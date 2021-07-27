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Кнессет Израиля отложил включение Грузии в «красный список»
Законодательная комиссия Кнессета не утвердила предложение правительства Израиля о включении Грузии, Великобритании, Кипра и Турции в «красный список» стран с максимальным риском заражения коронавирусом.
Решение должно было вступить в силу с 30 июля, но отложено по требованию депутата Гилада Карива. Он предложил прежде обеспечить контроль над решениями комиссии по исключениям, вопреки своему названию «исключений почти не делающей». Именно от этого органа израильтянам необходимо получить специальное разрешение для поездки в «красные» страны.
Депутат также затребовал максимально свежую и точную информацию по исполнению в стране других, менее радикальных мер, применяемых к возвращающимся из запрещенных стран.
Как пишет Девятый канал Израиля, комиссия при этом одобрила решение Кабмина о включении в список «красных» стран Кыргызстана и Испании.
Теперь израильтянам запрещено без особого разрешения комиссии по исключениям посещать эти страны, а также Узбекистан, Аргентину, Беларусь, Бразилию, ЮАР, Индию, Мексику и Россию. Нарушение этого запрета грозит штрафом в пять тысяч шекелей.
Отметим, что авиакомпании, выполняющие рейсы из Израиля в Грузию, ранее объявили о временном прекращении полетов с 30 июля. Неизвестно, будет ли решение пересмотрено после решения Кнессета.
С 23 Грузия уже входит в список «оранжевых стран» для израильтян. Эти страны посещать разрешено, но по возвращении требуется карантин – в том числе для привитых и переболевших.
Другие новости дня
Идентифицированы останки еще пяти человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии
При участии Международного Комитета Красного Креста (МККК) идентифицированы останки еще пяти человек, пропавших без вести во время войны в Абхазии.
Об этом госминистр Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани заявила на заседании межведомственной комиссии по поиску людей, без вести пропавших во время вооруженных конфликтов, и перезахоронению их останков.
По словам министра, останки двух военных и трёх гражданских лиц уже перевезены с территории самопровозглашенной республики Абхазия. Их похоронят в ближайшее время.
Пропавшими без вести во время вооруженных конфликтов 1990-х и 2008-го годов все еще считаются около 2,5 тысячи человек.
Власти Казахстана потребовали от «Медиазоны» удалить изображение Назарбаева с клоунским носом
Власти Казахстана потребовали от издания "Медиазона. Центральная Азия" удалить изображение мурала с первым президентом страны Нурсултаном Назарбаевым, где ему пририсовали клоунский нос, сообщает редакция. Изображение появилось на уличном арте в Алма-Ате.
Слева на граффити была видна надпись ‘Uly Dala Ury’, что в переводе с казахского значит “вор великой степи”. Так активисты обыграли созвучную фразу “сын великой степи” — ‘Uly Dala Uly’. В тот же день мурал закрасили.
В сообщении министерства информации редакции напомнили об уголовной ответственности по статье о публичном оскорблении посягательстве на честь и достоинство Нурсултана Назарбаева. Максимальное наказание по ней — до трёх лет лишения свободы.
Редакция не стала удалять изображение, но затемнила картинку так, что на ней нельзя узнать лицо Назарбаева, а видно только очертания клоунского лица.
- Нурсултан Назарбаев правил Казахстаном с 1989 по 2019 год, пока не ушёл в отставку. При нём в стране сложился культ личности главы государства. После его отставки в честь него была переименована столица — Астана.
Кадыров намерен вакцинировать 100% взрослого населения Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией заявил, что необходимо вакцинировать все взрослое население республики. Это мера будет касаться не только тех, кто постоянно живет в Чечне, но и уехавших из республики жителей региона.
"Мы не должны останавливаться на отметке 60 %, а привить все взрослое население! В связи с этим я поручил проверить, прошли ли иммунизацию жители ЧР, выехавшие за ее пределы", - написал Кадыров в своем телеграм-канале.
Из Чечни ранее поступила информация о том, что у непривитых водителей отбирают машины, требуют от сотрудников госучреждений привести в поликлиники всех их родственников, угрожают увольнением работникам университетов. Созданные условия вынуждают жителей республики делать прививку вне зависимости от их мнения.
Чечня занимает третье место в России по количеству получивших первый компонент вакцины, уступая Чукотке и Белгородской области.
- Ранее сообщалось, что 29 июня въезжающим со стороны Грозного в Шатойский район закрыли доступ, требуя от них предъявить сертификата вакцинации от ковида. Это сообщение корреспондента Кавказ.Реалии подтвердил и оппозиционный телеграм-канал 1ADAT. Жители Чечни сообщают о том, что не могут попасть в населенные пункты без справки о вакцинации.
