Новости
Зеленский поблагодарил Грузию за освобождение украинских яхтсменов
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил грузинскую сторону за освобождение украинских яхтсменов. Об этом он написал в Twitter.
«С ноября 2020 года мы работали над освобождением украинских яхтсменов Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, задержанных в Грузии. Сегодня Грузия освободила их из-за решетки. Я благодарен грузинской стороне за это решение, которое соответствует духу стратегического партнерства между нашими странами», – отметил Зеленский.
О помиловании Хомича и Дьяченко, а также гражданина Грузии Михаила Батурина стало известно от адвоката осужденных. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что «вынужденный акт был сделан под давлением президента Зеленского», который сегодня прибывает на международную конференцию в Батуми.
- В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич. Владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин, который ранее работал в охране Михаила Саакашвили.
- 14 июля Батумский городской суд приговорил Хомича, Дьяченко и Батурина к 4 годам лишения свободы за незаконное пересечение грузинской государственной границы. Их задержали на яхте у берегов Грузии в прошлом году. МИД Украины выразил разочарование временно поверенному Грузии в Украине в связи с решением суда.
Другие новости дня
Президент Украины Владимир Зеленский посетил Ингурский мост
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Грузию посетил Ингурский мост. Он присоединился к патрулю Миссии наблюдателей Европейского союза (МНЕС). Европейские наблюдатели проинформировали украинского президента о гуманитарной ситуации в регионе.
В регион Самегрело украинский лидер отправился из международного аэропорта Батуми. Гостя в аэропорту встретили представители МИД Грузии и глава правительства Аджарской автономии Торнике Рижвадзе.
Ранее в МИД Грузии сообщили, что Зеленский посетит село Хурча и Ингурский мост.
«Вы знаете, что Грузия и Украина стоят перед одинаковыми вызовами. Обе страны борются с оккупацией, борются с агрессией, исходящей от России», – заявил замглавы МИД Грузии Лаша Дарсалия.
- Зеленский прибыл в Грузию для участия в Батумской международной конференции, посвященной процессу интеграции с ЕС Грузии, Молдовы и Украины. В Батуми прибыл и председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Молодая женщина с коронавирусом скончалась в Тбилиси после кесарева сечения
Инфицированная коронавирусом жительница Тбилиси в возрасте до 30 лет скончалась после кесарева сечения в Первой университетской клинике ТГМУ.
Как сообщают грузинские СМИ, случай произошел 17 июля. По словам директора клиники Левана Ратиани, пациентка поступила к ним на 36-й неделе беременности с затрудненным дыханием и другими осложнениями коронавируса.
Исходя из тяжести ее состояния, врачи приняли решение провести кесарево сечение. После операции у женщины развился также сепсис, и она скончалась.
Новорожденного удалось спасти. Его состояние стабильное. Он остается в реанимации, однако уже не нуждается в искусственном дыхании.
Пока неизвестно, инфицирован ли новорожденный COVID-19. Медики ожидают результата теста.
- За минувшие сутки в Грузии выявили 848 новых случаев коронавируса, 1231 пациент выздоровел, 15 скончались.
- За сутки вакцину от коронавируса получил 3271 человек, общее число использованных в стране вакцин – 357 106. Полностью вакцинированы – 130 314.
В Батуми прошла встреча Саломе Зурабишвили и Шарля Мишеля
Президент Грузии Саломе Зурабишвили провела встречу с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем в Батуми.
«Сегодня очень важный день для европейского будущего Грузии. Благодарю президента Европейского совета за участие в этом. Больше ЕС в Грузии – это мощный сигнал для нашего прогресса и нашего развития, сигнал, который остается неизменным, несмотря на все вызовы», – написала Зурабишвили в своем Twitter под фотографией со встречи.
О чем говорили Мишель и Зурабишвили, неизвестно, – пишет «Новости-Грузия». Предположительно, главной темой стала имплементация соглашения, которое было подписано между правящей «Грузинской мечтой» и оппозицией при посредничестве ЕС и США под эгидой президента Евросовета. Сегодня исполняется ровно три месяца с момента подписания документа. Власти и оппозиция регулярно обвиняют друг друга в его нарушении. В ЕС и США считают, что духу соглашения противоречило назначение шести судей Верховного суда парламентом Грузии.
В Батуми председатель Евросовета также проведет переговоры с представителями оппозиционных партий и премьером Грузии Ираклием Гарибашвили. По словам независимого депутата парламента Грузии Саломе Самадашвили, наряду с выполнением политического соглашения, основной темой их встречи с Мишелем станут события, произошедшие в Тбилиси 5 июля, когда из-за действий радикально настроенных противников ЛГБТ пострадали более полусотни журналистов.
