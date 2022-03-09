Глава МВД Грузии: журналист «Дождя» не соответствовал «определенным критериям»

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури высказался относительно отказа журналисту «Дождя» Михаилу Фишману во въезде в страну.

По словам Гомелаури, Фишман не соответствовал «определенным критериям», необходимым для пересечения государственной границы, пишет СОВА.

«Отказ во въезде происходит обычно, стандартно. Есть критерии – где он намерен остановиться, к кому едет, взял ли он обратный билет, есть много всего, и что-то он не удовлетворил», – сказал глава МВД.

По его словам, решение принимает пограничная служба, а не министр.

«Мы не пропустили многих, более 100 человек. Одним из них, вероятно, оказался он [Михаил Фишман]. Это обычный порядок, пограничник сам решает – кого пускать, а кого нет. Это решает не министр, не его куратор заместитель. Решает сам пограничник», – добавил Гомелаури.

5 марта журналиста российского независимого канала «Дождь» не пустили в Грузию. Из Тбилисского международного аэропорта телеведущего отправили самолетом обратно в город, откуда он летел.

Журналист ехал вместе с семьей, которой позволили пересечь грузинскую границу. При этом, на границе Фишману не объяснили причины отказа.