- В мае Кадыров потребовал оказывать ковид-диссидентам медицинскую помощь в последнюю очередь, чтобы те "почувствовали, насколько страшна нехватка кислорода".
- Ранее в Чечне насильно привили более десятка человек, купивших фальшивые сертификаты о вакцинации.
Квартальная прибыль Tesla впервые превысила миллиард долларов
Прибыль производителя электромобилей Tesla во втором квартале 2021 года впервые в истории компании превысила один миллиард долларов.
По сравнению со вторым кварталом прошлого года прибыль компании выросла в 10 раз.
Компания за отчётный период произвела более 200 тысяч автомобилей – это тоже является рекордом в истории.
Как отмечает Associated Press, несмотря на успехи рост Tesla может быть замедлен из-за продолжающейся нехватки микросхем для автомобилей у всех автопроизводителей. Основатель компании
Илон Маск признал нехватку чипов серьёзной проблемой, которая затрудняет планирование на следующий год. При этом компания намерена произвести до конца года более 800 тысяч автомобилей. В прошлом году Tesla выпустила 510 тысяч электрокаров.
На западе Грузии дожди спровоцировали оползни и разрушение дорог
Ливневые дожди вызвали увеличение уровня воды в реках на западе Грузии. Это спровоцировало оползни, разрушение дорог и мостов.
В трех селах Хобского муниципалитета: Хамискури, Хета и Первомайское вода затопила дворы, улицы и сельскохозяйственные угодья. Утром в зоне затопления заработала спецтехника, были очищены дренажные каналы. В настоящее время движение по центральной трассе в Хобском районе восстановлено.
Как пишет «Новости-Грузия», возле Кутаиси на 97 км участке дороги Цхалтубо-Цагери-Лентехи размыта автомобильная дорога, работы по восстановлению уже начались, сообщает департамент автомобильных дорог.
Из-за дождей сошел оползень на седьмом километре трассы внутреннего значения Алпана-Цагери. По данным департамента автомобильных дорог, на этом участке дороги запрещено движение всех видов транспорта.
В Сванетии река Цхенисцкали из-за проливных дождей вышла из берегов и унесла около 50 метров центральной дороги возле села Сакдари. Поврежден мост, соединяющий посёлок городского типа Лентехи с тремя общинами.
По словам мэра муниципалитета Лентехи Бадри Липартелиани, на месте уже работает тяжелая техника, к концу дня откроется временная дорога.
Также из-за проливных дождей поднялся уровень воды в реке Ингури.
Паводком размыло основание железобетонного моста на 165-м км трассы Зугдиди-Джвари-Местиа-Ласдили (Кала-Ипари).
Представители Департамента автомобильных дорог Грузии изучают ситуацию на местах и разрабатывают план восстановления движения.
Мощный грозовой фронт в Абхазии привел к затоплениям
Мощный грозовой фронт, прошедший ночью над территорией Абхазии, привел к повышению уровня воды в реках и подтоплениям, сообщает пресс-служба МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, основной удар стихия нанесла по Гудауте и Гудаутскому району. Уровень местных рек поднялся почти до 2 метров. Затопило не менее 350 домов, были эвакуированы люди. В спасательной операции задействовано 7 единиц техники, 45 человек личного состава поисково-спасательной части Гудауты, а также гагрские и сухумские поисково-спасательные отряды.
В Сухуми наводнение вызвало подтопление жилых домов по улицам Чанба, Щеглова, Агрба и Ашхацава. Пострадали не менее 30 домов. Однако эвакуация людей не понадобилась.
Столичный поисково-спасательный отряд задействовал 5 единиц спецтехники и 30 человек личного состава.
В Очамчирском районе подтопило дома в нескольких селах. Вышедшая из берегов река Тамыш на некоторое время существенно затруднила движение по автотрассе в районе села Тамыш. Подразделения абхазского МЧС всю ночь и с раннего утра ведут работы по устранению последствий непогоды во всех пострадавших районах.
В результате сложных погодных условий произошла авария на высоковольтной линии «Бзыбь-220», сообщила пресс-служба «Черноморэнерго». По информации компании, повалены две опоры линии. На место аварии выехали аварийные бригады «Черноморэнерго».
Грузия и Украина перекрыли международный канал контрабанды наркотиков
Сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии вместе с сотрудниками таможенного управления Службы доходов приняли участие в международной спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине.
Как сообщили в ведомстве, 22 июля в Киеве полиция арестовала двух членов организованной группы, граждан Турции, по обвинению в международной контрабанде наркотиков в особо крупном размере.
