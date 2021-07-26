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Лаша Шавдатуашвили принес Грузии второе серебро Олимпиады в Токио
Грузинский дзюдоист, уроженец Гори Лаша Шавдатуашвили принес Грузии вторую серебряную медаль Олимпийских игр в Токио.
В финале Олимпиады в весовой категории до 73 кг грузинский спортсмен уступил японцу Сёхэй Оно.
Лаша Шавдатуашвили стал первым спортсменом в истории независимой Грузии, который занял призовые места на трех Олимпиадах подряд: он выиграл золото в Лондоне в 2012 году, бронзу – в Рио в 2016 году и серебро в Токио.
Накануне первую медаль грузинской сборной принес еще один дзюдоист – Важа Маргвелашвили выиграл серебро в весовой категории до 66 кг.
Другие новости дня
У вернувшихся из Грузии израильтян выявили штамм «Дельта плюс»
Среди израильтян, возвращающихся из-за границы, участились случаи заражения штаммом коронавируса «Дельта плюс». Большинство заразившихся этим штаммом вернулись из Грузии, пишет сайт Newsru.co.il.
В минздраве Израиля пока нет уверенности в том, что этот штамм более опасен или более заразен, чем «Дельта», отмечает издание.
С 23 июля Израиль внес Грузию в «оранжевый список», а с 30 июля внесет в «красный». Для поездки в Грузию израильтянам будет необходимо получить специальное разрешение от комиссии по исключительным случаям.
1.5-часовые споры в абхазском парламенте завершились принятием повестки дня
После полуторачасовых споров депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия приняли повестку дня заседания сессии.
Как пишет «Апсныпресс», первоначально анонсировались к рассмотрению два вопроса, касающихся экстренных, неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также обращения к Аслану Бжания «в связи с кризисом в энергетической отрасли, носящем негативный характер для общества и государства».
Группа депутатов предложила альтернативный вариант проекта постановления о неотложных мерах по предотвращению распространения коронавируса. Озвучил это предложение депутат Лаша Ашуба. Он также предложил принять обращение парламента к Совету Федерации и Государственной Думе РФ с просьбой о содействии в вакцинации населения Абхазии.
Полемика развернулась вокруг включения в повестку вопроса, касающегося положения дел в энергетической отрасли. Депутат Батал Табагуа призвал коллег ограничиться рассмотрением ситуации, связанной с эпидемиологической обстановкой.
«Некоторые депутаты сказали, что без других вопросов, вопрос ковида им не интересен. Я расследованием сейчас заниматься не собираюсь. Я пришёл на заседание сессии, чтобы рассмотреть вопрос, касающийся мер по предотвращению распространения коронавируса. Вопрос ковида я поддерживаю, а все остальное нет», – отметил он.
По мнению части депутатов, в том числе Гарри Кокая и Михаила Сангулия, меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции связаны и с вопросом стабильного обеспечения электричеством тех медучреждений, где систематически выходят из строя аппараты компьютерной томографии и рентгена, где без электричества невозможна работа аппаратов ИВЛ и прочее.
Спикер парламента Валерий Кварчия обвинил Табагуа в том, что он и еще несколько депутатов намеренно срывают проведение заседаний сессии. Как пишут СМИ, вопрос о ситуации в энергетике в повестке остался.
Сегодня же депутат Валерий Агрба предложил перенести парламентские каникулы на март 2022 года – в связи с тем, что ситуация в Абхазии сложная, могут понадобиться решения парламента и созыв внеочередной сессии.
«Парламент заканчивает свои полномочия в 2022 году. Многие присутствующие здесь депутаты планируют проводить свои избирательные кампании по выборам в седьмой созыв. Этот отпуск можно будет использовать к этому времени для выдвижения в новый созыв», – сказал Агрба, но его предложение не набрало достаточного количества голосов для включения в повестку дня.
Дзюдоист Лаша Шавдатуашвили вышел в финал Олимпиады в Токио
Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили вышел в финал Олимпийских игр в Токио в весовой категории до 73 кг. В полуфинале грузин победил представителя Южной Кореи Ан Чангрима, а в финале сразится с Сёхэй Оно из Японии.
Шавдатуашвили уже выигрывал олимпийское золото (в 2012 году в Лондоне), а в 2016 году, в Рио-де-Жанейро получил бронзовую медаль.
Накануне первую медаль грузинской сборной принес еще один дзюдоист – Важа Маргвелашвили выиграл серебро в весовой категории до 66 кг.
