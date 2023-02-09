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Лидер «Грузинской мечты»: Россия сейчас имеет преимущество в Украине
Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что Россия сейчас имеет преимущество в Украине. На этом фоне, по его словам, Грузию вновь «хотят втянуть в войну».
«Например, если взять последнюю неделю, две недели, ни один из населенных пунктов не был взят украинской стороной, а за последнюю неделю российской стороной было взято около десяти населенных пунктов, что показывает, что российская сторона имеет преимущество – на данном этапе. До войны Россия оккупировала Крым и определенную часть Донбасса, сегодня Россия оккупирует 80 процентов Херсонской, часть Харьковской области и 80 процентов Запорожской области. В целом у России есть преимущество, это текущая ситуация», – сказал Кобахидзе в эфире Общественного вещателя Грузии.
Политик также заявил, что требования из-за рубежа об освобождении и передаче экс-президента Михаила Саакашвили в другую страну — это часть плана по открытию в Грузии «второго фронта».
«К нашей стране есть очень большой злой интерес, которого почему-то нет, например, к Молдове…Но нет порочного интереса к Молдове, а есть порочный интерес к Грузии», — заявил Кобахидзе.
При этом он говорит, что в Кишиневе также находится под арестом бывший президент страны, но на это никто не реагирует.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Кобахидзе не первый раз упоминает в этом контексте Додона, несмотря на то, что бывший президент Молдовы не находится в заключении. Игорь Додон, предшественник Майи Санду, с мая прошлого года по обвинению в коррупции был под домашним арестом, который был снят в ноябре.
Требование украинской стороны передать Михаила Саакашвили в Киев Кобахидзе назвал «позорным». По его словам, у «Саакашвили оказалась самая нежная психика среди 9 тысяч заключенных», а его цель — выйти на свободу, начать беспорядки в стране и вовлечь Грузию в войну.
«Саакашвили сознательно, при участии своей семьи, не принимает пищу с необходимым количеством калорий…Это процесс самовредительства, который при поддержке внешнего вмешательства должен обеспечить его освобождение», — сказал Кобахидзе.
Он отметил, что министерство юстиции предлагало сторонникам Саакашвили привезти для него в Тбилиси любого иностранного врача, но ответа не последовало.
Другие новости дня
Зеленский выступил в Европарламенте перед началом саммита ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, выступая перед депутатами Европарламента в Брюсселе, поблагодарил их за помощь, которую Киев получает от ЕС после начала российского военного вторжения.
«Украина вместе с Европой защищается от самой большой антиевропейской силы современного мира», – сказал Зеленский, чьё появление встретили долгой овацией. Некоторые из европейских законодателей пришли на заседание в синих и жёлтых цветах украинского флага.
Трансляцию выступления Зеленского вёл телеканал «Настоящее время».
Позднее 9 февраля украинский лидер примет в бельгийской столице участие в саммите Евросоюза – в качестве почётного гостя. В Брюссель он прибыл после переговоров в среду в Лондоне и Париже с лидерами Великобритании, Франции, а также Германии. Цель нынешней поездки Владимира Зеленского – добиться от партнеров в Европе ещё больших поставок вооружений Украине.
Председатель Европарламента Роберта Метсола в четверг заявила, что поддерживает предоставление Украине истребителей и ракет большой дальности.
«Государства ЕС должны быстро рассмотреть в качестве следующего шага поставку систем, необходимых вам для защиты свободы. Наш ответ должен быть пропорционален угрозе, и эта угроза реальна», – подчеркнула Метсола перед началом выступления Владимира Зеленского.
Несмотря на то, что президент Украины вряд ли покинет Брюссель, заручившись обещаниями о немедленном наращивании военной помощи, визит даст ему возможность побеседовать со всеми лидерами 27-ми стран Европейского Союза и руководством блока, отмечает Associated Press. Присутствие Зеленского на саммите в Брюсселе станет «сигналом европейской солидарности», – сказал накануне канцлер Германии Олаф Шольц.
Концерт «Би-2» отменили в Тбилиси – в 2013 году группа выступала в Абхазии
Концерт российско-белорусской группы «БИ-2», планировавшийся в Тбилиси на 19 марта, по предварительным данным, отменен — портал продажи билетов tkt.ge рассылает SMS о возврате денег за билеты.
Это произошло после того, как пользователи соцсетей после появления афиши обратили внимание на нарушение музыкантами закона Грузии «Об оккупированных территориях».
«Даже простой поиск в гугле показывает, что эти самые люди, что на фото, в составе этой самой группы, 15 июля 2013 года устроили концерт в Сухуми на площади перед Совмином.
На той самой площади, где расстреливали грузинских военнопленных 27 сентября 1993 года.
Не то что нельзя допускать концерт этой группы в Тбилиси, они должны быть арестованы за нарушение закона об оккупированных территориях Грузии», — написал известный грузинский блогер Giorgi Cyxymu Jakhaia.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», объявление о концерте все еще находится на сайте tkt.ge, но кнопка продажи билетов, которые стоили от 60 лари, исчезла.
Делегация абхазского МИДа планирует посетить Афганистан
Делегация посольства Афганистана в России прибыла в Сухуми. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, на встречах стороны обсуждают вопросы региональной безопасности, гуманитарной ситуации в Афганистане, а также «актуальные аспекты расширения сотрудничества Абхазии со странами Ближнего Востока».