В рамках оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что крупная партия героина была спрятана в транзитном грузе, который перевозили из Ирана в Украину, через Армению и Грузию. Из Украины груз планировали доставить в страны центральной Европы для дальнейшей продажи.
Полиция изъяла на черном рынке около 368 кг героина на сумму около 75 миллионов лари (примерно 25 млн долларов.
По информации украинских СМИ, накануне украинские правоохранители задержали и третьего участника банды – гражданина Турции.
«Брикеты с героином из Исламской Республики Иран попадали на территорию Армении, там маскировались в пустотелый кирпич и отгружались в автомобиль, следовавший в Грузию. Паромом из Грузии его доставляли в Украине, где наркотическое вещество расфасовывали меньшими партиями и планировали вывозить в европейские страны», – заявил заместитель начальника Департамента борьбы с наркопреступностью Нацполиции Украины Вячеслав Сафонов.
Прирост случаев коронавируса в Грузии стал максимальным с середины декабря
За сутки в Грузии выявили 3666 новых случаев коронавируса. По данным портала datacov.moh.gov.ge, это – максимальный показатель с 16 декабря прошлого года. Накануне провели 42 235 тестов: PCR-тестов – 14 810, экспресс–тестов на антиген – 27 425.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии вырос до 8,68%, за последние 14 дней составляет 6,03%, за неделю – 6,71%.
Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 5731. В правительстве сообщили, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 17 пациентов.
Выздоровели еще 1335 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 407 689, выздоровевших – 376 088.
За сутки вакцинированы от коронавируса 13 884 человека, всего использовано вакцин – 418 398.
Страны Запада пытаются разорвать связи России и стран СНГ – Совбез РФ
Вашингтон оказывает давление на страны Содружества независимых государств с целью разорвать их связи с Россией, заявил заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Рашид Нургалиев.
«США в координации с членами ЕС не оставляют попыток нарастить давление на страны СНГ, разорвать сложившиеся веками связи между нашими народами, сфальсифицировать историю наших совместных побед», – сказал Нургалиев в интервью «Российской газете».
«Чем страшен этот разрыв, мы видим на примере Грузии и Украины, где наблюдается нестабильная политическая и социальная обстановка, полный развал промышленности, падение уровня жизни населения, а на Украине еще и вооруженный конфликт», – отметил он.
По словам Нургалиева, в новой Стратегии национальной безопасности России особое внимание уделяется «задачам по укреплению братских связей между русским, белорусским и украинским народами», пишет «Интерфакс».
Байден объявил об изменении роли войск США в Ираке
Президент США Джо Байден объявил о завершении боевой миссии американских войск в Ираке до окончания 2021 года. Байден сделал это заявление в ходе визита в Вашингтон премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми.
Сотрудничество с иракскими властями в борьбе с экстремистами организации "Исламское государство" (запрещена в России) имело критически важное значение для стабильности в регионе, заявил Байден. Он заверил иракского премьера, что это сотрудничество продолжится и в новых условиях, когда американские войска начнут выполнять роль военных советников и инструкторов.
Военный контингент США в Ираке с конца 2020 года насчитавал примерно 2500 человек.
Байден пока не объявил численность военнослужащих США, которые останутся в Ираке после формального окончания боевой миссии. Западные агентства приводят мнение военных экспертов, что сокращение численности контингента США не будет значительным. Об изменении роли войск США в Ираке объявлено вскоре после решения Вашингтона вывести американских военнослужащих из Афганистана - к 11 сентября этого года.
Президент США пообещал продолжить борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке, но одновременно уделить больше внимания действиям Китая. В Вашингтоне считают действия Китая "долгосрочным вызовом интересам безопасности США".
Во время переговоров с Мустафой аль-Казыми Байден также пообещал, что США в скором времени направят в Ирак вакцины против коронавирусной инфекции.
Модуль «Пирс» отстыкован от МКС и затоплен в Тихом океане
В понедельник, 26 июля, от международной космической станции (МКС) впервые отстыкован модуль, отработавший свой ресурс. Отстыковка и сведение с орбиты связки двух аппаратов – стыковочного модуля "Пирс" и грузового корабля "Прогресс" начались около 14 часов московского времени.
Как сообщает "Роскосмос", после отвода связки обоих аппаратов на безопасное расстояние от МКС группа управления российским сегментом станции свела аппараты с орбиты. Около 18 часов московского времени связка из корабля и модуля вошла в плотные слои атмосферы, и через 10 минут несгораемые элементы были затоплены в несудоходной части Тихого океана (называемой кладбищем космических кораблей).
Таким образом, на станции освобождён стыковочный узел для приёма российского лабораторного модуля "Наука". Он был запущен 21 июля.