В Южной Осетии выявили максимальное с начала года число случаев COVID-19
В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 63 новых случая коронавируса, сообщила руководитель Юго-Осетпотребнадзора Марина Кочиева. Это – максимальный показатель с начала текущего года.
«Под наблюдением врачей на сегодняшний день находится 3521 человек, 13 человек сняты с учета», – сказала Кочиева.
В «красную зону» Республиканского многопрофильного медицинского центра Южной Осетии (РММЦ) за прошедшие сутки госпитализированы семь больных с COVID-19.
«В «красной зоне» медцентра по данным на утра 26 июля проходят лечение 95 человек. Из них в палате интенсивной терапии находится один пациент», – заявила агентству «Рес» главврач больницы Индира Биченова.
По информации югоосетинских властей, число выявленных случаев коронавируса составляет 4100, выздоровели 3579 человек. В Цхинвали скрывают статистику по числу жителей, погибших за время пандемии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
В Тунисе президент уволил премьера и приостановил работу парламента
В Тунисе президент Каис Саид отправил в отставку премьер-министра Хишама аль-Мешиши и приостановил работу парламента.
В телеобращении 25 июля Саид сказал, что берёт властные полномочия на себя вместе с новым премьером. По информации ряда СМИ, к зданию парламента прибыла военная техника.
Часами ранее в столице и других городах Туниса прошли крупные уличные протесты с требованием распустить парламент и уволить членов правительства. Собравшиеся выражали недовольство тем, как чиновники решают проблему с распространением коронавирусной инфекции.
В ходе воскресных протестов были столкновения с силами безопасности. Они использовали слезоточивый газ в ответ на попытки взять штурмом несколько полицейских управлений.
Президент Саид подчёркивает, что объявленные им крайние меры призваны спасти страну, и что он действует в рамках конституции. Но его оппоненты, в частности, спикер парламента Рашид аль-Ганнуши называют действия президента переворотом. Аль-Ганнуши призвал сторонников возглавляемой им исламистской партии "Ан-Нахда" также выходить с протестами на улицы.
Тунис многие считают единственной примером демократического успеха после событий так называемой "арабской весны" - массовых антиправительственных выступлений, начавшихся в 2011-м году именно с Туниса и позднее охвативших другие государства на севере Африки и Ближнем Востоке. "Ан-Нахда" на протяжении 10 лет оставалась наиболее преуспевающей политической силой Туниса. Но в ходе воскресных протестов недовольство было направлено, прежде всего, на эту партию.
На Олимпиаде в Токио за сутки 16 новых случаев коронавируса
Организаторы летней Олимпиады в Токио сообщили в понедельник, что с начала июля тесты на коронавирус показали положительный результат у более чем 150 человек, имеющих отношение к соревнованиям.
За последние сутки зарегистрировано 16 новых случаев. Среди непосредственно самих атлетов коронавирусом в течение нынешнего месяца выявлен у 19 человек, некоторые из них ранее были размещены в Олимпийской деревне. В дальнейших этих спортсменов перевели в специальные карантинные отели.
Олимпиада-2020 в японской столице, проведение которой перенесли на год из-за пандемии коронавируса, открылась 23 июля. Международные состязания проходят в условиях действия чрезвычайного положения в Токио и трёх соседних префектурах. Зрителям как из числа зарубежных болельщиков, так и самих японцев на трибунах присутствовать запретили.
Согласно опросам, многие граждане Японии выступали за отмену Игр, опасаясь, что они будут способствовать росту заболеваемости COVID-19. Организаторы называют безопасность и меры по охране здоровья своим главным приоритетом. Reuters пишет о том, что премьер-министр Ёсихидэ Суга на фоне ситуации с Олимпиадой имеет слабую политическую поддержку в преддверии намеченных на этот год выборов.
Самолет «Белавиа» совершил экстренную посадку в Домодедово
Самолет белорусской авиакомпании "Белавиа", летевший из Минска в Анталью, совершил экстренную посадку в московском аэропорту Домодедово. Это следует из данных сервиса FlightRadar24. Как сообщают "Известия", у самолета оказался неисправен датчик температуры масла в двигателе.
Речь идет о рейсе BRU9215, он вылетел из Минска в 9.35 по местному времени. Ранее СМИ сообщили, что самолет Boeing 737 подал сигнал бедствия над Воронежской областью. По их данным, борт направлялся в Воронеж, где планировалась его вынужденная посадка.
