Гарибашвили заявил о безальтернативности мирного сосуществования грузин, абхазов и осетин

«Мы должны сделать безальтернативным проживание с нами абхазов и осетин. Это должно быть нашей задачей. Это нужно делать каждый день в течение следующих 10 лет и это должно быть заботой нашего правительства и нашего народа, всех нас вместе», – об этом премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил в своем выступлении на презентации десятилетнего плана развития аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равноправия.

По словам главы правительства, для этого Грузии необходимо развитие и процветание. Однако, по его словам, в условиях искусственно созданного политического кризиса в Грузии трудно кого-либо убедить в перспективности жизни с единой Грузией. Об этом пишет Общественный вещатель Грузии.

«Главное – добиться политической стабильности в Грузии. Долгосрочная политическая и экономическая стабильность, которая станет твердой гарантией выхода из сложной социально-экономической ситуации, решения реальных проблем нашего населения и обеспечения благополучия для каждой семьи. Только после этого Грузия станет привлекательной и безальтернативной для наших абхазских и осетинских братьев. Мы хорошо помним: было время, когда еще в советское время Абхазию и Сухуми называли Черноморской Ривьерой. Почему мы не можем рассматривать перспективу того, что может возникнуть такая же реальность?! С реальной разработкой, с реальными проектами. Все в наших руках. Мы должны убедить наших абхазских и осетинских братьев и сестер, наших сограждан, что единственная альтернатива для них, для их развития, для их детей — это сосуществование с грузинами в нашей единой, сильной Грузии. Наша внешняя политика незаменима, этот процесс необратим, мы должны стать членами Европейского Союза, и мы делаем все для этого», – заявил премьер.

По его словам, результатом неправильной политики было то, что в начале 90-х впервые произошло гражданское противостояние – братоубийство.

«Мы временно потеряли территории, затем мы повторили ошибку в 2008 году, когда не удалось избежать тяжелейшей провокации, которая привела к оккупации наших собственных, исконно исторических территорий и т.н политике признания», – сказал глава Кабмина.

Ираклий Гарибашвили добавил, что оккупация – важнейший вызов для страны.

«Наше правительство успешно справляется с данным вызовом. Я имею в виду усилия наших дипломатов в направлении политики непризнания, но этот вызов остается большой проблемой для нашего населения, для наших будущих поколений», – сказал Ираклий Гарибашвили.