Поясняет научный обозреватель Радио Свобода Сергей Добрынин: "Это хорошая новость. Новый модуль "Наука" был запущен в космос в середине прошлой недели, и почти сразу же стало известно, что возникли проблемы, в частности, с топливной системой. И вот теперь "Пирс" всё-таки отстыкован. Для МКС со стороны российского сегмента очень важно иметь возможность для стыковок. Без отстыкованного "Пирса" и идущего к станции нового модуля "Наука" (с новым стыковочным узлом) это было бы невозможным. Поскольку "Пирс" отстыковали, значит, специалисты достаточно уверены, что модуль "Наука" всё-таки доберется до МКС и успешно пристыкуется. Раз "Пирс" свели с орбиты, значит, 29 июля должна произойти успешная стыковка и станция получит новый лабораторный модуль с новым стыковочным узлом".
- Кладбище космических кораблей находится в трёх с половиной тысячах километров от Веллингтона, столицы Новой Зеландии, и почти в шести тысячах километров от Сантьяго, столицы Чили.
- Модуль "Пирс" был запущен с космодрома Байконур к Международной космической станции 15 сентября 2001 года. В течение 20 лет эксплуатации он использовался в качестве стыковочного отсека для российских космических кораблей – как пилотируемых, так и грузовых.
Президент РСЕ/РС встретился с премьер-министром Грузии
Те, кто финансировал и руководил жестокими нападениями на грузинских журналистов, должны быть привлечены к ответственности, об этом президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай заявил на встрече с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
«Нападения на журналистов в Грузии абсолютно недопустимы и вызывают беспокойство», – пишет Флай в соцсети Twitter по итогам встречи.
«Я призвал правительство обеспечить защиту средств массовой информации, являющихся ключевой опорой демократии, во время освещения предстоящих выборов. РСЕ/РС, грузинская служба Радио Свобода стремятся предоставлять грузинскому народу объективные новости и информацию в этот важный момент», – отмечает Флай.
Президент РСЕ/РС встретился в Тбилиси и с журналистами, пострадавшими 5 июля, в том числе представителями грузинской службы Радио Свобода.
«Многие журналисты здесь опасаются, что это может стать нормой в Грузии», – добавил Флай.
- 5 июля несколько тысяч человек, организованные радикальными гомофобными движениями, устроили погром в офисах неправительственных организаций, а также нападали на граждан и избили журналистов на проспекте Руставели. Таким образом они выражали свое недовольство намерением организации «Тбилиси Прайд» провести открытое мероприятие в защиту прав ЛГБТК-сообщества.
- От действий радикалов пострадали более 50 сотрудников СМИ, включая операторов, журналистов, фотографов. Жестоко избитого в офисе организации «Позор» оператора телекомпании «Пирвели» Лексо Лашкарава 11 июля утром обнаружили мертвым. В МВД Грузии заявили, что смерть Лашкарава, согласно промежуточным данным экспертизы, была вызвана передозировкой наркотиков.
Авиадиспетчер, посадивший самолёт с Протасевичем, мог бежать в Грузию
В Беларуси исчез диспетчер «Белаэронавигации» Олег Галегов, который, предположительно, вел переговоры с пилотами самолета Ryanair с бывшим главным редактором телеграм-канала Nexta Романом Протасевичем на борту, пишет «Наша Нiва» со ссылкой на источники.
Галегов работал в «Белаэронавигации» как минимум с 2010 года. По данным издания, в начале июля после отпуска он должен был выйти на смену по заранее утвержденному расписанию, но на работе он не появился.
Коллега диспетчера сказал, что голос на опубликованной записи с инцидентом Ryanair принадлежит Олегу Галегову. По его словам, он давно его не видел.
«Ходят слухи, что он исчез. Коллеги не могут с ним связаться и переживают: до него невозможно дозвониться, он удалил свои аккаунты в социальных сетях. Начальство официально ничего нам не сообщало. Но я за него особо не переживаю, думаю, он просто перестраховался и уехал. Он отличный специалист, без проблем найдет работу в любой стране», – сказал его коллега.
Заместитель гендиректора «Белаэронавигации» Иван Герловский, отвечая на вопросы журналиста издания, сначала сказал, что Галегов с июня в отпуске и он ничего не знает о его исчезновении или увольнении. После вопроса, почему у организации такие длительные отпуска, Герловский сказал: «Да мы, если честно говорить, звонили, спрашивали, где он находится, как он там [неразборчиво]».
«Наша Нiва» отмечает, что Олег Галегов – этнический грузин, в Минске он жил вместе с семьей. Другой его коллега предположил, что он уехал к родственникам в Грузию.