«США сыграли губительную роль в вашей истории, все разрушили и позорно сбежали. Абхазия готова выстраивать взаимоуважительный диалог при безусловном участии России. Надеемся, что ситуация в вашей стране стабилизируется. Это важно для всей системы региональной безопасности. Мы реализуем стратегию активизации диалога с Ближним Востоком», – заявил глава абхазского МИДа Инал Ардзинба.
В сообщении также указано, что абхазская делегация направится в Кабул для изучения возможностей активизации диалога.
«Инал Ардзинба передал приветствие исполняющему обязанности главы МИД Афганистана Амир Хану Муттаки», – говорится в сообщении.
- В сентябре 2021 года официальный представитель политического офиса движения «Талибан» Мухаммад Наим сообщил, что заместитель премьер-министра в новой администрации Афганистана Мулла Абдул Гани Барадар встретился с представителем самопровозглашенной республики Южная Осетия. Информацию распространил и ряд Telegram-каналов. Оказалось, что встретился с талибами Алексей Максимов. Ранее сообщалось, что его пригласили в Цхинвали из Москвы и назначили представителем югоосетинской Службы внешней разведки в России. Пользователи соцсетей и СМИ писали о «сомнительных фактах в его биографии» – он, возможно, приписывал себе несуществующие военные заслуги и награды.
Пригожин утверждает, что вербовка заключенных на войну прекращена
Создатель и спонсор «ЧВК Вагнера», бизнесмен Евгений Пригожин утверждает, что частная военная компания остановила вербовку заключенных в российских колониях для участия в войне в Украине. Утром в четверг заявление Пригожина опубликовала его пресс-служба.
Заявление оформлено как ответ на запрос журналистов издания Live24. По их словам, в редакцию обращается большое количество заключенных, которые пишут, что уже больше месяца набор из исправительных учреждений в «ЧВК Вагнера» не ведётся. «Так ли это?» – спрашивают журналисты.
«Да, действительно, это так, – ответил Пригожин, – набор заключенных в ЧВК «Вагнер» полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», – добавил он. Причину, почему ЧВК перестала вербовать заключенных, Пригожин не назвал.
С весны 2022 года в СМИ стала появляться информация о том, что «ЧВК Вагнера» вербует заключенных в российских колониях для участия в войне с Украиной в обмен на помилование.
Сколько человек было завербовано на войну из российских колоний, достоверно неизвестно. ФСИН сообщала о сокращении числа заключённых в прошлом году почти на 30 тысяч человек.
Глава фонда «Русь сидящая» Ольга Романова говорила в январе, что «ЧВК Вагнера» могла привлечь до 50 тысяч заключенных. Романова утверждала, что на фронте остались около 10 тысяч человек, а остальные погибли, получили ранения, пропали без вести, дезертировали или попали в плен.
«Медиазона» сообшала, что в конце 2022 года сотрудники "ЧВК Вагнера" стали по второму разу обходить колонии, в которых уже вербовали заключенных, но в этот раз желающих отправиться на войну оказалось в несколько раз меньше. Сама вербовка велась в менее торжественной обстановке, а Пригожин больше не прилетал туда на вертолёте.
Как сообщили «Агентству» юрист Яна Гельмель и бывший член пермской краевой Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Оксана Асауленко, в последнее время заключенным в российских колониях угрожают новыми уголовными делами за отказ ехать на войну в Украину в рядах «ЧВК Вагнера».
В начале февраля Романова сообщила, что в российских колониях продолжают вербовать заключенных для участия в войне, но люди, которые вели набор, говорили, что представляют министерство обороны России, а не «ЧВК Вагнера».
- «ЧВК Вагнера» – неофициальное российское вооружённое подразделение, которое не относится к Минобороны России или другим государственным структурам. Бойцы «ЧВК Вагнера» участвуют в наземных операциях в Сирии, Африке и в войне с Украиной. Наёмников подозревают в совершении многочисленных военных преступлений.
- Как правило, в сводках Минобороны ЧВК фигурирует как отряды неких добровольцев. Известно, что «ЧВК Вагнера» играет важную, а по словам Пригожина – главную роль в штурме города Бахмут, где идут одни из самых ожесточённых боёв с начала войны.
Японская разведка сообщила о гибели более 20 российских генералов в Украине
Более 20 российских генералов погибли в ходе боевых действий в Украине с февраля прошлого года. Об этом сообщает газета «Никкэй» со ссылкой на данные японской разведки, полученные в кооперации с разведывательными службами США и Европы.
Массовая гибель высокопоставленных офицеров является необычной для Запада и может указывать на слабость российской армии, говорится в публикации. Список потерь в материале не приводится, имена погибших не называются.
В открытых источниках появлялась информация о гибели четырёх российских генералов, — следует из мониторинга издания «Медиазона». Один из них, 63-летний генерал-майор Конамат Боташев, на момент гибели официально находился в отставке и, по всей видимости, служил в авиации «ЧВК Вагнера».
Ранее военные эксперты отмечали, что относительно высокая доля гибели старших офицеров в российской армии связана с тем, что им приходится вручную управлять боевыми действиями на поле боя. Это, с одной стороны, может объясняться низкой организацией командования, с другой — устройством российской армии с относительно высоким числом старших офицеров.
«Никкэй» отмечает, гибель генералов может объясняться также превосходством Украины в радиотехнической разведке и созданной сетью информаторов на контролируемых российской армией территориях Украины.
