). Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отметив, что указ еще не подписан, передает ТАСС.

Во вторник в Кремле президент РФ провел встречу с Чайкой и кандидатом на пост генпрокурора РФ Игорем Красновым. На ней президент отметил, что работа в Северо-Кавказском федеральном округе требует решения многих вопросов в социальной сфере, в области борьбы с коррупцией и с терроризмом.

"Там (в округе - прим. ТАСС) еще очень много вопросов в социальной сфере - это и выше, чем в среднем по стране, уровень безработицы, коррупционные проявления, к сожалению, имеют место быть, что напрямую влияет на уровень жизни и доходов граждан", - сказал Путин.

Он отметил, что в СКФО есть и другие проблемы, в том числе в регионе сохраняют актуальность вопросы борьбы с терроризмом.

"Там, конечно, нужен человек такого уровня, как вы, и с такими знаниями и опытом работы, как у вас. Уверен, у вас получится", - обратился президент к Чайке.

"Я абсолютно убежден, что те задачи, которые вы ставите по новому

месту работы, они будут реализованы. Я думаю, что все национальные

проекты будут реализованы на территории СКФО. Уровень жизни граждан, я убежден, что мы поднимем", - сказал Чайка в ответ.

Он отметил также, что планирует большое внимание уделять правоохранительной сфере, борьбе с преступностью. "В целом мы, конечно, не ослабим работу по вопросам с преступностью, и прежде всего с ее такими проявлениями, как терроризм, экстремизм, коррупция, в целом декриминализации общества", - сказал действующий генпрокурор.

В настоящее время Владимира Путина в СКФО представляет Александр Матовников.