Журналисты не смогли дозвониться ни на домашний, ни на мобильный телефоны Галегова. Он, как выяснило издание, оставил аккаунт только в социальной сети Instagram, но изменил там никнейм, удалил всех подписчиков и закрыл профиль. Его жена также закрыла все профили в соцсетях.
- В мае в Минске из-за ложного сообщения о минировании экстренную посадку совершил самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс. На его борту находились Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. После того как самолет приземлился в аэропорту, их арестовали. По некоторым данным, власти Беларуси заставили самолет сесть в Минске, угрожая ему истребителем, а операция была санкционирована лично Лукашенко.
- Глава Ryanair Майкл О'Лири ранее рассказывал о давлении на пилота самолета со стороны диспетчеров. По его словам, летному экипажу белорусские авиадиспетчеры сообщили о «реальной угрозе» и предупредили, что если он войдет в воздушное пространство Литвы, то «на борту самолета взорвется бомба».
- Капитан воздушного суда, как утверждал О'Лири, неоднократно просил соединить его с операционным центром Ryanair в Варшаве, но диспетчеры ему в этом отказали. По его словам, лайнер мог приземлиться в Польше или других странах Прибалтики, пилота прямо не обязывали сажать самолет в Минске. Но на капитана, по его словам, оказывалось «серьезное давление», чтобы он приземлился именно в Минске.
COVID-19 в Абхазии: 189 новых случаев, 5 человек скончались
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 559 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 189 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 189 пациентов. Состояние 65 человек оценивается как тяжелое, 51 пациента – средней степени тяжести.
- В Гудаутском ковид-госпитале за два дня скончались трое мужчин - 64, 71 и 83 лет, а также две женщины - 80 и 86 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 43 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 15 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 24 пациента, в Гагрской ЦРБ - 52, 18 человек в тяжелом состоянии, в Ткварчельской ЦРБ - 15 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 21 250 человек. Зарегистрировано 294 летальных случая. Выздоровели 16 990 человек.
В Тбилиси поезд сбил человека возле железнодорожной станции «Дидубе»
В Тбилиси, возле железнодорожной станции «Дидубе», прибывающий из Батуми вечерний поезд сбил человека.
По данным телекомпании «Рустави 2», молодой мужчина был сбит поездом, когда переходил железнодорожный путь. Представители «Грузинской железной дороги» сообщили журналистам, что пострадавшему мужчине на месте была оказана помощь, после чего он был переведен в клинику имени Аладашвили.
Поезд еще около часа оставался на месте происшествия, где работали полиция и криминалисты.
Макрон во время визита на Маркизские острова получил новое имя
Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на Маркизские острова по местной традиции получил новое имя – Те Ака Ики Тааоа. В переводе оно означает «великий лидер, который шагает вперед и пойдет далеко».
Французские СМИ передают, что в представлении в честь официального визита Макрона на острове Хива-Оа участвовали 600 танцоров и музыкантов в традиционных одеждах. Кроме того, французский лидер посетил на острове могилы художника Поля Гогена и поэта Жака Бреля.
Поездка Макрона на Маркизские острова – первый визит главы Франции за всю историю Пятой республики.
Маркизские острова находятся в центральной части Тихого океана. Там проживают восемь тысяч человек. В 1960-1970-х годах Франция проводила в регионе ядерные испытания. Журналисты-расследователи утверждают, что почти все местное население подверглось воздействию радиации, но компенсации получили лишь несколько десятков человек.
Перед визитом Макрона на острова, местные активисты отмечали, что Парижу следует признать формой колонизации и преступлениями действия Франции, связанные с ядерными испытаниями.
Парламентская комиссия не нашла серьезных погрешностей на парламентских выборах в Грузии
Во время проведения парламентских выборов 2020 года были выявлены некоторые погрешности, которые не оказали влияния на окончательный результат голосования. Таковы выводы, к которым пришла созданная в парламенте по инициативе правящей партии временная комиссия по расследованию возможных нарушений на выборах.
Следственная комиссия была создана «Грузинской мечтой» 17 февраля в ответ на обвинения оппозиции в фальсификации парламентских выборов, сообщают «Новости-Грузия».
Сегодня на внеочередном пленарном заседании заключение комиссии объявил ее председатель Гиви Миканадзе. «В результате проведенной комиссией работы было установлено, что парламентские выборы прошли в конкурентной среде, с полным соблюдением основных свобод и законодательства. При этом во время проведения выборов были выявлены некоторые погрешности, которые не оказали влияние на окончательный результат выборов. Соответственно, опубликованные Центральной избирательной комиссией данные итоговых протоколов, полностью отражают свободную волю избирателей», - заявил Миканадзе.