Шарль Мишель прибыл в Грузию вечером 18 июля для участия в Батумской международной конференции, посвященной процессу интеграции с ЕС Грузии, Молдовы и Украины. На полях форума сегодня он проведет встречи с глазу на глаз с президентами всех стран-участниц ассоциированного трио.
Это уже третий визит Мишеля в Грузию с начала года. До Батуми председатель Евросовета посетил Армению и Азербайджан.
Участники OPEC+ достигли соглашения об увеличении добычи нефти
Основные мировые нефтедобывающие компании достигли соглашения об увеличении добычи, положив конец спорам, во время которых мировые цены на нефть в этом месяце достигли самых высоких значений за шесть последних лет.
По соглашению, подписанному 18 июля, страны, входящие в группу OPEC+, обязались начиная с августа увеличить добычу нефти на 400 000 баррелей ежедневно.
Саудовская Аравия и Объединённые Арабские Эмираты нашли компромиссное решение относительно их собственных объёмов добычи. Это открыло возможности для многосторонней сделки, сообщили "Нью-Йорк таймс" и "Рейтер".
Группа OPEC+, включающая Россию, в прошлом году сократила добычу нефти на 10 миллионов баррелей в сутки в связи со снижением спроса из-за пандемии.
Картель OPEC в последнее время уже нарастил добычу на 2,2 миллиона баррелей в сутки по мере оживления мировой экономики. Однако это не остановило роста цен, подстегнув и опасения витка инфляции, и дальнейший рост добычи. Цены нефти в США достигли 77 долларов за баррель – это самая высокая цена с 2014 года.
По новому соглашению Россия увеличит свою нефтедобычу с нынешних 11 миллионов баррелей до 11,5 миллиона баррелей к маю 2022-го.
В Грузии в преддверии визита Зеленского помиловали граждан Украины
В Грузии в преддверии визита президента Украины Владимира Зеленского помиловали двух украинцев – Юрия Хомича и Владимира Дьяченко, а также гражданина Грузии Михаила Батурина. Об этом сообщил их адвокат, Бека Басилая.
14 июля Батумский городской суд приговорил Хомича, Дьяченко и Батурина к 4 годам лишения свободы за незаконное пересечение грузинской государственной границы. Их задержали на яхте у берегов Грузии в прошлом году. МИД Украины выразил разочарование временно поверенному Грузии в Украине в связи с решением суда.
«Грузинская сторона была вынуждена помиловать их без ходатайства. Это – люстрация, подтверждение того, что они были в заключении в течение многих месяцев незаконно. Это было сделано без заявления (осужденных), напротив, они отказывались от помилования», – говорит адвокат.
О помиловании пишет в социальной сети Facebook экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Он говорит, что «вынужденный акт был сделан под давлением президента Зеленского», который сегодня прибывает на международную конференцию в Батуми.
«(Зеленский) проявил принципиальную позицию и отменил двусторонний саммит Грузия-Украина, а также четко дал понять, что не будет принимать участие в другом саммите под эгидой Евросоюза, который был запланирован на следующий день и в котором также должна была принимать участие Майя Санду. Майя Санду несколько дней назад звонила в Киев и спрашивала, будут ли украинцы участвовать, потому что она тоже не собиралась прилетать, если Зеленского не будет. Евросоюз был вынужден тоже вмешаться и оказать давление на грузинские власти», – пишет он.
По информации Саакашвили, самолет Зеленского взлетел только после того, как пришло сообщение об освобождении украинцев.
«Спасибо огромное президенту Зеленскому и украинским капитанам, которые являются для меня примером мужества и стойкости, – они отказались признать обвинение и выйти на свободу из-за того, что грузина хотели оставить в заключении. Так выглядит принципиальная позиция уважающей себя страны, и это ясно продемонстрировал президент Зеленский», – отметил Саакашвили.
- В ноябре 2020 года грузинские пограничники задержали яхту, которая направлялась в Турцию вдоль берега Грузии. На борту находились граждане Украины Владимир Дьяченко и Юрий Хомич. Владелец яхты - гражданин Грузии Михаил Батурин. Батурин ранее работал в охране Михаила Саакашвили.
Абхазское МВД обнародовало подробности перестрелки в Новом районе Сухуми
Министерство внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия обнародовало подробности расследования по факту имевшей место 17 июля в Сухуми перестрелке, в результате которой были убиты двое граждан.