Представитель японской разведки сообщил газете, что несостоятельность российской армии, демонстрируемая гибелью генералов, может беспокоить Китай, и Пекин мог начать оказывать скрытую военную помощь Москве. О чём именно идёт речь — в материале не уточняется.
- Россия не раскрывает потери в Украине, западные источники оценивают их в диапазоне от 100 до 200 тысяч человек с учётом раненных.
- Москва заявляет о гибели десятков украинских генералов в ходе боевых действий, открытые данные этого не подтверждают, Киев потери не раскрывает.
SpaceX запретила ВСУ использовать Starlink для управления дронами
Американская компания SpaceX приняла меры, чтобы украинские военнослужащие не могли использовать спутниковый интернет-сервис Starlink для управления беспилотниками в боевых действиях против российских войск. Об этом заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл, сообщает Reuters.
Спутниковый интернет-сервис Starlink, предоставивший украинским военным широкополосную связь, «никогда не предназначался для использования в качестве оружия», заявила Шотвелл.
Использование Starlink для управления дронами выходит за рамки соглашения SpaceX с правительством Украины. Согласно контракту компании с украинскими властями, связь Starlink должна использоваться для гуманитарных нужд — например, для обеспечения интернетом банков, больниц и мирных жителей, отметила президент SpaceX.
Так, по словам Шотвелл, украинские военные используют Starlink для связи, «и это нормально». Однако в SpaceX не хотят, чтобы её интернет-сервис использовался ВСУ в наступательных целях.
В беседе с журналистами Шотвелл сослалась на сообщения о том, что украинские военные использовали сервис Starlink для управления беспилотными аппаратами для обнаружения позиций противника, ведения дальнего огня и сброса бомб.
«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить эти возможности и уже сделали», — сказала Шотвелл. Какие меры были приняты SpaceX в этой связи, она уточнить отказалась.
Сеть Starlink развернули в Украине вскоре после начала полномасштабного российского вторжения, что позволило украинским военным наладить связь, подключив терминалы и соединив их с почти четырьмя тысячами спутниками, которые SpaceX запустила на низкую околоземную орбиту.
Россия пыталась заглушить сигналы Starlink в регионе. В ответ SpaceX усилила программное обеспечение сервиса.
Российские власти также заявили, что рассматривают коммерческие западные спутники, которые используются для помощи Украине, как «законные цели» для удара.
В середине января украинский министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина получила уже 30 тысяч терминалов Starlink.
Использование сети частично оплачивают западные страны и сама компания SpaceX.
- В сентябре компания SpaceX отправила министерству обороны США письмо, в котором сообщила, что больше не может финансировать работу терминалов Starlink в Украине, и попросила Пентагон взять финансирование на себя. В середине октября глава SpaceX Илон Маск заявил, что компания продолжит оплачивать спутниковую связь Starlink для Украины.
- В конце октября 1300 терминалов Starlink отключились из-за проблем с финансированием.
- В ноябре тарифы на Starlink для украинцев выросли.
В Грузии заявили, что Губанова не выступит на фестивале в Москве
Федерация фигурного катания Грузии опровергла сообщения, что выступающая под флагом Грузии фигуристка Анастасия Губанова будет участвовать в фестивале в Москве.
Ранее СМИ сообщили, что имя фигуристки появилось на афише запланированного в Москве фестиваля «Влюбленные в фигурное катание», который пройдет 14 февраля. Спонсор мероприятия — департамент спорта Москвы.
«Анастасия Губанова, как и другие члены национальной сборной Грузии по фигурному катанию, участвует в мероприятиях только по согласованию с руководством фигурного катания Грузии. Федерация фигурного катания Грузии такого решения не принимала, с полной ответственностью заявляем, что спортсменка нашей сборной не участвует в запланированном шоу в Москве», — сказано в заявлении.
Федерация предположила, что цель распространения ложной информации — бросить тень на фигуристку.
В конце января Губанова принесла Грузии первую в истории золотую медаль чемпионата Европы по фигурному катанию на турнире в Эспоо (Финляндия). Фигуристка выступает за Грузию с 2021 года, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Фестиваль «Влюбленные в фигурное катание» пройдет 14 февраля на «ЦСКА-Арене» в Москве.
Зеленский в Париже: танки и самолёты нужны «как можно скорее»
Владимир Зеленский в среду вечером на встрече с Эммануэлем Макроном и Олафом Шольцем в Париже, попросил «как можно скорее» поставить Украине тяжелое вооружение и боевые самолёты.
Президент Украины, завершив вечером 8 февраля визит в Лондон, прибыл в Париж на самолёте британских ВВС.
Трое лидеров провели совместный ужин и вместе выступили перед журналистами.
Европейский Союз вновь ужесточит санкции против России, продолжающей военные действия в Украине, Путин не добьется своих целей, заявил канцлер Шольц, выступая ранее в среду с правительственным заявлением в бундестаге в преддверии чрезвычайного саммита ЕС.
Немецкий канцлер вновь подчеркнул, что, несмотря на предоставляемую Украине помощь, союз НАТО не должен стать одной из сторон военного конфликта с Россией. Он пообещал продолжить координацию с партнерами по НАТО поставок оружия Украине.
9 февраля в Брюсселе пройдет чрезвычайный саммит Евросоюза. Как отмечает «Немецкая волна», одной из главных тем станет война России против Украины.