По его информации, следственная комиссия провела 16 рабочих встреч, опросила 38 человек, связанных с избирательными процессами и «запросила важную информацию» из 22 разных ведомств.
«В целом количество несбалансированных бюллетеней составило 0,16%. Комиссия установила, что разница была настолько мизерной, что не могла иметь никакого существенного влияния на результаты. Эта разницы фиксировалась в сотых процентах - в 0,01% – 0,02% как по избытку, так и по дефициту», - отметил Миканадзе.
Глава следственной комиссии заметил, что никто из оппозиционных партий не представил хотя бы одно доказательство того, что выборы были сфальсифицированы или были совершены определенные манипуляции. Представители оппозиции не только не приняли участие в работе комиссии, но даже не присутствовали на заседаниях, упрекнул коллег Миканадзе.
Между тем представление документа и в этот раз проходило практически без присутствия оппозиции. В зале заседаний не было большей части оппозиционных депутатов – «Единое национальное движение» и «Лело» объявили бойкот заседаниям парламента, если на них не рассматриваются вопросы, затрагивающие соглашение между правящей партией и оппозицией.
«Сегодня комиссия уже завершила работу на эту тему. Тема выносится на рассмотрение, в зале находятся только три представителя оппозиции, из «Национального движения» никого, и нет никого, кто мог бы поспорить с вами. То есть, никто не будет с вами спорить на ту тему, с помощью которой они хотели устроить беспорядки и течение шести месяцев, до подписания соглашения, они трясли свою страну», - заявил лидер парламентского большинства Мамука Мдинарадзе.
- Ранее правящая партия обещала, что комиссия пересчитает голоса на части участков, и если результаты не совпадут с результатами ЦИК Грузии на 1%, в стране будут назначены новые парламентские выборы. Согласно результатам выборов, правящая партия «Грузинская мечта» получила 90 мест в парламенте Грузии, остальные 60 были разделили между собой восемь оппозиционных партий.
Четыре грузинских заповедника внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО
В список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО внесены четыре грузинских заповедника – Колхидский национальный парк, Национальный парк Мтирала, охраняемые территории Кобулети и охраняемые территории Кинтриши. Об этом сообщил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
«Это – важнейшее событие не только для страны, но и для всего региона», – отметил глава грузинского правительства.
Указанные территории, по его словам, являются важнейшей частью эко-региона Кавказа и Черноморского бассейна.
О решении ЮНЕСКО говорится и в Twitter-аккаунте организации.
«Тропические леса и болота Колхети внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Браво!» – говорится в сообщении.
В списке Всемирного природного наследия ЮНЕСКО сейчас более 200 памятников природы.
Абхазский парламент решил не обращаться к Совету Федерации и Госдуме РФ
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия решил не обращаться к Совету Федерации и Госдуме РФ. Запросить помощь у Москвы по борьбе с коронавирусом коллегам предложил депутат Лаша Ашуба.
«Учитывая отношения дружбы, сотрудничества и взаимопомощи между нашими народами и государствами, а также то, что Абхазия оказалась в сложной эпидситуации, я считаю целесообразным обратиться к Федеральному Собранию РФ с просьбой оказать Абхазии содействие», – сказал он.
В тексте обращения говорилось, что абхазский парламент, учитывая ухудшившуюся эпидемиологическую обстановку и рост количества инфицированных коронавирусной инфекцией, просит Совет Федерации и Госдуму РФ оказать содействие в:
- вакцинации населения Абхазии вакцинами российского производства;
- командировании вахтовым методом квалифицированных медработников России для помощи врачам Абхазии;
- приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, включенных в протоколы лечения новой коронавирусной инфекции.
Председатель парламентского комитета по государственно-правовой политике Валерий Агрба назвал нецелесообразным подобное обращение к законодательной ветви власти РФ, обратив внимание на политические и технические аспекты его пунктов. По его словам, решение вопросов, отраженных в тексте обращения, находится в компетенции исполнительной ветви власти. Кроме того, он отметил, что срок полномочий российских депутатов подходит к концу.
За постановление, предложенное Лашой Ашуба, проголосовали 9 депутатов, против – 10, два депутата воздержались, пишет «Апсныпресс».
- Ранее депутат парламента самопровозглашенной республики Абхазия Алхас Джинджолия заявил, что абхазским властям, по неофициальным данным, Москва отказала в обеспечении вакциной «Спутник V».
Премьер Индии почтил память грузинской царицы-мученицы Кетеван
Премьер-министр Индии Нарендра Моди почтил память грузинской царицы-мученицы Кетеван и поблагодарил индийский штат Гоа за сохранение её мощей. Об этом пишут индийские СМИ.