Согласно материалам уголовного дела, "17 июля примерно в 20.00 часов Гудалия Руслан Енварбеевич, Гудалия Игорь Енварбеевич, Авидзба Гарри Хиударович и Зухба Аслан Игорьевич, вооруженные огнестрельным оружием и боеприпасами, которые незаконно перевозили группой лиц по предварительному сговору, на автомобиле марки «Nissan Skyline» под управлением Аслана Зухба в сопровождении трех лиц, следовавших на двух автомобилях, прибыли к пивному бару на пересечении улиц В. Лакоба и 30-е Сентября на встречу с Дзыба Бесланом Леонидовичем. В ходе встречи между Бесланом Дзыба и Гудалия Русланом, Гарри Авидзба и Асланом Зухба произошла ссора, переросшая в драку. После чего, Беслан Дзыба из имевшегося огнестрельного оружия неустановленного образца умышленно совершил убийство Руслана Гудалия и причинил огнестрельное ранение Аслану Зухба. Игорь Гудалия, наблюдавший за происходящим из салона автомобиля, также вооруженный автоматическим оружием неустановленного образца, действуя из мести, общеопасным способом, произвел не менее 10 выстрелов в помещении пивного бара, в результате чего совершил убийство Беслана Дзыба", - говорится в сообщении на официальном сайте МВД.
В отношении Игоря Гудалия по признакам преступления, предусмотренного п. «е» ч. 2 ст. 99 УК возбуждено уголовное дело. По признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 217 УК уголовное дело возбуждено в отношении Гудалия Руслана, Авидзба Гарри, Зухба Аслана и Гудалия Игоря. Последний задержан 18 июля текущего года, также взят под охрану находящийся на лечении в Центральной Республиканской больнице Зухба Аслан. Оперативно-розыскные мероприятия по установлению места нахождения и задержанию Гарри Авидзба продолжаются.
МВД Грузии: в связи с делом Лексо Лашкарава задержано одно лицо
По информации Министерства внутренних дел Грузии, задержано одно лицо за сбыт наркотического средства «героин» оператору «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава и сопровождавшим его лицам. Как говорится в заявлении МВД, преступление предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет.
«Сотрудники Департамента полиции Тбилиси Министерства внутренних дел Грузии, в результате проведенных комплексных оперативно-следственных мероприятий, задержан П.А. 1987 года рождения по обвинению в незаконном приобретении, хранении и сбыта наркотического средства в крупном размере. Преступление предполагает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет, или бессрочное лишение свободы.
Следствием установлено, что обвиняемый незаконно занимался реализацией наркотических средств и 10 июля 2021 года в Поничала именно он сбыл наркотическое средство – героин оператору «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава и сопровождавшим его лицам.
Правоохранителями по этому делу произведен целый ряд следственных действий: допрошены десятки свидетелей, проведены с ними опознания, просмотрено множество видеозаписей и получены соответствующие заключения экспертизы. На основании полученных по делу доказательств, обвиняемый был задержан 17 июля в поселении Поничала. В качестве вещественных доказательств при личном досмотре обвиняемого были изъяты расфасованные в четыре пакетика, а при обыске в его квартире – расфасованные в три пакетика наркотики в крупном размере. Расследование по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотического средства ведется по 1-й и 4-й частям статьи 260 УК Грузии», - говорится в заявлении ведомства.
- 5 июля несколько тысяч человек, организованные радикальными гомофобными движениями, устроили погром в офисах неправительственных организаций, а также нападали на граждан и избили журналистов на проспекте Руставели. Таким образом они выражали свое недовольство намерением организации «Тбилиси Прайд» провести открытое мероприятие в защиту прав ЛГБТК-сообщества.
- От действий радикалов пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов. Жестоко избитого в офисе организации «Позор» оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава 11 июля утром обнаружили мертвым. В МВД Грузии заявили, что смерть Лашкарава, согласно промежуточным данным экспертизы, была вызвана передозировкой наркотиков.
Папа Римский Франциск призвал кубинский народ к миру и диалогу
Папа Римский Франциск в еженедельном обращении к верующим на площади Св. Петра в Риме призвал жителей Кубы к миру и диалогу. В минувшие дни во многих городах Кубы прошли крупные протестные манифестации. Полторы сотни демонстрантов были арестованы, лишь 12 из них вскоре были выпущены.
Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне осуждают любое насилие против мирных протестующих и призывают кубинские власти освободить всех, кто был задержан за участие в мирных протестных акциях. Об этом сообщает «Голос Америки».
