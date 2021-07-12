В Южной Осетии выявили еще 39 новых случаев коронавируса

Еще 39 новых случаев коронавируса выявили в Южной Осетии. Об этом агентству «Рес» сообщила глава Юго-Осетпотребнадзора самопровозглашенной республики Марина Кочиева.

«Под наблюдением врачей на сегодняшний день остается 277 человек, еще 10 сняты с учета медиков», – сказала Кочиева.

Число выявленных за время пандемии случаев достигло 3712 человек, 3435 выздоровели.

Глава Юго-Осетпотребнадзора обратилась к жителям Южной Осетии и предпринимателям с рекомендацией соблюдать все санитарные нормы, а также пройти вакцинацию от коронавируса.

«Рекомендуем провакцинироваться тем, кто пока не переболел, так как расслабляться нельзя», – сказала она.

С начала мая в Южной Осетии проходит бесплатная вакцинация населения от коронавируса российским препаратом «Спутник V».​