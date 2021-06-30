В Квемо Картли напали на журналистов телекомпании «Пирвели». ВИДЕО

Европейский Союз в отношениях с Россией будет выступать единым фронтом и отстаивать свои позиции по важнейшим вопросам, но в то же время не будет полностью прерывать общение с Москвой. Об этом пишет глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель в статье "Как вести дела с Россией?", опубликованной во вторник.

Боррель подводит в ней итоги дискуссии об отношениях с Россией, которая прошла на недавнем саммите ЕС. "Россия, в любом случае, самый большой наш сосед. Она никуда не исчезнет, и вряд ли в ближайшем будущем в ней произойдут политические изменения, которые приведут к существенному изменению её поведения. ЕС необходимо это учитывать и вести такую политику, которая вела бы к некой форме сосуществования, при защите наших интересов и ценностей и одновременно при избежании развития эскалации" - пишет глава внешнеполитического ведомства Евросоюза.

Боррель констатирует, что в последние годы отношения между Россией и ЕС стремительно ухудшились, а Россия под руководством Владимира Путина сознательно дистанцировалась от Европы.

По словам Борреля, подход ЕС к России должен быть комплексным. Союз должен противодействовать нарушениям международного права со стороны России, в том числе поддерживать территориальную целостность Украины. ЕС также должен противостоять попыткам Москвы поссорить между собой сами европейские страны, а также бороться с кибератаками, дезинформацией и коррупцией. Также необходимо укреплять суверенитет стран-соседей России и помогать реформам в них. Однако необходимо и взаимодействие с Россией по различным вопросам международной политики, таким как Ливия, Афганистан, Сирия, Нагорный Карабах, Иран, а также борьба с пандемией и с изменениями климата.

Также, как отмечает Боррель, у ЕС нет конфликта с гражданами России - а только с политикой её лидеров. Поэтому глава внешнеполитического ведомства ЕС предлагает развивать контакты между людьми, в частности упростить визовый режим для российской молодёжи и учёных.

Боррель прямо не поддержал и не отверг идею Франции и Германии о проведении саммита с президентом России. Он высказался в том смысле, что с властями России необходимо вести диалог - сам его факт не является уступкой Москве.

Боррель также сообщил, что, согласно решению Совета ЕС, подготовит в ближайшее время предложения о новых санкциях, которые могли бы быть введены против России в случае, если она продолжит агрессивные действия. Он также предложит различные варианты взаимодействия с властями России и поддержки гражданского общества.