В Турции и Сирии 15 тысяч жертв, пострадавшие критикуют Эрдогана
Президент Турции Реджеп Эрдоган в среду признал недостатки в оказании первоначальной срочной помощи всем пострадавшим от землетрясения. Reuters и другие источники сообщили, что общее число погибших в Турции и Сирии превысило 15 тысяч. В Турции более 12 тысяч человек погибли, ещё 63 тысячи пострадали. Жители разрушенных городов гневно критикуют действия правительства.
Эрдоган, готовящийся к майским президентским выборам, посетил районы бедствия и заявил, что работы экстренных служб теперь проходят «нормально», и никто не останется без крыши над головой.
- В Сирии, по сообщению France-Presse, число погибших достигло почти трёх тысяч. Официальной информации о раненых в Сирии пока нет.
- По данным ЮНИСЕФ, при землетрясениях погибли тысячи детей.
- Тысячи жителей пострадавших городов остались без жилья, разрушены тысячи строений, включая больницы, школы и многоквартирные дома.
- Более 12 000 спасателей из служб по чрезвычайным ситуациям и 9 000 военнослужащих заняты на расчистке завалов и поиске выживших и погибших.
- Спасательные команды и медики прибыли в Турцию и Сирию из 70 стран. ООН выделила 25 миллионов долларов из своего чрезвычайного фонда на оказание срочной гуманитарной помощи пострадавшим в Турции и Сирии.
Пентагон: Китай использует аэростаты для разведки во всём мире
Американские разведслужбы пришли к выводу о том, что Китай регулярно использует аэростаты в разведывательных целях в разных концах мира, заявил в среду представитель Пентагона.
Китайские аэростаты были замечены над Центральной и Латинской Америкой, Южной и Юго-Восточной Азией, Европой, что, по словам представителя Пентагона Патрика Райдера, заставляет сделать вывод о существовании масштабной программы использования воздушных шаров для ведения разведки.
Как объясняют собеседники газеты New York Times, у аэростатов есть некоторые преимущества в сравнении с разведывательными спутниками. Они находятся ближе к поверхности Земли, их сложнее обнаружить с помощью радаров, они могут зависать над интересующей разведку территорией, они используют для съемки простые камеры, обеспечивая высокое качество изображений, с помощью аппаратуры на аэростатов можно прослушивать каналы связи, недоступные для прослушивания со спутников в силу их отдаленности от Земли.
По американским данным, в китайском Национальном университете оборонных технологий ведутся исследования, связанные с использованием воздушных шаров в разведывательных и иных целях. Среди объектов повышенного внимания Китая - Индия, Филиппины, Япония и Тайвань. Американские дипломаты настаивают на том, что подобные полеты аэростатов являются нарушением воздушного пространства государств.
Повышенное внимание к китайской программе использования разведывательных аэростатов было спровоцировано появлением китайского воздушного шара над территорией Соединенных Штатов на прошлой неделе. В течение недели аэростат проследовал от Алеутских островов в Тихом океане до атлантического побережья США. Он был сбит в прошлую субботу над Атлантическим океаном вблизи побережья Южной Каролины. Китай заявил о том, что США уничтожили метеозонд. Впоследствии Пентагон заявил о том, что это был пятый китайский воздушный шар, замеченный над Соединенными Штатами в последние годы.
Опубликованы внутренние документы РКН. Ведомство создает бот-ферму
Журналисты «Системы», нового расследовательского проекта Радио Свобода и Настоящего Времени, опубликовали внутренние документы Роскомнадзора, включающие в себя переписку между сотрудниками. Материалы попали к журналистам благодаря белорусской группе хакеров «Киберпартизаны», которая осенью прошлого года взломала компьютерную сеть одной из служб надзорного ведомства.
Согласно опубликованным документам, деятельность Роскомнадзора далеко выходит за рамки задач, официально сформулированных правительством России: контроль за соблюдением законов о СМИ и телекоммуникациях, мониторинг сети на предмет противоправных действий и защита детей от вредной информации. Выяснилось, например, что ведомство тайно составляет досье почти на всех известных журналистов и общественных деятелей, которые критически настроены по отношению к российской власти, а также на независимые СМИ. Досье состоят из подробных биографических данных и ссылок на личные аккаунты в соцсетях.
Также из документов следует, что в ближайшие месяцы Роскомнадзор планирует запустить «бот-ферму», которую сотрудники так и называют в своих внутренних документах. Официальное название проекта – «Чистый интернет». В описании говорится, что это «программно-аппаратный комплекс для автоматизированного создания и ведения социальных сетей» через бот-аккаунты, которые «автоматически, или по заданному расписанию, выполняют какие-либо действия и имеют в этом некое сходство с человеком».
Одна из основных задач «Чистого интернета» – «наполнять создаваемые аккаунты контентом с целью имитации пользовательской активности». Подчеркивается, что программа должна работать так, чтобы боты успешно выдерживали проверку при вступлении даже в закрытые группы и сообщества.
Еще одна разработка Роскомнадзора, упоминаемая в опубликованных документах, - программа «Вепрь». Ее задача – оперативно находить в интернете так называемые «точки информационной напряженности» (сокращенно – ТИН).
«Вепрь» должен обнаруживать первоисточник информационного события, оценивать размер аудитории, которая обсуждает его, и проверять действия участников дискуссий на нарушения законов. В конечном счете Роскомнадзор при помощи «Вепря» должен дать оценку «потенциала перерастания ТИН в угрозу информационной безопасности» и при определенных обстоятельствах «передать данные в уполномоченные органы». В архиве документов Роскомнадзора есть список ТИН, насчитывающий более ста тем: от фейков про российскую армию – до оскорблений в адрес Владимира Путина.