Обращаясь в воскресенье к верующим, глава Римско-католической церкви также призвал остановить насилие в Южно-Африканской Республике и выразил сочувствие жителям Германии, Бельгии и Нидерландов, пострадавшим от наводнений, которые привели к жертвам.
Это было первое публичное выступление Папы Франциска после одиннадцати дней пребывания в клинике.
Кинзингер: прогресс в Грузии сокращается, правительство нарушает соглашения
Председатель Группы друзей Грузии, американский конгрессмен Адам Кинзингер прокомментировал слова премьер-министра о предвзятом отношении США и ЕС к правительству «Грузинской мечты». Кинзингер назвал слова Гарибашвили ложью.
«Это абсолютная ложь. Мы были критическими? и часто. Как видно сейчас прогресс сокращается и правительство Грузии открыто нарушает соглашения», - заявил конгрессмен.
Как сообщает СОВА, 17 июля, комментируя возможность санкций со стороны США, Ираклий Гарибашвили отметил, что любые спекуляции на эту тему служат российскому нарративу. При этом глава грузинского правительства выразил и недовольство реакцией Запада на назначение судей, намекнув на их предвзятое отношение к правительству «Мечты». В этой связи он вновь раскритиковал прежние власти Грузии.
«Когда мы пришли к власти, то провели масштабную реформу в суде, был достигнут большой прогресс. Мы хорошо помним, в какой стране жили до 2012 года, когда суд был попросту отделением прокуратуры. Мне грустно, и я очень удивлен тому, что в то время никогда не слышал критических замечаний ни от США, ни от Европы в адрес суда. Это, безусловно, прискорбно и несправедливо», - заявил премьер.
Гарибашвили добавил, что «Грузинская мечта» намерена продолжить реформу судебной системы, и этот процесс не может завершиться через один-два дня: «Мы не говорим, что мы идеальны и не допускаем ошибок, но это процесс». И если у США возникли вопросы и осталось недопонимание, премьер-министр готов «непременно устранить это недоразумение с нашим ключевым стратегическим партнером».
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступила в поддержку СМИ
Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказалась в поддержку свободы СМИ и назвала «неприемлемыми» сегодняшние события в парламенте, где произошла потасовка между депутатами от правящей партии и оппозицией, после чего оппозиция покинула внеочередное заседание, а депутаты от правящей партии перенесли выступление главы МВД из-за протеста журналистов.
«Завтра - очень важный день для Грузии, для ее европейского пути, для вступления в Европейский Союз и для дальнейшего развития страны. Батуми посетят президенты Совета Европы и ассоциированных стран Восточного партнерства - Украины и Молдовы!
События, происходящие перед этим важным днем в парламенте Грузии, наносят вред стране и в целом неприемлемы!», - написала Саломе Зурабишвили на своей странице в фейсбуке.
«Нарушение прав человека неоправданно в любом случае, а тем более в парламенте, который создает правовую основу для защиты прав человека и который должен быть примером для общества! Что касается разрыва деловых отношений со СМИ, несмотря на любую критическую позицию, мы все согласны с тем, что свобода слова и выражения мнения должны быть защищены в стране, и СМИ должно быть разрешено работать без ограничений», - отметила президент.
Зурабишвили напомнила, что завтра на Батумской международной конференции и встрече президентов Европейского совета, Грузии, Украины и Молдовы три ассоциированных страны подпишут совместное заявление. «Заявленное нами желание быть членом европейской семьи должно быть подтверждено и одобрено делом, завтра самое время для этого», - подытожила президент.
Как сообщают «Новости-Грузия», в понедельник в Батуми откроется ежегодная Международная конференция под названием «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона». Откроет конференцию вице-премьер Грузии, глава МИД Давид Залкалиани. Главной темой конференции будет повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио. Стороны обсудят возможные интересы ЕС в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами.
В конференции примут участие Президент Европейского совета Шарль Мишель и президенты Молдовы и Украины Майя Санду и Владимир Зеленский. Грузию на конференции будут представлять президент Саломе Зурабишвили, премьер-министр Ираклий Гарибашвили и другие члены правительства.
Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Батуми
Президент Европейского совета Шарль Мишель прибыл в Грузию с официальным визитом. Президент Евросовета посещает Грузию в этом году в третий раз. На этот раз его поездка связана с турне по странам Южного Кавказа - он уже побывал в Армении и Азербайджане.
В аэропорту президента Евросовета встретили глава МИД Грузии Давид Залкалиани, посол ЕС в Грузии Карл Харцель, а также несколько грузинских журналистов с плакатами и фотографиями умершего оператора телеканала «Пирвели» Лексо Лашкарава.
