Легендарной певице Нани Брегвадзе исполнилось 85 лет

Пересмотра принятого Москвой решения по выходу из Договора по открытому небу не будет, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Пересмотра не будет, поезд ушел, дамы и господа. Если бы вы были реально заинтересованы в том, чтобы Россия осталась в ДОН, вы бы действовали по-иному», – заявил Рябков на конференции государств-участников Договора по открытому небу. По его словам, договор «был нужен России отнюдь не больше, чем вам», пишет РИА Новости.

Рябков отметил, что российское отношение к договору «никогда не воспроизводило приемы, использовавшиеся большой группой наших оппонентов, не исключая и Грузию, на протяжении многих лет. Это, по его словам, проявлялось в «стремлении применить механизмы контроля над вооружениями в интересах решения сугубо политических проблем».

«Наш подход был противоположным: там, где возникали трудности в имплементации Договора по открытому небу, мы старались предлагать решения, которые не имели отношения к тем или иным политическим, а тем более территориальным аспектам на тех или иных направлениях нашей совместной работы. К сожалению, именно Грузия саботировала наши конструктивные предложения», – сказал Рябков.

«Именно Грузия до предела политизировала подходы к этим вопросам. Стоящие за Тбилиси силы поощряли грузинскую сторону. И несомненно, негативное отношение к нашим конструктивным предложениям о том, как эту проблему решить, стало одним из факторов, предопределивших нынешнее плачевное состояние дел, включающее, как мы это признаём, возможные сложности с существованием самого договора», – добавил он.