- Журналисты «Системы» обратились в Роскомнадзор за комментариями, но запрос был проигнорирован.
Штрафы за прогулы грузинских депутатов пойдут на помощь населению Турции
В парламенте Грузии объявлено, что все деньги, удержанные у депутатов за прогулы заседаний в декабре, будут направлены для закупки гуманитарной помощи Турции, пострадавшей от разрушительного землетрясения, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Спикер парламента Шалва Папуашвили сообщил, что направил соответствующий запрос в казначейский совет. Одновременно Папуашвили призвал всех депутатов и сотрудников парламента перечислять деньги на специально открытый благотворительный счет для помощи Турции.
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 9057, сообщил сегодня президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Число раненых превысило 52 тысячи. В пострадавших провинциях обрушились 6444 здания.
Посольство Турции обратилось за помощью к жителям Грузии, объявив сбор гуманитарной помощи: нужны одеяла, пледы, спальные мешки, теплая одежда – пальто, плащи, куртки, свитеры, перчатки, шарфы, носки; продукты питания длительного хранения, например, консервы; детское питание, подгузники, средства гигиены.
Белый дом назвал выдумкой материал о причастности США к взрывам «Северного потока»
Американский журналист-расследователь Сеймур Херш возложил на Вашингтон ответственность за взрыв подводной части российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» на дне Балтийского моря. Расследование Херша опубликовано в запущенной им 8 февраля почтовой рассылке. Белый дом, комментируя материал журналисту и агентству Reuters, назвал текст «неправдой и полной выдумкой».
85-летний Херш получил известность в начале 1970-х, когда расследовал предполагаемые военные преступления американской армии во Вьетнаме и раскрыл информацию об участии американской армии в бомбардировках баз Вьетконга в Камбодже. Он участвовал в освещении Уотергейтского скандала, приведшего к отставке президента США Ричарда Никсона.
В своем материале о взрыве газопроводов он, ссылаясь на один неназванный анонимный источник, утверждает, что диверсия на «Северных потоках» была санкционирована президентом США Джо Байденом и проведена глубоководными пловцами военно-морского флота.
Операция проводилась в строгой секретности, утверждает Херш, в обход контроля Конгресса. В обсуждении участвовали Пентагон, ЦРУ и представители Госдепартамента и Министерства финансов. В организации взрывов кроме того участвовала Норвегия, утверждается в материале.
«Северный поток» был одной из основных линий поставок российского газа в Германию, откуда он распределялся дальше по странам Евросоюза. «Северный поток – 2» был построен также для экспорта российского природного газа в Европу, но из-за нападения России на Украину и последовавших за ним санкций Евросоюза не был введен в эксплуатацию. Взрывы на ветках газопровода произошли в конце сентября, три из четырех веток магистралей получили серьезные повреждения, не позволяющие их использование.
Москва обвинила в случившемся страны Запада, президент Владимир Путин назвал диверсию «терактом англосаксов», министр иностранных дел Сергей Лавров в январе заявил, что к случившемуся непосредственное отношение имеют Соединенные Штаты. Расследование ведется сразу в нескольких европейских странах, местные издания писали, что Москва может быть одним из основных подозреваемых. Официальных результатов расследований, даже предварительных, пока нет.
- Представитель Совета национальной безопасности США Адриенн Уотсон назвала материал Херша «полной выдумкой», такими же словами охарактеризовали его и в Госдепартаменте.
Евросоюз: Россия в 2022 году стала мировым лидером по дезинформации
Внешнеполитическая служба Евросоюза опубликовала доклад о дезинформации и манипуляции фактами в мировом информационном пространстве в 2022 году, в котором назвала Россию главной страной-дезинформатором года. По мнению ведомства, война России в Украине стала главной темой информационных атак, причем в 60 случаях из 100 их целью было оправдание российского вторжения.
Второй целью информационных атак, исходящих из России, стала дискредитация Европейского союза и входящих в него стран.
Официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Питер Стано подтвердил, что большинство случаев дезинформации о Евросоюзе исходят из России или от связанных с ней агентов. В докладе подчеркивается, что фейки распространяются официальными дипломатическими каналами, государственными СМИ, вещающими как на российскую, так и на зарубежную аудиторию, а также прокремлевскими каналами в интернете, чья связь с российским правительством непосредственно не обозначена, но которые могут получать финансирование из Москвы.
В частности, российская пропаганда старается представить Украину как «нацистское» государство, обвинять ее в «геноциде» и убийствах собственных граждан, распространять фейки о наличии там биолабораторий США, которые якобы разрабатывают биологическое оружие, направленное на «русскую ДНК», и о связях украинских «неонацистов» с иностранными разведками. В докладе отмечается, что такую дезинформацию из кремлевских источников также активно распространяют государственные СМИ Китая. В целом дезинформация такого рода была обнаружена в сообщениях на как минимум 30 языках, в том числе 16 европейских.
В отношении Евросоюза российские и пророссийские источники распространяют ложь об отсутствии поддержки Украины в обществах стран ЕС, о пагубном влиянии принятых ЕС санкций против России и о том, что жители Европы якобы вынуждены голодать и замерзать из-за нехватки ресурсов, которые ранее закупались в России, - в действительности уровень жизни европейцев остался фактически прежним.
