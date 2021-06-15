В Кыргызстане выявили схему ввоза контрабандных авто из Абхазии

МИД Беларуси в понедельник провёл пресс-конференцию, посвящённую инциденту с вынужденной посадкой самолёта авиакомпании Ryanair в Минске 23 мая, который привёл к новому обострению отношений между официальным Минском и Западом.

Представители МИД, Минобороны и других ведомств Беларуси представили свою версию событий. На пресс-конференцию были приглашены зарубежные дипломаты и западные журналисты. Однако часть из них покинула зал после того, как неожиданно в пресс-конференции принял участие арестованный белорусский блогер Роман Протасевич. Он находился на борту самолёта Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и после посадки в Минске был арестован.

Пресс-конференцию, в частности, покинули журналисты Би-би-си, объяснив это тем, что, по их мнению, Протасевич выступает под давлением властей.

Сам он сказал, что выступает по доброй воле.

"Я прекрасно себя чувствую, я в отличном настроении, у меня нет никаких жалоб. Я готов пройти любое освидетельствование", - заявил он. Он сказал, что следы на его руках, которые многие сочли следами от наручников, были "следами от стяжек", которыми ему связали руки во время задержания. Ранее Протасевич давал интервью гостелеканалу ОНТ и на его запястьях были синяки, а сам он выглядел травмированным и изможденным. Многие эксперты тогда предположили, что его могли пытать.

"Никто меня не бил, пальцем не трогал. Не распространяйте дальнейшие слухи. То, что меня избивали - это абсолютная неправда, - заявил Протасевич на пресс-конференции в Минске. - Слухи, которые не имеют под собой никакого подтверждения".

"Мои родители могут безопасно вернуться домой из Польши, - отдельно подчеркнул он. - Мама, папа, не переживайте, у меня все отлично. София и мои родители стали настоящими заложниками нынешней ситуации. Мои родители - заложники ситуации, их попросту используют, за их спинами стоят конкретные политические деятели".

Протасевич обвиняется в Беларуси в ряде преступлений - в связи с его поддержкой массовых протестов против Александра Лукашенко в прошлом году. Его родные и соратники ранее, когда Протасевич уже появлялся на экране белорусского телевидения и критиковал противников Лукашенко, призывали игнорировать его слова, утверждая, что он подвергается насилию или давлению под арестом.

Представители белорусских властей вновь выступили с утверждениями, что посадка самолёта в Минске не была спецоперацией, а решение о ней приняли сами пилоты из-за сообщения об угрозе взрыва на борту. По словам представителя Минобороны, истребитель ВВС Беларуси не принуждал лайнер сесть в Минске, а белорусские диспетчеры только "рекомендовали" ему посадку, а не требовали её.

Страны ЕС ранее обвинили Беларусь в "воздушном пиратстве" в связи с инцидентом. Они считают, что самолёт намеренно посадили в Минске, чтобы арестовать Протасевича, бывшего главного редактора одного из самых популярных оппозиционных медиаресурсов NEXTA. Против режима Александра Лукашенко в связи с инцидентом вводятся новые санкции.

Президент России Владимир Путин в интервью NBC заявил, что не одобряет, но и не осуждает действия Лукашенко в связи с посадкой самолёта Ryanair в Минске.