Цель акции - привлечь внимание Шарля Мишеля к событиям в Тбилиси 5 июля, где представители радикальный гомофобных группировок избили 53 журналистов, сообщают «Новости-Грузия». Теперь оппозиция обвиняет власти Грузии в неспособности защитить конституционные права граждан и свободу СМИ и требуют отставки правительства.
Завтра президент Евросовета проведет совместную встречу с лидерами Грузии, Украины и Молдовы, а также примет участие в ежегодной международной конференции «Сила притяжения Европейского Союза и трансформация региона». Форум пройдет в формате онлайн. Главной темой конференции будет повышение уровня сотрудничества между тремя ассоциированными партнерами ЕС – Грузией, Молдовой и Украиной, которые недавно были официально оформлены как ассоциированное трио.
Стороны обсудят возможные интересы ЕС в дальнейшем участии в процессе расширенной интеграции с тремя восточноевропейскими партнерами. В рамках конференции Шарль Мишель встретится с президентом и премьер-министром Грузии и обсудит с ними события в стране и процесс выполнения соглашения между оппозицией и властью, которое было предложено лично Мишелем и подписано сторонами 19 апреля.
Также в рамках конференции будет рассматриваться вопрос обновления традиционного трансатлантического диалога и возможных сценариях его развития, в том числе о более сильной автономии ЕС от его традиционного союзника – Соединенных Штатов – или предположительном снижении интереса США к Европе.
Задержан подозреваемый в совершении убийства в сухумском «Новом районе»
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР МВД самопровозглашенной республики Абхазия совместно с ОУР столичного УВД по подозрению в совершении убийства, имевшего место в сухумском «Новом районе», задержан Гудалия Игорь Енварбеевич 1979 г.р., уроженец и житель села Ачандара Гудаутского района.
Расследование в рамках возбужденного уголовного дела проводит сухумская прокуратура.
Как ранее сообщалось, накануне, 17 июля, примерно в 19:54 у дома №8 по улице 30 сентября в сухумском «Новом районе» произошла перестрелка, в результате которой в Центральную республиканскую больницу с огнестрельными ранениями были доставлены трое граждан. Гудалия Руслан Енварбеевич 1975 г.р. и Дзиба Беслан Леонидович 1976 г.р. скончались, Зухба Аслану была оказана медицинская помощь.
На фоне роста заболеваемости Кадыров заявил о победе над острой фазой пандемии в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров выступил с ежегодным посланием к парламенту и жителям республики, одной из ключевых тем которого стала ситуация в здравоохранении. Политик заверил, что Чечня «справилась с острой фазой пандемии» и сейчас успешно формирует коллективный иммунитет к коронавирусу через массовую прививочную кампанию российской вакциной.
Глава республики подчеркнул, что властям удалось «в достаточно короткие сроки стабилизировать санитарно-эпидемиологическую обстановку, наладить социальную, экономическую ситуацию и повседневную жизнь жителей республики».
«Безусловно, сегодня мы можем сказать, что Чеченская Республика справилась с острой фазой пандемии. Сегодня нашей главной задачей является достижение так называемого «коллективного иммунитета» к коронавирусу», - заявил Рамзан Кадыров.
Вместе с тем даже официальная статистика распространения коронавируса подтверждает, что ситуация в республике остается крайне напряженной. По суточному приросту она лишь немного отстает от декабря 2020 года, когда в Чечне произошел всплеск заболеваемости и число новых случаев несколько дней превышало 140 с максимумом в 187 случаев 5 декабря 2020 года. С середины июня в Чечне продолжается резкий рост числе заболевших – если всю весну и половину июня оно составляло не более десяти человек в сутки, то в последние несколько дней превышает сотню. Так, 18 июля подтверждено 124 новых случая, перед этим 119, 112, 107.
Также за последние недели в Чечне отмечен резкий рост смертности от коронавируса: если с начала года умирали по одному-двум пациентам и не каждый день, то сейчас даже в официальной статистике фиксируется по несколько смертей в сутки с максимум 10 умершими 14 июля. Это самый высокий показатель за всю пандемию.
Резкое ухудшение ситуации с количеством новых случаев и тяжелого течения заболевания происходит на фоне принудительной вакцинации – число привитых резко пошло вверх как раз с середины июня и Чечня, до этого входившая в число аутсайдеров по темпам прививок населения, резко вышла в лидеры.