В качестве наиболее показательных примеров дезинформации в докладе названы российские медиакомпании Sputnik и Russia Today (RT).
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Россия «мобилизовала все свои инструменты» для проведения дезинформационных кампаний и «систематического искажения реальности». «Мы видели попытки запутать и ввести людей в заблуждение постоянно меняющимися нарративами и версиями события. Цель в том, чтобы никто больше ничему не верил, чтобы люди пришли к выводу: «Да вообще все врут. Как я могу отличить ложь от правды?», - сказал Боррель.
Он также привел в пример мемы, появившиеся после запуска обучающей миссии Евросоюза, в которых ЕС представлен как слуга НАТО. «Этот пост появился на сайте МИД России. Да, на сайте МИД! 10 минут спустя - в их Telegram-канале, а затем быстро распространился по более чем 100 каналам, включая Sputnik Africa», - рассказал дипломат.
Боррель заявил, что Евросоюз намерен бороться с распространением ложных данных. По его словам, Европа намерена в ближайшее время создать центр анализа и обмена информацией, который будет противостоять пропаганде.
Заместитель председателя Еврокомиссии Вера Юрова также анонсировала запуск проекта «Радио Свободная Россия» (пока это рабочее название), который объединит усилия независимых русскоязычных журналистов и изданий в создании правдивого контента для русскоязычной аудитории.
Карасин: Запад начинает выкручивать руки Грузии по поводу слишком спокойных отношений с Россией
Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин сделал еще одно заявление по поводу Грузии. Он заявил, что Запад начинает «выкручивать руки Грузии» из-за «спокойных отношений с Россией», сообщает «ИнтерпрессНьюс».
«Как и следовало ожидать, теперь Запад начинает выкручивать руки Грузии по поводу слишком спокойных отношений с Россией. Таковы новые правила игры в международных делах независимо от истории, географии и собственных предпочтений государств. Вашингтон решил - выполняй! Комментировать это бессмысленно!», - пишет Карасин в Telegram.
Абхазия готова направить группу спасателей МЧС в Турцию
«Мы не можем оставаться равнодушными к трагедии, которая постигла многих наших братьев и сестер, проживающих в Турции и Сирии». Об этом сказал секретарь Совета безопасности самопровозглашенной республики Абхазия Сергей Шамба, комментируя ситуацию вокруг Турции и Сирии.
Шамба сообщил о том, что абхазская сторона обратилась к официальным властям Турции с предложением направить группу спасателей МЧС.
«Мы имеем возможность направить как гуманитарную помощь, так и наших спасателей для оказания реальной помощи», – цитирует секретаря Совбеза информагентство «Апсныпресс».
Сергей Шамба также отметил, что абхазская сторона готова проработать варианты приема пострадавших соотечественников в Абхазии.
Самолет с гуманитарной помощью из Армении приземлился в аэропорту Алеппо
Самолет с гуманитарной помощью от правительства Армении, предназначенной для пострадавших от землетрясения в Сирии, приземлился в аэропорту Алеппо, сообщает Радио Азатутюн.
На том же самолете в Алеппо прибыли и 29 армянских спасателей, сообщает посольство Армении в Сирии.
Армения отправила спасательные отряды также в Турцию. Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонные разговоры с президентами Турции и Сирии - Реджепом Эрдоганом и Башаром Асадом.
Число жертв серии разрушительных землетрясений, произошедших в Турции и Сирии 6 февраля, официально достигло порога 10 тысяч. В Сирии число жертв на данный момент достигает 3 тысяч.
Суд над Бадри Эсебуа по делу о налете на банк назначен на 20 февраля
Слушания по делу Бадри Эсебуа, обвиняемого в налете на банк и захвате заложников, будут проходить в Зугдидском районом суде, сообщила защита. Первое заседание назначено на 20 февраля.
Бадри Эсебуа будет защищать в суде адвокат Иосиф Джанашия.
Эсебуа, который был задержан полицией в ночь на 8 февраля в селе Джихашкари, находился в розыске с конца 2020 года. По данным следствия, именно он 21 октября 2020 года ворвался в отделение «Банка Грузии» в Зугдиди и захватил в заложники более 40 человек.
Переговоры шли около 12 часов. Эсебуа добился получения полумиллиона лари в виде выкупа, отпустил заложников и благополучно скрылся с деньгами, пишет агентство «Новости-Грузия».
Пока полиция искала «зугдидского налетчика, у него появились подражатели и участились ограбления филиалов «Банка Грузии» в разных регионах страны. Однако все последующие попытки заканчивались задержаниями налетчиков и освобождением заложников.
«Это предупреждение для впавших в искушение криминальных романтиков», - сказал министр юстиции Рати Брегадзе об аресте Бадри Эсебуа.
Эсебуа обвиняется в совершении теракта, захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранение и ношении огнестрельного оружия.
Следствие по делу MH-17: ответственность лежит на Путине
Следственная группа по делу о крушении «Боинга» «Малазийских авиалиний», потерпевшего крушение в Донбассе в 2014 году, объявила, что сделала все возможное для поиска подозреваемых, но предъявить обвинения больше никому не может. Вместе с тем следователи заявили, что ответственность за катастрофу лежит на президенте России Владимире Путине.
Объединенная следственная группа предположила, что Путин мог лично принимать решение о поставке на территорию Украины, находившуюся под контролем сепаратистов, зенитно-ракетного комплекса «Бук», из которого был сбит гражданский самолет.