- 5 июня Европейский союз закрыл для всех белорусских самолетов воздушное пространство и аэропорты ЕС. Это решение было принято после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске 23 мая и ареста оппозиционного блогера Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги, которые были на борту. В ЕС считают, что самолет принудили к посадке под ложным предлогом, чтобы арестовать Протасевича - известного критика режима Александра Лукашенко.
Премьер Грузии обещает не вводить локдаун на фоне роста числа случаев COVID-19
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что власти не намерены объявлять в стране локдаун или вводить серьезные ограничения экономической деятельности.
Выступая сегодня на заседании правительства, Гарибашвили сказал, что страна не выдержит очередного закрытия, а ограничения нанесут вред восстанавливающейся после кризиса экономике и приведут к новым долгам.
Чтобы избежать долгов и нового падения экономики Гарибашвили призвал жителей Грузии вакцинироваться, – пишет «Новости-Грузия».
«В последнее время много говорят о том, не будет ли очередного закрытия и так далее. Хочу заявить, что мы выбрали другой путь. Это путь управления. Мы должны сделать все для того, чтобы эффективно управлять пандемией. Наша страна больше не сможет выдержать нового закрытия. Ни локдаун, ни эти ограничения не будут оправданы, более того, это нанесет ущерб экономике нашей страны», – сказал Гарибашвили.
Премьер пояснил, что очередной локдаун вынудит правительство взять долг в размере нескольких миллиардов долларов, выплачивать который придется гражданам.
Гарибашвили заявил, что «впервые в период пандемии в Грузии зафиксирован экономический рост в 12% за первые 6 месяцев, и это позволило нам в этом году не занять ни одного лари».
По словам премьер-министра, это позволило правительству увеличить бюджет более чем на миллиард.
«Мы все открыли. Вот уже несколько месяцев экономика растет очень быстрыми темпами. У нас беспрецедентный рост во всем мире. Мы ожидаем 45% в апреле, 25% в мае и 18% в июне.
Практически за первые 6 месяцев у нас есть рост на 12%, что позволило нам не взять ни одного лари в кредит в этом году. Более того, мы смогли увеличить наш бюджет более чем на миллиард. Министр финансов уже представил скорректированный бюджет. Это позволило нам профинансировать ряд программ для нашего населения», – заявил премьер.
Гарибашвили попросил граждан Грузии «полагаться на ученых и науку и верить в них, а не в тысячи лжи и сплетен, распространяемых через Facebook». Он подчеркнул, что среди вакцинированных практически не бывает случаев смерти от коронавируса.
Глава правительства поручил Минздраву постепенно обеспечить вакцинами каждое село, чтобы люди могли сделать прививку на месте.
Гарибашвили также связал резкий рост новых случаев коронавируса с акциями протеста, которые проходили в Грузии. По его словам, после акций показатель инфицирования увеличился вдвое. Премьер-министр призвал граждан к осторожности.
«Прямым результатом безответственных акций, проходимых в течение нескольких дней, является увеличение количества инфицирования в два раза. Мы, конечно, призываем население проявить внимательность, осторожность, с ответственностью относится к активностям в связи с любыми собраниями», – сказал Гарибашвили.
Премьер снова поблагодарил США за предоставление Грузии полумиллиона доз вакцины Pfizer. Он отметил, что сейчас в Грузии доступны 2 миллиона доз вакцин – это 1,5 миллионов китайской вакцины и полмиллиона доз вакцины Pfizer.
По словам Гарибашвили, Грузия купит еще миллион доз вакцины Pfizer у производителя. Вакцина будет поступать в страну поэтапно.
«В целом, у нас будет три миллиона доз вакцин. Два миллиона уже на месте. 1 миллион поступит в страну через месяц, максимум через полтора месяца, поэтапно, каждые выходные…Хочу еще раз призвать всех сделать прививку, защитить собственную жизнь, собственное здоровье и при этом здоровье наших родителей, детей, родных», – сказал Гарибашвили.
В Грузии по последним данным вакцинировались 402 765 человек (это не больше 11% населения), из них две полные дозы получили 139 289 граждан.
COVID-19 в Грузии: 1264 новых случая, 26 пациентов скончались
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 26 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии выросло до 5714 человек.
За сутки в стране выявили 1264 новых случая коронавируса. Накануне провели 19 375 тестов: PCR-тестов – 9568, экспресс–тестов на антиген – 9807.
Выздоровели еще 1665 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 404 023, выздоровевших – 374 753.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 6,52%, за последние 14 дней составляет 5,73%, за неделю – 6,44%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1572 человек, всего использовано вакцин – 404 339.
