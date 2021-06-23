Китайский миллиардер получил ещё один срок за участие в митинге

Гонконгский медиамагнат Джимми Лай был приговорен к 14 месяцам тюремного заключения за участие в протестной деятельности, сообщает Би-би-си. Миллиардер уже отбывает наказание по аналогичному делу, и новый приговор продлевает его пребывание в тюрьме до 20 месяцев.

Сейчас 73-летнему Лаю, состояние которого оценивается в один миллиард долларов, грозит еще несколько уголовных разбирательств. Максимальное наказание по соответствующим делам предполагает пожизненное заключение.

Вместе с бизнесменом еще девять гонконгских оппозиционеров приговорены к лишению свободы на сроки от 14 до 18 месяцев. Активистам вменяют подрывную деятельность, терроризм и сговор с иностранными силами.

После того, как в 1997 году Британия вернула Гонконг под китайскую юрисдикцию, Пекин договорился с бывшей английской колонией о базовом принципе существования под названием "Одна страна, две системы". В последние годы центральные власти перестали придерживаться этой договоренности, начав наступление на свободы жителей Гонконга. В 2019 году на острове вспыхнули масштабные протесты против Пекина, в ходе которых полиция задержала свыше десяти тысяч человек.

В 2020 году китайские власти приняли закон "О национальной безопасности территории" Гонконга. В результате деятельность оппозиции на острове была фактически запрещена. За нарушение этого акта в последние месяцы стражи порядка арестовали свыше сотни человек, включая Джимми Лая. Многие активисты бежали за границу.

Известный критик Пекина Джимми Лай – основатель Giordano, азиатского ретейлера одежды, Next Digital, Гонконгской медиакомпании и газеты "Пинго Жибао" (Apple Daily). Он является одним из главных спонсоров Демократической партии.