Такие выводы следствие сделало, прослушав записи разговора назначенного Россией главы республики Крым Сергея Аксенова со своим помощником. Аксенов упомянул, что решения о поставках вооружений сепаратистам принимает в России первое лицо.
При этом в разговоре не упоминалось, шла ли речь именно о ЗРК «Бук».
Путин, как глава государства, обладает юридическим иммунитетом и не может быть подвергнут судебному преследованию, это будет возможно лишь после того, как он оставит свой пост. В этом случае разбирательство по делу «Боинга МН17» может быть продолжено, заявила прокурор Дигна ван Ботзеллер.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал окончание судебного процесса по делу о катастрофе «Боинга» «горьким разочарованием». Рютте подчеркнул, что Нидерланды будут продолжать делать все от них зависящее, чтобы призвать к ответу за катастрофу российское правительство.
- В ноябре 2022 года окружной суд Гааги на выездном заседании в амстердамском аэропорту Схипхол заочно приговорил к пожизненному заключению трех из четверых обвиняемых по делу о крушении малайзийского «Боинга» под Донецком в июне 2014 года – россиян Игоря Стрелкова (Гиркина) и Сергея Дубинского, а также украинца Леонида Харченко. Их признали виновными в крушении гражданского самолета и в убийстве 298 человек, а вернее, в 298 отдельных убийствах. Четвертого обвиняемого, Олега Пулатова, суд признал невиновным.
- «Боинг» авиакомпании Malaysian Airlines 17 июня 2014 года выполнял рейс по маршруту Амстердам – Куала-Лумпур и потерпел крушение на востоке Донецкой области Украины, в зоне вооруженного противостояния между украинской армией и силами пророссийских сепаратистов. Погибли 298 пассажиров и членов экипажа.
- После катастрофы пять стран – Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина – создали совместную Международную следственную группу (JIT). Ее эксперты пришли к выводу, что малайзийский «Боинг» был сбит ракетой из зенитно-ракетного комплекса «Бук», запущенной со стороны населенного пункта Первомайский. Эта территория находилась под контролем сепаратистов. Следователи уверены, что «Бук» попал на украинскую территорию из 53-й бригады ПВО России, которая базировалась под Курском. Суд счел версию обвинения доказанной.
- Ответственность за происшедшее не взяла на себя ни одна из сторон. Россия неоднократно заявляла, что не имеет отношения к катастрофе «Боинга».
Зеленский: миру необходимы лидерство Великобритании и храбрость Украины
Президент Украины в среду, 8 февраля, прилетел Лондон. Владимир Зеленский и британский премьер-министр Риши Сунак провели встречу на Даунинг-стрит. После этого Зеленский отправился в парламент.
Выступление Зеленского транслировал телеканал Настоящее Время.
В своей речи заявил, что миру необходимы лидерство Великобритании и храбрость Украины. От этого, по словам Зеленского, зависит безопасность мира. Основой антивоенной политики, по словам президента Украины, должны стать превентивные санкции в отношении потенциальных агрессоров.
Западные страны в коалиции помогают Украине противостоять российскому террору. При этом санкции должны быть такими, чтобы у России больше не было финансовых возможностей вести войну. "Любой, кто инвестирует в террор, должен быть привлечён к ответственности", - подчеркнул Зеленский. Президент отметил, что Киев и страны Запада разрабатывают механизм компенсации за причинённый ущерб.
Зеленский выразил уверенность в победе Украины, подчеркнув, что украинская армия продолжает сражаться и спасать жизни мирных граждан.
Президент Украины также высоко оценил роль украинских лётчиков. Зеленский подарил шлем летчика с надписью "У нас есть свобода, дайте нам крылья, чтобы её защитить" и отметил, что поставки самолётов должны стать следующим шагом взаимодействия коалиции. "Злу необходимо противостоять, потому что зло направлено против человечества", - сказал Зеленский.
Президент закончил выступление словами "Слава Украине", поблагодарив Великобританию за уже полученную и будущую военную помощь.
Кроме того, в планах украинского президента - встреча с британским королем Карлом III.
Зеленский также посетит украинских военных, которые проходят в Великобритании подготовку. Британские власти перед встречей объявили, что предложат украинским военным пройти обучение на истребителях стандарта НАТО.
На фоне встречи Зеленского и Сунака Великобритания объявила о новых санкциях против Москвы - в ответ на бомбардировки Украины. Под ограничения попали шесть компаний, поставляющих России военную технику и беспилотники, среди них: "Ростехкомплект", "Оборонлогистика" и российский разработчик дронов ZALA Aero.
Также в санкционный список попали восемь россиян, которых связывают с президентом Владимиром Путиным - бизнес-омбудсмен Борис Титов, нефтяной менеджер Николай Егоров, владелец пропагандистского медиа "Регнум" Сергей Руднов, Светлана Кривоногих и несколько других бизнесменов. Кривоногих называют близкой знакомой Путина и матерью его внебрачной дочери.
Правительство Великобритании сообщило, что Сунак обсудит с украинским лидером поставки Киеву дальнобойного оружия. Оно должно помешать России наносить удары по критической инфраструктуре Украины.
Reuters передаёт, что вскоре после встречи Зеленского и Сунака Лондон объявил о немедленном увеличении военных поставок Украине. Подробности в сообщении агентства не приводятся.