Гендиректор «Мтавари» утверждает, что певец Лев Лещенко отдыхает в Грузии
Гендиректор оппозиционного телеканала «Мтавари» Ника Гварамия утверждает, что приближенный к российской политической элите певец Лев Лещенко отдыхает в Грузии – в гостинице, принадлежащей миллиардеру и основателю правящей партии «Грузинская мечта» Бидзине Иванишвили.
По словам Гварамия, певца принимают на самом высоком уровне, несмотря на то что по закону Лещенко не должен посещать Грузию из-за своих выступлений с концертами в Абхазии.
Как пишет сайт «Новости-Грузия», оппозиционной телекомпании пока не удалось заснять кадры, которые бы подтвердили, что Лев Лещенко находится на черноморском побережье Грузии. Однако «Мтавари» утверждает со ссылкой на свои источники, что принять гостя из Москвы поручили депутату парламента от «Мечты» Беке Одишария и Лексо Тамазашвили – это брат жены премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
«Эти люди принимают человека, который в Абхазии, на абхазском языке пел, поздравляя с независимостью… Выпустите господина Лещенко из номера, сколько можно держать его взаперти, мы все равно сумеем его заснять», – возмутился Гварамия.
Приезд в Грузию российских политиков и представителей шоу-бизнеса неоднократно становился причиной протестов. Последний такой случай произошел 31 марта 2021 года, когда известный журналист Владимир Познер и несколько десятков его гостей приехали в Тбилиси, чтобы отпраздновать день рождения, несмотря на то, что в Грузии действовали строгие ковид-ограничения и рестораны по вечерам были закрыты.
Тогда до трехсот активистов устроили шумную акцию под окнами гостиницы, где остановился Познер и его гости. Поводом для возмущения стали высказывания известного журналиста об Абхазии: сказал, что «Абхазия никогда не будет частью Грузии». На фоне протестов утром 1 апреля Познер и его спутники покинули Тбилиси тем же чартерным рейсом, на котором прибыли в страну.
Комментируя этот инцидент, спикер Госдумы Вячеслав Володин и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявили, что протесты из-за приезда Познера в Грузию говорят об опасности этой страны для россиян.
Николоз Басилашвили вышел в 1/8 финала Олимпиады в Токио
Теннисист Николоз Басилашвили вышел в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио. Во втором круге грузинский спортсмен выиграл у итальянца Лоренцо Сонего со счетом 6-4, 3-6, 6-4. Отметим, что в третьем сете Басилашвили уступал сопернику со счетом 1-3, но смог одержать победу.
В 1/8 финала соперником Басилашвили будет представитель Германии Александр Зверев, посеянный на турнире под четвертым номером.
Зверев – пятый номер мирового рейтинга, Басилашвили сегодня занимает 41-ю позицию.
Накануне дзюдоист Важа Маргвелашвили принес Грузии первую медаль Олимпиады в Токио.
Абхазские политики обменялись обвинениями в преддверии заседания парламента
Депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия сегодня намерены рассмотреть вопросы, касающиеся экстренных, неотложных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, а также направить абхазскому президенту Аслану Бжания обращение «в связи с кризисом в энергетической отрасли, носящем негативный характер для общества и государства».
Накануне провластные политические партии и организации выступили с обращением, в котором говорится, что оппозиционеры пытаются использовать сложную эпидемиологическую ситуацию «в узкогрупповых целях для дестабилизации общества и государства».
«Очень несерьезно выглядят участившиеся публикации и заявления, в которых как известные, так и анонимные комментаторы пытаются внушить нашим гражданам, что именно такие действия некоторых депутатов побудили руководство страны взяться за решение проблем. Неужели кто-то может подумать, что решение о направлении российского военизированного медицинского подразделения в Абхазию может быть принято за несколько дней? Этот вопрос, как и тема поставки очередной партии вакцины Спутник-V, решается руководством Республики Абхазия системно, благодаря долгой и кропотливой работе и взаимодействию в рамках ранее достигнутых договоренностей с Российской Федерацией. Такие вопросы, к сожалению, не решаются по прихоти и обращениям некоторых депутатов парламента, о чем они, депутаты, конечно же знают, но все же предпочитают этого не замечать», – сказано в обращении.
