Наследие немецких колонистов в Грузии – Ждём в гости

Врачи, аптекари, ученые, писатели, музыканты, – вряд ли найдется хоть одна профессия, в которой не было бы представителей немецких колонистов в Грузии в начале XIX века. Они самым органичным образом влились в жизнь Тифлиса, придав ему европейский колорит. Полюбили город и служили ему со свойственной им педантичностью и преданностью. Зрителей ждет прогулка по центральным улицам и площадям Тбилиси, где в свое время жили немцы. Кроме того, программа предлагает отправиться в путешествие в некогда немецкое село Элизабетталь (Асурети), откуда на городские рынки Тифлиса привозили продукты, расскажет о сохранившихся домах и подвалах немецких переселенцев, познакомит со швабской кухней.