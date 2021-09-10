В Грузии создано движение за возвращение Михаила Саакашвили

Лидер партии «Закон и справедливость» Тако Чарквиани основала Всеобщее народное движение за возвращение в Грузию Михаила Саакашвили. По её словам, политическое преследование бывшего президента должно быть прекращено, он должен вернуться на родину и вновь получить гражданство, которого его несправедливо лишили.

«Мы должны дать ему возможность работать, он блестящий реформатор, он уже доказал это», – заявила она.

Как пишет СОВА, Чарквиани обрушилась с критикой на действующие власти, заявив, в частности, что они не могут справиться с пандемией. Большое количество жертв COVID-19 для такой маленькой страны, по её словам, равносильно геноциду.

«У нас было государство, но в руках работающего на Россию правительства-марионетки Бидзины Иванишвили мы его лишились. Поэтому, основываясь на заявлении Михаила Саакашвили о его возвращении, которое я лично считаю необходимым, я выступаю с инициативой – сегодня на общественных началах создается организация (а никак не партия), которая называется «Всеобщее народное движение». Мы должны мирно вернуть в страну президента, который развивал грузинское государство, создавал за счет инвестиций разрушенное, погасшее, развалившееся грузинское государство. Он поставил страну на ноги», – заявила Чарквиани.

6 сентября Михаил Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Грузию к выборам в органы местного самоуправления, назначенным на 2 октября.

«Уверен, грузинский народ освободит себя и освободит меня. Я не боюсь отдать свою судьбу в руки грузинского народа», – заявил тогда экс-президент Саакашвили.

Ранее политик уже неоднократно заявлял о намерении вернуться в Грузию, в частности, перед предыдущими парламентскими выборами. В правящей партии «Грузинская мечта» каждый раз заявляли, что, как только это произойдет, бывший президент будет задержан, поскольку является фигурантом сразу нескольких уголовных дел и в его отношении заочно вынесен ряд обвинительных приговоров.