Лидер Абхазского народного движения Адгур Ардзинба в ответ заявил, что организации и партии, подписавшие обращение, в последние годы «занимались дестабилизацией ситуации в Абхазии в своих узкогрупповых интересах, что в итоге привело к государственному перевороту в начале 2020 года». Оппозиционер говорит, что Абхазия стоит на грани катастрофы.
«Ситуация критическая практически во всех направлениях жизнедеятельности страны. Вопрос касается сохранения жизни наших граждан», – говорит Ардзинба.
Он призвал провластные организации «не запугивать абхазский народ» и не «защищать президента от оппозиции».
- 16 июля заседание абхазского парламента не состоялось. За принятие предложенной повестки дня проголосовали 12 депутатов, 9 против, остальные депутаты не стали голосовать.
Журналистка «Ленты.ру» Анастасия Завьялова намерена покинуть Россию
Пострадавшей журналистке угрожали статьёй о нападении на сотрудника полиции
Журналистка "Ленты.ру" Анастасия Завьялова заявила о намерении уехать из России. Она объяснила это состоянием здоровья вследствие избиения полицейскими и опасениями повторения таких инцидентов.
Анастасия Завьялова была задержана в ночь на 18 июля на Чистых прудах, когда пыталась заснять полицейских, провожающих маленькую девочку в автозак. Чуть ранее отец ребёнка был задержан полицией за появление на улице в пьяном виде.
"Как вы знаете, недавно меня избили менты. Теперь я падаю в обмороки, боюсь ходить по улицам и плохо сплю. Поэтому я приняла решение уехать из России», — написала Завьялова на своей странице в Twitter.
Как рассказывала свидетельница инцидента, корреспондент "Медиазоны" Полина Глухова, один из полицейских толкнул Анастасию, когда она попыталась заснять его нагрудный знак — он его закрывал. Такое описание событий приводит издание "Инсайдер" (The Insider).
Как сообщала ранее "Лента.ру", при задержании сотрудники полиции толкнули Завьялову, ударили ее головой о стол, наступили на нее коленом и нанесли травму руки. После доставки в отдел в 22:15 сотрудник более шести с половиной часов отказывался разъяснить суть претензий и выдать протокол об административном правонарушении. Позже стало известно, что Завьялову доставили в Боткинскую больницу, оказали необходимую помощь и вернули в отделение полиции.
Пострадавшая журналистка рассказала, что ей угрожали завести дело по статье о нападении на сотрудника полиции.
Редакция "Ленты.ру" заявила, что "намерена принять все законные меры для тщательного расследования данного инцидента".
Экс-супруга Ротенберга заявила о захвате ее виллы «радикальными чеченскими террористами»
Бывшая жена российского миллиардера Аркадия Ротенберга, Наталья, сообщила о «захвате» виллы Shoshana, расположенной на Лазурном берегу в округе Ницца. Она пожаловалась в полицию, и, как пишет газета Nice Matin, там подтвердили получение жалобы.
О случившемся она рассказала еще на прошлой неделе в своем инстаграме. «10 июля произошел захват моей виллы во Франции радикальными террористами из Чечни. Силой выгнали моих сотрудников с территории, избили охрану и управляющего, сломали камеры, выломали замки, захватили виллу, поменяли замки и устроили там базу», - заявила она и в доказательство опубликовала несколько видеозаписей, сделанных на территории виллы.
Ротенберг утверждает, что захват виллы заказали «крупные российские олигархи, которым не нравится моя активная деятельность». Она заявила, что знает имена заказчиков и сумму, заплаченную за захват. Также, по ее словам, полицейские отказались вмешиваться в происходящее.
Телеканал France 3 сообщил, что в ночь на 11 июля на виллу проникли около 30 вооруженных человек и выгнали находившихся там людей. Когда туда приехала Наталья Ротенберг, она не смогла попасть внутрь. Источник телеканала, знакомый с ситуацией, сказал, что на вилле остались ее личные вещи и две собаки. France 3 утверждает, что виллу захватили сотрудники службы безопасности компании SCI Villa Shoshana, которой владеет Аркадий Ротенберг, и действовали они по приказу российского миллиардера.
Официально представители компании SCI Villa Shoshana заявили France 3, что силового вторжения на территорию виллы не было, сейчас территория пустует. В компании назвали клеветой комментарии Натальи Ротенберг, сделанные в инстаграме.
В беседе с газетой Nice Matin адвокат главы SCI Villa Shoshana Софи Жонке сказала, что вилла принадлежит компании, а бывшая жена Ротенберга «живет в Армении и решила арендовать виллу, которая в настоящее время ей не принадлежит».
