«Так устанавливается диктатура» – Зураб Джапаридзе покидает парламент

Лидер партии «Гирчи – Больше свободы» Зураб Джапаридзе заявил, что покидает парламент – после того, как правящая партия «Грузинская мечта» объявила соглашение Шарля Мишеля аннулированным.

«Выполнение этого соглашения было важно для страны – ну, так думали американцы и европейцы. Выход из этого соглашения означает отказ от евроатлантического будущего этой страны.

Еще раз подтвердилось, что они являются лжецами, «кидалами», договор с ними ничего не стоит, так же, как и с Кремлем. Я покидаю парламент – пребывание в парламенте было обязательством, которое я взял на себя, подписав соглашение 19 апреля.

Нет соглашения, нет никаких обязательств. Выйдя из изоляции (ранее у Джапаридзе выявили коронавирус – ред.), я снова официально обращусь к парламенту. Если кто-то еще не осознает, что происходит – так устанавливается диктатура, медленно и нагло.

Как этого не допустить? Об этом сегодня должен подумать любой порядочный человек», – пишет Зураб Джапаридзе.

Лидер партии «Лело для Грузии» Мамука Хазарадзе заявил, что решение «Грузинской мечты» – шаг на пути к дестабилизации в стране. Он призвал все оппозиционные силы срочно провести консультации по этому поводу. Хазарадзе не исключил бойкота предстоящих осенью выборов, пишет Общественный вещатель.

«Мы уже находимся на связи с нашими международными партнерами. Мы не позволим претворить в жизнь это совершенно безответственное деструктивное заявление «Грузинской мечты». Еще раз, мы вместе с нашими партнерами по оппозиции очень спокойно, в мирной обстановке решим, какие шаги мы предпримем. Эти шаги будут направлены на установление стабилизации в стране, и если возникнет необходимость, я не исключаю бойкота выборов в органы местного самоуправления», — заявил Мамука Хазарадзе.

По его словам, сегодня «Грузинская мечта» подтвердила, что выбрала российский путь.