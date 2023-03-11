Югоосетинский лидер наградил дочь Кадырова «Орденом Дружбы»

Министр культуры Чечни, дочь главы чечни Рамзана Кадырова Айшат Кадырова указом президента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Гаглоева удостоена высшей госнаграды – «Ордена Дружбы».

Как пишет агентство «Рес», награду от имени югоосетинского лидера первому заместителю министра культуры Чечни Марет Байсаровой передал югоосетинский премьер Константин Джуссоев. Церемония прошла после концерта ансамбля «Вайнах» в драматическом театре в Цхинвали.

В свою очередь, Байсарова от лица Айшат Кадыровой выразила слова благодарности Алану Гаглоеву. Кроме того, было зачитано поздравительное послание в адрес Алана Гаглоева от Рамзана Кадырова.

Вручение своей дочери «Ордена Дружбы» Кадыров прокомментировал в телеграм-канале.

«Я сердечно благодарю Алана Эдуардовича за высокую оценку профессиональной деятельности ВНУЧКИ Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Для всех членов нашей команды большая честь принять от вас такой значимый дар, который символизирует тесные дружеские отношения, образовавшиеся между нашими народами с давних времён», – написал Кадыров.

Он добавил, что «под мудрым руководством» Алана Гаглоева Южная Осетия «методично развивается и делает большие успехи во всех ключевых направлениях».

«Он проводит взвешенную внешнюю политику, которая способствует налаживанию крепких экономических и культурных связей с Россией и другими странами. Это говорит о его высоком профессионализме и превосходных лидерских качествах», – добавил Кадыров.