В Грузии в результате несчастного случая погиб украинский альпинист

В Грузии после восхождения на гору Тетнулди в Верхней Сванетии погиб украинский альпинист Петр Борис, он стал жертвой несчастного случая. Об этом сообщили в украинской скаутской организации «Пласт».

«С глубокой скорбью сообщаем о гибели пластуна Петра Бориса. Выражаем искренние соболезнования жене Юлианне Борис, родным и близким», – говорится в сообщении организации.

Родные погибшего занимаются организацией транспортировки тела в Украину. Дату и место похорон альпиниста пообещали сообщить позже.

В начале июля во время спуска с горы Тетнулди погиб украинский альпинист Анатолий Мрачковский. Он сорвался со снежного склона на высоте 3400 метров, пишет издание ZN.UA.