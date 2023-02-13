В Грузию не пустили российскую правозащитницу, признанную «иноагентом»

Анну Ривину, основательницу российского кризисного центра «Насилию.нет», который оказывает юридическую и психологическую помощь женщинам, пострадавшим от жестокого обращения, не пустили в Грузию. Об этом Ривина сообщила изданию «Холод».

В России кризисный центр и сама Ривина объявлены «иноагентами».

По словам Анны, она прилетела в Грузию, где живет последние несколько месяцев, из Армении. После трех часов, проведенных на границе, ей объявили о недопуске в страну и выдворении, не сообщив о причинах такого решения. Ривина отметила, что при въезде в Грузию ее и раньше держали на границе длительное время, но в итоге впускали в страну.

Ривина улетела из Тбилиси в Израиль, сообщил блогер Николай Левшиц.

Десятого февраля Минюст России объявил Анну Ривину «иноагентом». Ведомство мотивировало это тем, что глава «Насилию.нет» «распространяла негативную информацию о деятельности госорганов», в частности Минобороны.

Центр «Насилию.нет» внесли в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции «иностранного агента», в декабре 2020 года. Анна Ривина заявила тогда, что решение стало местью за продвижение организацией закона против домашнего насилия, а также за поддержку ЛГБТ.

В марте прошлого года американский журнал Time поставил Анну Ривину на свою обложку. В материале внутри номера было отмечено, что российские центры помощи жертвам насилия «сталкиваются с растущей враждебностью со стороны Кремля и русской православной церкви», и что власть «фактически объявила группы, борющиеся с домашним насилием, предателями».

Отметим, что ранее с отказами во въезде в Грузию и длительными проверками на границе сталкивались и другие оппозиционные журналисты и правозащитники из России.