По словам Нарендры Моди, передача священных мощей царицы Кетеван была интересным и эмоциональным событием для Грузии, которое придает новые силы индийско-грузинской дружбе.
Мощи средневековой царицы Кетеван в начале июля доставил в Тбилиси министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.
Лев Лещенко был в Грузии, но уже покинул страну – МВД
Приближенный к российской политической элите российский певец Лев Лещенко посещал Грузию, он уже покинул страну. Об этом грузинской службе Радио Свобода заявили в Министерстве внутренних дел Грузии.
В ведомстве говорят, что при въезде в Грузию Лещенко прошел паспортный контроль беспрепятственно, так как в его паспорте «не было зафиксировано штампов о въезде или выезде с оккупированной территории».
Лещенко посещал Сухуми в 2013 году в пятую годовщину признания Россией независимости Абхазии . Подобные визиты запрещены законом «Об оккупированных территориях», принятым Грузией после августовской войны 2008 года. Иностранным гражданам разрешено проезжать на неконтролируемые грузинскими властями территории Абхазии и Южной Осетии лишь через зугдидский (через Ингурский мост) и горийский (Эргнети) муниципалитеты. В других случаях им грозит штраф или тюремное заключение от 2 до 4 лет.
Информацию о том, что Лещенко отдыхает в Грузии, распространил гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия. Он утверждал, что Лещенко отдыхает в гостинице, принадлежащей миллиардеру и основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.
- Приезд в Грузию российских политиков и представителей шоу-бизнеса неоднократно становился причиной протестов. Последний такой случай произошел 31 марта 2021 года, когда известный журналист Владимир Познер и несколько десятков его гостей приехали в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения, несмотря на то, что в Грузии действовали строгие ковид-ограничения и рестораны по вечерам были закрыты.
- Тогда до трехсот активистов устроили шумную акцию под окнами гостиницы, где остановился Познер и его гости. Поводом для возмущения стали высказывания известного журналиста об Абхазии: сказал, что «Абхазия никогда не будет частью Грузии». На фоне протестов утром 1 апреля Познер и его спутники покинули Тбилиси тем же чартерным рейсом, на котором прибыли в страну.
- Комментируя этот инцидент, спикер Госдумы Вячеслав Володин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявили, что протесты из-за приезда Познера в Грузию говорят об опасности этой страны для россиян.
Кадыров подарил Mercedes популярному блогеру из Дагестана Хасбику
Глава Чечни Рамзан Кадыров подарил автомобиль Mercedes популярному блогеру из Дагестана Хасбулле Магомедову, более известному по имени Хасбик.
18-летний дагестанский инстаграмщик стал популярным в соцсетях благодаря нестандартной внешности: его рост составляет 93 сантиметра, а вес 18 килограммов. Видео с ним становятся вирусными.
Хасбик после встречи с Кадыровым выложил в сториз в своем инстаграме несколько снимков, на одном из которых хвастался подаренным ему в Грозном Mercedes 53 GLE, примерная стоимость которого начинается от 6 млн рублей.
Близкий к Кадырову инстаграм-аккаунт выложил в сториз на своей странице совместное фото главы региона с Хасбиком, написав, что тот "не забрасывает спорт и продолжает тренироваться".
Речь идет о бое с участием Хасбика в сегменте поп-ММА, где на ринг выходят непрофессиональные спортсмены. Чаще всего речь идет о блогерах, медийных лицах и т.п.
Бой Хасбика с певцом из Таджикистана Абдурозиком организовать изначально обещал чеченский блогер Асхаб Тамаев. Но несколько недель назад, по словам Тамаева, у него случился конфликт с Хасбиком: последний якобы потребовал гонорар в 20 млн рублей, вместо обещанных ему изначально 7 млн.
- Ранее сообщалось, что Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев попал в ДТП в Грозном, серьезно повредив свой Mercedes-Benz. Этот тот самый автомобиль, который спортсмену подарил глава Чечни Рамзан Кадыров.
- Глава Чечни наградил трёх спортсменов автомобилями Mercedes-Benz GL-класса на 18 миллионов рублей. По его словам, деньги на подарок дал Фонд имени Ахмата Кадырова.
Вору в законе Дато Краснодарскому дали восемь лет строгого режима
Краснодарский краевой суд признал 37-летнего Давида Джангидзе в «занятии высшего положения в преступной иерархии». Он известен в криминальном мире как «Дато Краснодарский».
Джангидзе приговорили к восьми годам колонии строгого режима. В суде отметили, что это первый в регионе приговор вору в законе.