- Въезд в Грозный власти ограничивали и в начале пандемии, в апреле 2020 года, когда по распоряжению главы Чечни был ограничен въезд в республику транспорта из других регионов. Рамзан Кадыров утверждал, что с этого дня в Чечню «не будут пускать даже лиц с чеченской пропиской, чтобы избежать завоза коронавируса».
- В Чечне в середине июня Кадыров пригрозил населению «жесткими ограничительными мерами» в случае отказа от прививок. В свою очередь, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров потребовал от полиции и духовенства провести разъяснительную работу с горожанами о необходимости вакцинации.
- Пандемия ковида привела к тому, что в 2020 году средняя продолжительность жизни в Чечне снизилась почти на четыре года.
Несколько сотен русскоязычных ЛГБТ-активистов вышли на марш в Берлине
Несколько сотен русскоязычных ЛГБТ-активистов вышли на марш в районе Марцан в Берлине. Мероприятие проходит второй год подряд. Его организуют выходцы из России и СНГ.
Участники шествия несли лозунги «Мы все одинаково любим», «Люблю, кого хочу» и другие.
«Очень важно, чтобы на улице были разные люди и разнообразие», - сказала в разговоре с Радио Свобода одна из участниц акции, жительница Берлина.
«Я хочу, чтобы в России можно было также свободно выходить на улицу, не скрывая своей идентичности. Я выхожу ради себя и ради сообщества русскоязычные людей в Германии и сообщества ЛГБТ в России», - отметил один из организаторов марша, представитель правозащитной организации «Квартира» Алексей Коханов.
- В России действует закон о запрете так называемой гей-пропаганды среди подростков. Многие ЛГБТ-активисты сталкиваются с преследованием. Его нарушение грозит штрафом до 5 тысяч рублей. Европейский суд по правам человека признал этот закон дискриминационным.
Роман Гоциридзе: Глава МВД должен извиниться и сегодня же подать в отставку
По заявлению депутата парламента Грузии от «Национального движения» Романа Гоциридзе, министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури должен извиниться и сегодня же подать в отставку, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
По его же словам, также и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, и правительство должны заплатить политическую цену и уйти в отставку.
Как отметил Гоциридзе в беседе с журналистами, 5 июля глава МВД ни не смог защитить граждан, а он их не защитил.
«Эта власть сегодня – насильническая власть, поэтому министр внутренних дел должен извиниться и сегодня же подать в отставку. Никого они не накажут, они отпустили людей за штрафы в 200 или 2000 лари, некоторым избрали предварительное заключение и потом по-тихому отпустят. Где организаторы, почему не наказывают тех, кто люстрирован перед камерами и мы все знаем, кто они. А это потому так, что их покрывают. Так что, Гарибашвили и правительство должны уйти в отставку и заплатить политическую цену. Исполнители и организаторы должны быть наказаны в уголовном порядке», - заявил Гоциридзе.
- 5 июля, во время акции против проведения мероприятия ЛГБТК-сообщества в Тбилиси, пострадали 53 представителя СМИ, а оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей, сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
Членов партии «Лело» задержали возле парламента Грузии
Членов партии «Лело» Григола Гегелия и Тамаза Датунашвили полицейские сегодня насильно вывели с территории, прилегающей к парламенту Грузии, где планировалось выступление главы МВД Вахтанга Гомелаури по событиям 5 июля в Тбилиси.
Так как оппозиционные СМИ проводили перед парламентом акцию протеста, требуя наказать виновных в избиении журналистов 5 июля, полиция усилила меры безопасности.
Гегелия и Датунашвили требовали пропустить их в парламент. Они показали полицейским пропуска и сообщили, что практически ежедневно приходят в парламент, так как работают с депутатами фракции «Лело». В ответ на эти настойчивые требования и протесты полиция обвинила членов «Лело» в неповиновении – их насильно посадили в машину и вывезли с территории.
В начале пленарного заседания председатель партии «Лело для Грузии» Бадри Джапаридзе обратился к министру внутренних дел с требованием немедленно освободить своих однопартийцев.
Также выступление министра было сорвано из-за акции протеста, которую в зале заседаний провели оппозиционные депутаты и журналисты. На балконе для прессы журналисты вывесили два баннера с надписями «Все виновные должны быть наказаны!» и «Возьмите политическую ответственность!».
Спикер парламента Грузии перенес выступление Вахтанга Гомелаури на другой день
Выступление в парламенте Грузии министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури перенесено на другой день, заявил спикер законодательного органа Каха Кучава, сообщают «Новости-Грузия».
