Россия не имеет отношения к обсуждаемому в Грузии законопроекту об «иноагентах», из-за которого в этой стране происходят беспорядки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Ничего там Kремлем не вдохновлялось, здесь Кремль абсолютно ни при чем», – подчеркнул представитель Кремля.

Как пишет ТАСС, он прокомментировал заявления из США о том, что такой законопроект вдохновлен Кремлем.

Песков говорит, что «первопроходцами» в таких законах стали США. Ранее об этом говорили президент России Владимир Путин, премьер Грузии Ираклий Гарибашвили, члены правящей партии «Грузинская мечта» и движения «Силы народа».

«И даже один из вариантов закoнопроекта, если мы правильно понимаем, oчень сильно был похож на аналогичный закoн США. Второй вариант был менее пoхож на закон США, был гораздо мягче по свoей сути. Но, конечно, ни к тому, ни к другoму мы не имеем никакого oтношения», – сказал Песков, повторив аргументы инициаторов законопроектов в Грузии.

Он добавил, что беспорядки в Грузии вызывают обеспокоенность Кремля, потому что РФ важно, чтобы по периметру ее границ было спокойно.

«Это все-таки соседнее нам государство, и, несмотря на то что у нас нет отношений с Грузией как таковых, все-таки, конечно, положение дел там не может не вызывать нашу обеспокоенность. Конечно, для нас важно, чтобы спокойствие было на периметре наших границ, здесь сейчас, конечно, ситуация оставляет желать лучшего», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

Песков призвал россиян в Грузии быть осторожными на фоне последних событий в этой стране.