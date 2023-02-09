Лидер «Грузинской мечты»: Россия сейчас имеет преимущество в Украине

Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе утверждает, что Россия сейчас имеет преимущество в Украине. На этом фоне, по его словам, Грузию вновь «хотят втянуть в войну».

«Например, если взять последнюю неделю, две недели, ни один из населенных пунктов не был взят украинской стороной, а за последнюю неделю российской стороной было взято около десяти населенных пунктов, что показывает, что российская сторона имеет преимущество – на данном этапе. До войны Россия оккупировала Крым и определенную часть Донбасса, сегодня Россия оккупирует 80 процентов Херсонской, часть Харьковской области и 80 процентов Запорожской области. В целом у России есть преимущество, это текущая ситуация», – сказал Кобахидзе в эфире Общественного вещателя Грузии.

Политик также заявил, что требования из-за рубежа об освобождении и передаче экс-президента Михаила Саакашвили в другую страну — это часть плана по открытию в Грузии «второго фронта».

«К нашей стране есть очень большой злой интерес, которого почему-то нет, например, к Молдове…Но нет порочного интереса к Молдове, а есть порочный интерес к Грузии», — заявил Кобахидзе.

При этом он говорит, что в Кишиневе также находится под арестом бывший президент страны, но на это никто не реагирует.

Как пишет агентство «Новости-Грузия», Кобахидзе не первый раз упоминает в этом контексте Додона, несмотря на то, что бывший президент Молдовы не находится в заключении. Игорь Додон, предшественник Майи Санду, с мая прошлого года по обвинению в коррупции был под домашним арестом, который был снят в ноябре.

Требование украинской стороны передать Михаила Саакашвили в Киев Кобахидзе назвал «позорным». По его словам, у «Саакашвили оказалась самая нежная психика среди 9 тысяч заключенных», а его цель — выйти на свободу, начать беспорядки в стране и вовлечь Грузию в войну.

«Саакашвили сознательно, при участии своей семьи, не принимает пищу с необходимым количеством калорий…Это процесс самовредительства, который при поддержке внешнего вмешательства должен обеспечить его освобождение», — сказал Кобахидзе.

Он отметил, что министерство юстиции предлагало сторонникам Саакашвили привезти для него в Тбилиси любого иностранного врача, но ответа не последовало.