Вахтанг Гомелаури появился сегодня в парламенте к 13 часам, чтобы выступить на внеочередном заседании парламента. Министр должен ответить на вопросы депутатов по поводу событий 5 июля, когда радикальные гомофобные группировки устроили погром офисов неправительственных организаций и избили более 50 журналистов.
По словам Кахи Кучава, «министра заслушают на другом пленарном заседании». «В таком режиме продолжение обсуждения действительно не служит той цели, ради которой мы собрались и назначили внеочередное заседание. Поэтому объявляю сегодняшнее заседание закрытым. Мы обсудим этот вопрос на другом внеочередном заседании», - сказал Кучава.
Спикер отметил, что и оппозиции, и журналистам дали время и возможность провести протест, но затем все должны были «вернуться к выполнению своих обязанностей». Кучава подчеркнул, что журналисты должны были освещать сессию, а не выставлять баннеры с требованиями.
«То, что мы видели сегодня, к сожалению, в первую очередь было целенаправленно организованно против того, чтобы сегодня мы провели заседание», - сказал спикер парламента.
Два баннера с надписями «Накажите всех виновных!» и «Возьмите политическую ответственность», вывесили сегодня на балконе пресс-ложи оппозиционные журналисты. Депутат «Грузинской мечты» Ираклий Заркуа попросил их убрать баннеры, однако журналисты отказались это сделать и баннеры продолжают висеть в зале.
Кучава намерен возобновить слушание главы МВД лишь в том случае, если на сессии «прекратится политическая активность»
Правящая команда намерена возобновить заседание и слушание министра внутренних дел лишь в том случае если в парламенте Грузии прекратится политическая активность, в том числе и со стороны журналистов.
Как заявил председатель парламента Грузии Каха Кучава, если есть желание, чтобы глава МВД ответил на вопросы, после чего предполагаются и политические выступления, политическая активность, в том числе и со стороны журналистов, должна прекратиться.
По словам Кучава, в противном случае позиция правящей команды такова, что сегодня заседание должно быть прекращено. После этого заявления был объявлен получасовой перерыв.
По информации «ИнтерпрессНьюс», в зале заседаний парламента Грузии с балкона журналистов был вывешен баннер с надписями: «Накажите насильников», «Возьмите на себя политическую ответственность».
Оппозиционные депутаты держат в руках плакаты с изображениями умершего оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
За сутки на Северном Кавказе умер 61 человек с коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умер 61 пациент с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1203.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 26 человек, в Дагестане - девять, в Ставропольском крае - семь, в Карачаево-Черкесии - пять, в Калмыкии и Чечне по четыре, в Ингушетии, Адыгее и Калмыкии по два летальных случая.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 12 194 - человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего – в Адыгее.
- Ставропольский край + 260 (60 754 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 231 (55 765)
- Дагестан + 198 (39 100)
- Чечня + 124 (14 318)
- Калмыкия + 115 (23 319)
- Кабардино-Балкария + 72 (25 936)
- Ингушетия + 55 (16 928)
- Северная Осетия + 54 (18 008)
- Карачаево-Черкесия + 54 (21 641)
- Адыгея + 40 (15 644)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 291 413 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 18 июля, выявлено 5 958 133 заболевших коронавирусом.
Парламент Грузии не поддержал ни одного из кандидатов на пост председателя ЦИК
Парламент Грузии не поддержал ни одного из кандидатов на две вакантные должности председателя Центральной избирательной комиссии и члена ЦИК, передает СОВА.
Согласно внесенным в избирательный кодекс изменениям, для утверждения кандидатов на обе должности требуется поддержка 2/3 состава парламента, другими словами, «за» должны были проголосовать 100 законодателей.
Голосование потребовалось после отставки Тамар Жвания с должности председателя ЦИК. На своей страничке в Facebook она написала, что решила не продлевать срок полномочий, хотя могла проработать в администрации еще более двух лет. По ее словам, соглашение Шарля Мишеля создало новую реальность и избрание нового председателя ЦИК в соответствии с новым правилом станет дополнительным фактором, способствующим широкому политическому согласию.
В Олимпийской деревне в Токио впервые выявили COVID-19 у спортсменов
18 июля Оргкомитет Олимпийских игр в Токио объявил о положительных результатах тестов на COVID-19 у еще десяти человек, которые имеют отношение к соревнованиям. Коронавирус выявили у трех спортсменов, двое из которых живут на территории Олимпийской деревни. Положительные результаты тестов также оказались у шести работников, которые участвуют в организации игр, и у одного журналиста.
Всего с начала июля коронавирус подтвердили уже у 55 человек, связанных с проведением Олимпийских игр. 17 июля стало известно о первом заболевшем в Олимпийской деревне – его изолировали на 14 дней.