Визит Зеленского в Лондон — это третья международная поездка украинского лидера после российского нападения и первая в наступившем году. В конце прошлого года президент посещал США и Польшу.
В четверг Зеленского ждут в Брюсселе на встрече глав государств и правительств Евросоюза.
Двоих граждан Грузии пока не удается найти в завалах в Турции
По словам посла Грузии в Турции Георгия Джанджгава, по состоянию на утро сегодняшнего дня продолжается поиск двоих граждан Грузии, попавших под завалы.
По словам дипломата, за прошедшие сутки в районах, пострадавших от землетрясения в Турции, были обнаружены и доставлены в безопасное место четверо граждан Грузии.
Джанджгава отмечает, что посольство находится на связи с более чем 100 гражданами Грузии:
«По данным на прошлую ночь, велся поиск шести граждан, из них мы нашли четырех, они переведены в безопасное место, они здоровы и чувствуют себя хорошо. К сожалению, пока не нашли двоих наших граждан, которые попали под завалы. Работа продолжается. Статистика такова: мы нашли более ста граждан, двое скончались, двое пропали без вести», — заявил посол Грузии в Турции Георгий Джанджгава, передает агентство «Грузия Online».
- Число погибших в результате разрушительного землетрясения в Турции и Сирии превысило 8000 человек. Только в Турции, по данным государства, скончались 6234 человека.
В Абхазии возобновила работу комиссия по делимитации де-факто границы с Россией
Первый вице-премьер самопровозглашенной республики Абхазия Беслан Джопуа провел первое в этом году заседание возглавляемой им Комиссии по делимитации государственной границы и разграничению морских пространств между Абхазией и Россией.
Сообщение о заседании публикует агентство «Апсныпресс». Никаких подробностей относительно обсуждаемых вопросов не приводится.
Напомним, президент Аслан Бжания утвердил состав комиссии своим указом 12 декабря 2022 года. Председателем комиссии был назначен первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, его заместителем – директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар.
Среди членов комиссии – глава абхазского МИДа Инал Ардзинба, руководитель президентской администрации Джансух Нанба, депутаты Темур Шергелия и Алхас Барциц, представители различных министерств и ведомств.
- В 2019 году российский посол в Сухуми Алексей Двинянин заявил, что Россия предложила Абхазии подписать соглашение по разграничению морских пространств – «из-за того, что пока не удается решить вопрос по сухопутной границе». В интервью «Эху Кавказа» дипломат подтвердил, что неурегулированным остается «вопрос лишь одного села Аибга».
- В ноябре 2020 года строительство пешеходного моста в приграничной территории через реку Псоу, который связал поселок Аибга с Адлерским районом Краснодарского края, в Абхазии расценили как нарушение территориальной целостности.
- Грузинские власти называют село Аибга «одним из наиболее ярких примеров российской аннексии».
В магазинах появились карты России с областями Украины в её составе
В российские книжные магазины поступили карты России, на которых в её составе указаны Донецкая, Луганская, Запорожская и Херсонская области Украины в их административных границах. Об этом сообщает РБК.
Издательства выпустили несколько таких настенных карт, а также атлас мира. Корреспондент РБК обнаружил, что карты уже можно купить в московских магазинах.
Президент России Владимир Путин подписал законы об аннексии оккупированных в ходе российского вторжения украинских областей в октябре 2022 года. При этом Россия не только не контролировала значительную часть этих регионов, но и в ходе осеннего контрнаступления Украины вынужденна была серьёзно отступить на нескольких направлениях.
В декабре Госдума приняла в первом чтении законопроекты, согласно которым карты, "оспаривающие территорию России", приравниваются к экстремистским, а за их распространение грозит штраф или арест для физических лиц и штраф до миллиона рублей – для юридических. На фоне обсуждения этих законопроектов издатели перестраховываются, выпускают карты небольшими тиражами и дожидаются "законодательно установленных границ страны".
- Референдумы о присоединении к России были проведены на контролируемых российской армией территориях на востоке и юге Украины в сентябре 2022 года. Согласно объявленным результатам, участники проголосовали за вхождение в состав России. Такое голосование не предусмотрено законодательством Украины, за ним не наблюдали представители независимых СМИ и наблюдатели международных структур. Итоги референдумов не признал никто в мире, кроме Москвы и Северной Кореи.
- Россия заявила, что "принимает в свой состав" украинские области в их административных границах – несмотря на то, что оккупировала только их части. Киев и страны Запада заранее объявили, что аннексию не признают ни при каких обстоятельствах.
Зеленский прилетел Лондон. Он встретится с британским премьером
Президент Украины в среду, 8 февраля, прилетел Лондон. Владимир Зеленский встретится с британским премьер-министром Риши Сунаком и выступит перед парламентом.
Кроме того, Зеленский посетит украинских военных, которые проходят в Великобритании военную подготовку.
Журналисты называют визит украинского президента неожиданным.
По данным Би-би-си, на фоне встречи Зеленского и Сунака Великобритания объявит о новых санкциях против России. Sky News пишет, что Зеленский попросит немедленного увеличения поставок вооружений.
Правительство Великобритании сообщило, что Сунак обсудит с украинским лидером поставки Киеву дальнобойного оружия. Оно должно помешать России наносить удары по критической инфраструктуре Украины.
Визит Зеленского в Лондон — это третья международная поездка украинского лидера после российского нападения и первая в наступившем году. В конце прошлого года президент посещал США и Польшу.
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