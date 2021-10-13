Министр обороны США Ллойд Остин посетит Грузию

Министр обороны США Ллойд Остин посетит на будущей неделе Украину, Грузию, Румынию и Бельгию. Об этом на регулярном брифинге объявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию. А завершит он этот важный визит в Брюсселе с союзниками и партнерами на совещании министров обороны НАТО», – сказал представитель военного ведомства США.

По его словам, «более официальное объявление» относительно данного турне Остина, вероятно, будет сделано Пентагоном «в следующие пару дней».

В министерстве обороны Грузии подтвердили информацию о визите Ллойда Остина, назвав его историческим.

«Данный визит в очередной раз подтверждает устойчивость стратегического партнерства между США и Грузией и высокий уровень сотрудничества, основанный на общих ценностях», – говорится в заявлении грузинского ведомства.

Согласно информации, распространенной ранее Североатлантическим альянсом, встреча министров обороны входящих в НАТО стран состоится в Брюсселе 21-22 октября. Председательствовать на ней будет генсек НАТО Йенс Столтенберг.