- Значительная часть японской публики настроена против проведения Олимпиады. Петицию против проведения Игр подписали 450 тысяч жителей Японии.
- Олимпиада в Токио должна была пройти летом 2020 года, но из-за пандемии коронавируса ее перенесли на 2021 год. Открытие Олимпийских игр состоится 23 июля – на соревнование не пустят зрителей.
СМИ: Сергея Шойгу вызвали в Службу безопасности Украины
Министра обороны России Сергея Шойгу вызвали в Службу безопасности Украины в Мариуполь «для вручения письменного подозрения» и проведения следственных действий, сообщает украинское издание «Главком».
«Главком» опубликовал копию повестки, которую подписал старший следователь главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях Тарас Бутенко. В документе говорится, что Шойгу должен прибыть в Мариуполь 20 июля «для вручения письменного подозрения по ч. 3 ст. 27 УК, ч. 5 ст. 260 УК (создание непредусмотренных законом военизированных вооруженных формирований, что привело к гибели людей)».
Аналогичную повестку СБУ подготовила для российского бизнесмена Константина Малофеева.
В 2014 году в отношении Малофеева и Шойгу в Украине возбудили уголовное дело. Бизнесмена заподозрили в пособничестве финансирования «неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях на территории Украины», а Шойгу – в «организации участия неустановленных лиц в незаконных вооруженных формированиях».
В августе 2016 года Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск министра обороны России Сергея Шойгу и еще 17 высокопоставленных российских чиновников, которых подозревают в тяжких преступлениях против основ национальной безопасности страны, общественной безопасности, мира и международного правопорядка.
Как заявлял глава ведомства Юрий Луценко, действия чиновников привели к гибели более двух тысяч и ранению не менее восьми тысяч украинских военных, а также уничтожению техники и имущества на сумму около 50 миллиардов долларов.
Визит главы МВД Грузии в парламент начался с потасовок в зале заседаний
В парламент Грузии пришел министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Он начал свое выступление с соболезнования семье погибшего телеоператора Лексо Лашкарава, во время чего к трибуне попытались подойти представители оппозиции. В зале заседаний начались мелкие потасовки, передает грузинская служба Радио Свобода.
В свете последних событий, в том числе действий, предпринятых МВД в рамках «Недели прайда», депутаты на внеочередном заседании заслушают министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури.
Оппозиция требовала, чтобы Гомелаури явился в парламент до 5 июля, парламентарии хотели услышать от него, как подотчетное ему ведомство собиралось обеспечить безопасность участников «Тбилиси Прайд».
5 июля «Марш достоинства» планировался как часть «Тбилиси прайда», но был отменен после насильственных действий агрессивных группировок в разных частях города, нападений на СМИ и рейдов на офисы правозащитных организаций.
Во время акции против проведения мероприятия ЛГБТК-сообщества в Тбилиси пострадали 53 журналиста, оператора и фоторепортера, а оператор телекомпании «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава скончался дома через шесть дней после избиения. Он получил переломы лицевых костей, сотрясение мозга, был прооперирован и несколько дней провел в больнице.
Парламент Грузии не поддержал прекращение полномочий 52 оппозиционных депутатов
Парламент Грузии в ходе голосования провалил вопрос о досрочном прекращении полномочий 52 оппозиционных депутатов, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Сегодняшнее внеочередное заседание началось именно с голосований по этому вопросу. Парламент провел голосование по каждому оппозиционному члену в отдельности. По заявлению председателя фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, они не поддержали прекращение полномочий оппозиционных депутатов с учетом политического контекста.
Согласно Конституции и регламенту парламента Грузии, полномочия члена парламента прекращаются раньше срока, в случае, если в течение очередной сессии он не будет присутствовать на половине заседаний без уважительной причины.
Как известно, оппозиционные члены парламента Грузии в знак протеста против результатов выборов 31 октября, несколько месяцев не участвовали в работе парламента 10-го созыва. Комитет по процедурным вопросам и правилам детально посчитал количество пропущенных ими заседаний, в частности, пропуски по уважительной и неуважительной причине, и подготовил по каждому депутаты соответствующее заключение.
Вместе с тем, по существующей информации, правящая команда, руководствуясь политической целесообразностью, не намерена прекращать полномочия своих оппозиционных коллег из-за пропусков по неуважительной причине.
Самое популярное
-
Самое читаемое
-
Фото и видео
Уважаемые посетители форума Радио "Эхо Кавказа", пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.