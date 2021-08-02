Жителю Батуми грозит год тюрьмы за нападение на диджея 

Прокуратура Грузии предъявила обвинение жителю Батуми в насилии в отношении гражданина иностранного государства, сообщает пресс-служба ведомства.

Обвиняемому грозит до года тюрьмы. Прокуратура обратится в суд с ходатайством о применении к обвиняемому меры пресечения в установленный законом срок, пишет агентство «Новости-Грузия».

По данным следствия, 30 июля 2021 года во время посещения ночного клуба «Сфера» на Батумском бульваре, обвиняемый в результате конфликта нанес физические повреждения берлинскому диджею, который позднее должен был выступить в клубе.

Пострадавший артист, сценическое имя которого Phase Fatale, 30 июля сообщил в социальных сетях, что нападение на него было совершено на почве гомофобии. Однако во время допроса обвиняемый отрицал факт насилия на почве дискриминации, а также то, что в насилии участвовал охранник ночного клуба, сообщает прокуратура.

Диджей официально сообщил прокуратуре, что распространенная им в соцсети информация о гомофобных и дискриминационных мотивах насилия «была спровоцирована личным волнением и не соответствует действительности».

Берлинский диджей Phase Fatale является резидентом известного берлинского клуба Berghain и тбилисской клубной сцены Khidi.