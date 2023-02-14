В парламент Грузии вносится законопроект об иноагентах

Движение «Сила народа» объявило, что вносит в парламент Грузии законопроект об иноагентах. Объединение было создано группой депутатов, отделившихся от правящей партии «Грузинская мечта», но остающихся вместе с ней в составе парламентского большинства.

Законопроект называется «О прозрачности иностранного влияния», пишет агентство «Новости-Грузия».

«Сила народа» в своем заявлении сообщила, что законопроект затронет деятельность неправительственных организаций и СМИ с иностранным финансированием. При этом авторы законопроекта ссылаются на американское законодательство и «передовой опыт демократических стран», не упоминая «Закон об иноагентах», действующий в России.

«В целях обеспечения прозрачности иностранного влияния будет создан реестр агентов иностранного влияния, куда войдут все некоммерческие юридические лица и СМИ, чьи доходы финансируются. иностранными державами более чем на 20%», — говорится в заявлении движения.

Отдельную регистрацию такие организации должны будут проходить в Национальном агентстве государственного реестра, предлагают авторы законопроекта. За уклонение от регистрации предлагается штрафовать.

В оппозиции заявили, что «Сила народа» пытается ввести в Грузии «российскую модель» и реальная цель законопроекта — ограничить работу СМИ и НПО, которые сотрудничают с западными фондами.

На днях движение предложило обсудить «ценностную трансформацию ЕС» и целесоообразность интеграции Грузии в Евросоюз, связав это с ситуацией вокруг спора миллиардера Бидзины Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse.

Ранее движение «Сила народа» объявило себя «третьей силой в парламенте» по численности.