«Показания об обстоятельствах приобретения Джангидзе высшего положения в преступной иерархии дали как свидетели, являющиеся сотрудниками правоохранительных органов, так и представители уголовной среды – лица, осужденные за совершение преступлений», – сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
Помимо срока, Джангидзе назначен штраф в размере одного миллиона рублей.
Уголовное дело было возбуждено в 2019 году, во время следствия Джангидзе находился в СИЗО-1 Краснодара. В суд дело поступило в конце марта, разбирательство растянулось на около 50 заседаний.
Джангидзе родился в Таганроге Ростовской области, сообщает портал «Прайм Крайм». Впервые он был осужден в 2002 году на три года условно за грабеж, «коронован» в июне 2013 года.
Его задержали в Москве в марте 2014 года по обвинению в вымогательстве, но спустя несколько месяцев освободили за отсутствием доказательств вины.
В феврале 2015 года Джангидзе отбыл 15 суток административного ареста за конфликт с инспекторами ДПС в Краснодаре.
В марте 2018 года был осужден на три года за хранение наркотиков, отбывал срок в исправительной колонии № 1 в Кургане. После освобождения прибыл в Краснодар, где был задержан по обвинению в занятии высшего положения в преступной иерархии.
- Ранее сообщалось, что в Северной Осетии скончался старейший в России вор в законе Эльбрус Гогичаев, более известный как Абуз.
- Савёловский суд Москвы приговорил к 14 годам строгого режима уроженца самопровозглашенной республики Абхазия Каху Газзаева. Он признал его соучастником убийства в июле 2009 года вора в законе Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик.
- В конце марта в суд было передано дело Кобы Краснодарского. В криминальных кругах он «отвечал» за Кубань, Адыгею и Ростовскую область.
Рашид Нургалиев прибыл в Цхинвали на переговоры с югоосетинскими властями
Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Рашид Нургалиев посещает Цхинвали. Гостя из Москвы принял президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов, сообщили в пресс-службе югоосетинского лидера.
Бибилов отметил, что Нургалиев сделал очень многое для Южной Осетии, что не может не вызвать чувства благодарности у всего народа.
«Проекты, которые вы сопровождали, всегда были обречены на успех. Мы вам за это очень благодарны. И также сегодня ваш приезд связан с развитием двусторонних отношений, в первую очередь по линии министерства внутренних дел двух государств, по разработке дальнейших планов, проведению резервных линий электропередач, что является стратегически важным для Южной Осетии», – заявил Бибилов.
Анатолий Бибилов также отметил, что проблем на сегодняшний день немало, но власти при содействии российской стороны делают все возможное, чтобы создать условия для комфортного проживания на территории Южной Осетии.
«Здесь необходимо также отметить решение о повышении заработной платы гражданам республики, которое было принято на встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Все это не может не радовать, так как способствует нормализации обстановки в республике в целом», – сказал он.
При этом Бибилов подчеркнул, что открытым остается вопрос повышения заработной платы «людям в погонах».
«В эту категорию входят граждане, которые работают в Комитете госбезопасности, Таможенной службе, МЧС, прокуратуре и в ряде других структур, зарплата которых не соответствует уровню заработной платы по Северо-Кавказскому Федеральному округу», – заявил Анатолий Бибилов, попросив взять на контроль этот вопрос.
Бибилов также обратил внимание на ситуацию вокруг пандемии коронавируса, отметив, что это вызвало немало проблем и унесло жизни многих людей.
«Буквально вчера мы проводили в последний путь видного политического деятеля Бориса Елиозовича Чочиева, который не смог перенести болезнь. Коронавирус – это вызов, против которого мы должны выстоять», – отметил он.
Вместе с тем югоосетинский президент подчеркнул, что на данный момент у каждого жителя Южной Осетии есть возможность пройти вакцинацию российским «Спутник V».
Рашид Нургалиев, в свою очередь, заявил, что между российской и югоосетинской сторонами будет подписано «соглашение, которое поможет заниматься обменом информации, работать по лицам, пресекать преступления». Он также акцентировал внимание на проблеме, связанной с распространением коронавирусной инфекции.
«На сегодняшний день в Российской Федерации идет полным ходом вакцинация против коронавирусной инфекции для коллективной иммунизации. К сожалению, нужно объективно отметить, что действительно есть большие потери. Мы всей делегацией приносим соболезнования в связи с утратой Бориса Елиозовича Чочиева. Это человек, который в непростые времена высказывался очень профессионально, и, отстаивая интересы Южной Осетии, был весьма компетентен», – добавил Нургалиев.
Сегодня же Анатолий Бибилов и Рашид Нургалиев возложили цветы к мемориалу Защитникам Отечества.
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