- Аркадий и Наталья Ротенберг поженились в 2005 году, а развелись спустя восемь лет. После этого Наталья Ротенберг обратилась в британский суд с иском, чтобы отсудить у бизнесмена финансовую компенсацию. По российским и британским законам, она имела право на 50% совместно нажитой собственности, но в итоге, писал The Bell, решила ограничиться недвижимостью и другим имуществом для личного пользования.
- Высокий суд Лондона постановил, что бывшая супруга миллиардера должна получить 40% виллы Shoshana в Ницце, а их общая дочь - оставшиеся 60% (сыну достались активы в Германии). Компания SCI Villa Shoshana до сих пор не выполнила решение суда.
- Источник журнала Forbes в окружении Натальи Ротенберг рассказал, что в 2019 году она также не могла попасть на виллу, но в итоге она обратилась в суд и добилась того, чтобы ее пустили внутрь. После случившегося сейчас, говорит источник, Наталья «в шоке и тяжело переживает поступок бывшего супруга», поскольку считала, что они остались в дружеских отношениях.
- После скандала, вызванного фильмом Навального о «дворце Путина», Аркадий Ротенберг заявил, что настоящий владелец роскошной виллы - он.
Два турецких солдата убиты в Сирии при нападении на их бронетранспортер
Министерство обороны Турции сообщило о гибели двух солдат при нападении на их бронетранспортер. Еще два солдата ранены. Инцидент произошел на в провинции Алеппо на территории, подконтрольной войскам Турции.
Минобороны Турции называет нападавших «террористами», но не уточняет какую именно вооруженную группировку они представляют. Турецкие войска нанесли ответный удар, говорится в сообщении военного ведомства.
Турция начала свою первую боевую операцию на территории Сирии в 2016 году. Целью операции было оттеснить войска исламских экстремистов от границы с Турцией.
Первые лица Грузии благодарят Маргвелашвили за первую медаль сборной на Олимпиаде
Первые лица Грузии поздравили дзюдоиста Важу Маргвелашвили со вторым местом в весе до 66 кг на Олимпийских играх в Токио, сообщают «Новости-Грузия».
«И первая медаль Грузии достается Важе Маргвелашвили! Сегодня ты заставил гордиться всю страну!», - написала президент Саломе Зурабишвили в Twitter.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поблагодарил Маргвелашвили за его успех. «Первая грузинская медаль в Токио! Важа Маргвелашвили – серебряный призер Олимпийских игр в Токио. Спасибо, Важа. Желаю успехов в будущем нашим спортсменам», - пишет Гарибашвили в Facebook.
Важа Маргвелашвили сегодня, 25 июля, принес сборной Грузии первую медаль на Олимпийских играх в Токио. Спортсмену 27 лет, он уроженец города Гори. Для Важи Маргвелашвили Олимпиада в Токио стала второй в карьере, но пять лет назад в Рио-де-Жанейро он проиграл в первой же схватке.
Сейчас Маргвелашвили занимает четвертое место в мировом рейтинге. На счету грузинского дзюдоиста золото Чемпионата Европы, бронза Чемпионата мира, несколько побед на турнирах Гран-при и «Большого шлема».
Крестниками патриарха Грузии сегодня станут еще около 1,6 тысячи детей
В тбилисском кафедральном соборе Пресвятой Троицы – Самеба – сегодня, 25 июля, пройдет 63-е по счету массовое крещение, сообщает телеканал «Имеди». Крестниками патриарха Грузии Илии Второго станут его около 1 600 детей. В 20:00 он благословит их.
Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви. Целью данной инициативы называется улучшение демографического положения в стране.
К этому времени у Ильи Второго почти 41 тысяча крестников, сообщают «Новости-Грузия». Первое массовое крещение младенцев состоялось 19 января 2008 года в Самеба в Тбилиси. Из-за пандемии коронавируса на короткое время традицию прервали, но вскоре возобновили.
Сегодняшнее массовое крещение в Самеба организовали на фоне тяжелейшей эпидемиологической ситуации. Ежедневно число новых случаев заражения коронавирусом в Грузии превышает 2 тысячи. Заняты до 85% мест для ковид-пациентов в больницах страны. При этом специалисты признают, что дети более подвержены заражению новыми штаммами COVID-19 и основная нагрузка приходится на педиатрические отделения.
В Минздраве Грузии до сих пор не комментировали действия Патриархии.
