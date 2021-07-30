Ника попыталась испортить Путину финал Чемпионата мира по футболу, Саша – день рождения. «Экстремистские» рисунки Ромы высмеивают полицейские репрессии. Теперь им пришлось бежать в Грузию – от задержаний, насилия и ненависти. Интервью с членами феминистского движения Pussy Riot, которые уже много лет выражают протест своим творчеством, и их другом–художником, записала грузинская служба Радио Свобода.
«Из России, но против Путина» – почему активисты бегут в Грузию
Ника попыталась испортить Путину финал ЧМ по футболу, Саша – день рождения. «Экстремистские» рисунки Ромы высмеивают полицейские репрессии. Теперь им пришлось бежать в Грузию – от задержаний, насилия и ненависти. Интервью с членами феминистского движения Pussy Riot, которые уже много лет выражают протест своим творчеством, и их другом–художником, записала грузинская служба Радио Свобода.
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