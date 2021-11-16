Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2»

Немецкий регулятор временно приостановил процедуру сертификации газопровода «Северный поток – 2». Для ее возобновления необходимо создание компании-оператора газопровода в соответствии с законодательством Германии, сообщило сегодня Федеральное агентство по сетям в Бонне.

Как отмечается в размещенном на его сайте заявлении, процесс сертификации возобновится после того, как базирующийся в швейцарском городе Цуг оператор Nord Stream 2 передаст основные активы и кадровые ресурсы немецкой дочерней компании, а регулятор сможет проверить вновь представленные документы.

«Когда эти требования будут выполнены, Федеральное агентство по сетям сможет продолжить рассмотрение в течение оставшейся части предусмотренного законом четырехмесячного срока, подготовить проект решения и в соответствии с законодательством о внутреннем рынке направить его Европейской комиссии для комментария», – указывается далее.

Как пишет DW, регулятор уже проинформировал о решении министерство экономики и энергетики Германии, а также Европейскую комиссию. Кроме того, перед публикацией оно было доведено до сведения участников процедуры.

На фоне новости о приостановке процедуры сертификации газопровода в Германии спотовая цена газа возросла во вторник до 1046 долларов за тысячу кубометров. Цена декабрьского фьючерса на TTF на бирже ICE Futures выросла до 88,9 евро за МВт.ч. В начале ноября цена на газ составляла около 750 долларов за тысячу кубометров.