За сутки на Северном Кавказе выявлено 1 298 заболевших коронавирусом
За последние сутки на Северном Кавказе умерли 64 пациента с подтвержденным COVID-19, число новых заболевших – 1 298.
По данным властей, в Краснодарском крае умерли 27 человек, в Дагестане - тринадцать, в Ставропольском крае - семеро, в Карачаево-Черкесии- шестеро,в Кабардино-Балкарии - четверо, в Калмыкии и Чечне - по трое, в Адыгее зафиксирован один летальный случай.
Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли 12 623 человека с COVID-19.
Больше всего новых случаев инфицирования за последние сутки выявлено в Ставропольском крае, меньше всего - в Адыгее.
- Ставропольский край + 299 (62 728 за все время пандемии)
- Краснодарский край + 253 (57481)
- Дагестан + 203 (40 504)
- Чечня + 126 (15 221)
- Калмыкия + 116 (24 111)
- Кабардино-Балкария + 83 (26 483)
- Северная Осетия + 57 (18 381)
- Карачаево-Черкесия + 55 (22 038)
- Ингушетия + 56 (17 304)
- Адыгея + 50 (15 966)
На сегодня на Северном Кавказе зарегистрировано 300 217 случаев COVID-19. В целом по России, согласно официальным данным на 25 июля, выявлено 6 126 541 заболевших коронавирусом.
Дзюдоист Важа Маргвелашвили принес Грузии первую медаль Олимпиады в Токио
Грузинский дзюдоист Важа Маргвелашвили выиграл серебряную медаль Олимпиады в Токио в весовой категории до 66 кг.
В финале он уступил спортсмену из Японии Хифуми Абэ и принес Грузии первую награду олимпийских игр.
На пути к финалу член сборной Грузии обыграл представителя олимпийской сборной России Якуба Шамилова, израильтянина Баруха Шмайлова и Баула Ана из Южной Кореи.
В «Гирчи» считают ошибкой выдвижение единого оппозиционного кандидата
«Выдвижение единого оппозиционного кандидата - ошибка, и очень хорошо, что не произошло широкого объединения вокруг Мелия», - заявил член «Гирчи» Александр Раквиашвили, говоря о предстоящих выборах в органы местного самоуправления.
По его словам, чтобы победить Каху Каладзе в Тбилиси, необходимо дойти до второго тура, а для этого важно разнообразие кандидатов. По мнению Раквиашвили, «Национальное движение» желает оставаться безальтернативной оппозиционной силой, что может обернуться наихудшим результатом.
«По моему наблюдению, тактика «Национального движения» в основном заключается в том, чтобы либо уничтожить, либо поглотить другие оппозиционные партии и, несмотря на возможное поражение, остаться безальтернативной оппозиционной силой, что, я думаю, может обернуться наихудшим результатом. Поскольку мы знаем, что в противостоянии «Грузинской мечты» с «Национальным движением» победит «Грузинская мечта», - считает Александр Раквиашвили.
Что касается планов «Гирчи» в связи с осенними выборам в органы самоуправления, то, по словам Раквиашвили, они будут ждать действий других оппозиционных партий. По его словам, «Гирчи» не будет выдвигать кандидата на пост мэра Тбилиси, как и кандидатов в мажоритарные депутаты сакребуло, передает Общественный вещатель.
- Выборы в органы местной власти пройдут в Грузии 2 октября. На выборах жители районов и городов будут выбирать мэров, а также депутатов совещательных органов – сакребуло - по пропорциональной системе. Если после пересчета голосов окажется, что «Грузинская мечта» не наберет 43% голосов, то в стране пройдут внеочередные парламентские выборы.
- Ранее часть оппозиции выдвинула кандидатом в мэры Тбилиси Нику Мелия, председателем сакребуло - Элене Хоштария, а лидера «Гирчи - больше свободы» Зураба Джапаридзе - в вице-мэры.
- Накануне член «Единой Грузии» Анзор Бицадзе заявил о намерении партии поддержать единого кандидата. По его словам, «Единая Грузия» будет координировать свои действия с большей частью оппозиции во всех районах и городах страны, отметив, что оппозиция должна быть максимально консолидирована.
- По словам лидера партии «За Грузию» Георгия Гахария, у них будет свой кандидат, и его команда не собирается вступать ни в какие альянсы и коалиции. Он отметил, что выдвинутый партией кандидат на пост мэра Тбилиси окажет достойную конкуренцию соперникам.
Второе за день землетрясение произошло в Квемо Картли
Второе за день землетрясение произошло в регионе Квемо Картли на юге Грузии. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга.
