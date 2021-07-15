Глава абхазского МИДа отбыл с рабочим визитом в Никарагуа

Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Даур Кове отбыл с рабочим визитом в Республику Никарагуа.

Как сообщается на сайте абхазского ведомства, в рамках рабочего визита планируется проведение ряда встреч с руководством страны, в ходе которых пройдет «обсуждение вопросов двустороннего абхазо-никарагуанского сотрудничества».

«Глава МИД Абхазии Даур Кове также примет участие в торжественных мероприятиях, посвященных 42-ой годовщине Сандинистской революции», – говорится в сообщении.

Республика Никарагуа признала независимость Абхазии 3 сентября 2008 года, а 10 сентября 2009 года Абхазия установила с Никарагуа дипломатические отношения.

СПРАВКА «Эха Кавказа»

Абхазия провозгласила свою независимость в 1999 году. В статусе полностью непризнанного субъекта самопровозглашенная республика оставалась до августа 2008 года.

После Августовской войны между Россией и Грузией, 26 августа 2008 года Абхазия была признана сначала Российской Федерацией, далее еще шестью государствами-членами ООН (Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу, Сирия).

Широкого международного признания Абхазия не получила. Впоследствии два государства из семи – Тувалу и Вануату – официально отозвали свое признание. Таким образом в настоящее время Абхазия признается пятью государствами-членами ООН и четырьмя непризнанными или частично признанными образованиями. Последним государством-членом ООН, признавшим Абхазию, была переживающая гражданскую войну Сирия.

Грузия не признает независимость Абхазии. Согласно законодательству Грузии, Абхазия имеет статус автономной республики, официальные органы власти которой находятся в изгнании. В соответствии с законом «Об оккупированных территориях», Абхазия считается оккупированной Российской Федераций, дипломатическое общение с которой было прервано после Августовской войны.

В международных документах ООН Абхазия признается территорией Грузии. Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию отозвать признание Абхазии и Южной Осетии.