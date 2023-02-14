Граждане Грузии оказались в списке потенциальных «иноагентов» РФ

Среди лиц, деятельность которых отслеживал российский Роскомнадзор и составлял на них справки для возможного признания «иностранными агентами», оказались граждане Грузии.

Среди них – блогер «Эха Кавказа» Дмитрий Мониава, бывший глава МВД и экс-премьер Грузии Вано Мерабишвили, журналист Гела Васадзе и эксперт Вахтанг Маисая.

Напомним, что издания «Важные истории» и Süddeutsche Zeitung около недели назад выпустили совместное расследование на основе утечки электронных писем «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ) – дочерней компании Роскомнадзора.

Информацию СМИ передала группа белорусских хакеров «Киберпартизаны», которой удалось взломать электронную почту компании в прошлом году. В результате на руках у журналистов оказались списки из 804 имен, по которым с 2020 по 2022 год собирали информацию для внесения в реестр «иноагентов» (139 человек из списка уже объявлены «иноагентами»).

В список потенциальных «иноагентов» также попали российский бизнесмен абхазского происхождения Рауль Смыр и бывший председатель комитета Сейма Литвы по иностранным делам Жигимантас Павилёнис.

«Важные истории» также сообщили, что сотрудники ГРЧЦ занимаются и слежкой за так называемыми «лидерами общественного мнения». В списках, которые изучили журналисты, значатся 472 человека с описанием рода деятельности и ссылками на все доступные аккаунты в социальных сетях.

В список «лидеров общественного мнения» был внесен Вахтанг Кикабидзе, скончавшийся 15 января текущего года. Кроме того, в списке оказались певцы Теона Контридзе и Валерий Меладзе, продюсер Константин Меладзе, дизайнер Бичолла Тетрадзе, писатель Григорий Чхартишвили (Акунин) и т.д.