Подземные толчки магнитудой 3,7 балла зафиксировали в 13:02 недалеко от города Цалка, в 54 километрах от Тбилиси. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров. Сообщений о разрушениях до сих пор не поступало.
Немногим ранее, 12:14, землетрясение произошло в нескольких десятках километрах от Цалки. По данным сейсмологов, его сила составила 2,9 балла.
В Грузии произошло землетрясение магнитудой 2,9 балла
В Грузии произошло землетрясение. Толчки были зафиксированы в 12:14 по тбилисскому времени.
По данным Национального центра наук о Земле и Национального центра сейсмического мониторинга, эпицентр был зарегистрирован в 24 км к юго-западу от Дманиси, недалеко от деревни Самеба.
Магнитуда землетрясения составила 2,9 (ML).
Во Франции после протестов смягчили законопроект о санитарных пропусках
Сенат Франции в воскресенье одобрил законопроект о новых мерах по борьбе с распространением коронавируса, который в последние дни вызвал массовые протесты в стране.
Документ предполагает обязательную вакцинацию медработников от COVID-19, а также расширение действия так называемых санитарных пропусков. Представители оппозиции, контролирующей Сенат, внесли в законопроект ряд поправок, смягчающих его положения - в частности, ввод в действие санитарных пропусков сдвигается с конца августа на 15 сентября, допуск на уличные террасы кафе и ресторанов и в супермаркеты, по мнению сенаторов, должен быть доступен без пропуска. Несовершеннолетние также освобождаются от обязанности иметь санитарные пропуска.
Теперь нижняя палата парламента - Национальное собрание, которое контролируют сторонники президента Эммануэля Макрона - должна вновь рассмотреть законопроект. Она может не согласиться с мнением сенаторов и одобрить документ в более жесткой редакции.
Санитарные пропуска будут включать в себя сведения о вакцинации, об отрицательном тесте на коронавирус или о наличии антител. Без этого документа, по мнению правительства и большинства законодателей, жителей Франции не должны будут пускать на массовые мероприятия, в рестораны, в поезда дальнего следования. В кинотеатрах, театрах и музеях Франции подобные ограничения уже действуют.
В последние дни во Франции наблюдается новый рост числа инфицированных, и власти стремятся максимально стимулировать вакцинацию.
Предложения властей вызвали резкую реакцию части общества - хотя, по опросам, большинство французов эти меры одобряют. В субботу в Париже и других городах прошли массовые акции протеста противников санитарных пропусков и обязательной вакцинации. В них приняли участие, по официальным данным, более 160 тысяч человек.
В Париже произошли столкновения с полицией. Президент Макрон резко осудил участников акций протеста, обвинив их в цинизме, эгоизме и безответственном поведении. Он назвал вакцинацию действенным способом борьбы с эпидемией.
Противники ужесточения мер по борьбе с эпидемией, в том числе ограничений для непривитых, протестовали в субботу также в других странах Европы.
В Чечне насильно привили местных жителей, купивших сертификаты о вакцинации
В Чечне насильно привили более десятка человек, купивших фальшивые сертификаты о вакцинации, сообщает телеграм-канал Baza.
Неделю назад в Грозном задержали 63-летнего Джамалайла Тучаева. По версии правоохранительных органов, он занимался изготовлением поддельных справок. Он признал свою вину на камеру и сказал, что «был неправ». Вместе с ним был доставлен в отдел и подозреваемый в содействии ему Алихан Дудаев. Тот сообщил, что лишь поставлял бланки, не догадываясь о том, зачем они нужны Тучаеву.
Спустя несколько дней полицейские выяснили имена жителей Чечни, которые успели воспользоваться услугами Тучаева и приобрели сертификаты, не проходя вакцинацию. С ними решили провести «работу над ошибками» — ко всем покупателям пришли домой правоохранители и, пригрозив последствиями, дали понять, что те обязаны «добровольно» сделать прививку. Они были вынуждены согласиться.
- В Чечне в середине июня Кадыров пригрозил населению «жесткими ограничительными мерами» в случае отказа от прививок. В свою очередь, мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров потребовал от полиции и духовенства провести разъяснительную работу с горожанами о необходимости вакцинации.
- Жители Чечни ежедневно сообщают о том, что не могут попасть в населенные пункты без справки о вакцинации. Они сопровождают свои жалобы фото- и видеодоказательствами. В УГИБДД по Чеченской республике опровергают проверку сертификатов у водителей.
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