Макрон: приверженность грузин демократическим ценностям услышана

Оппозиционер и председатель правления международного фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Леонид Волков сообщил, что приостанавливает публичную общественно-политическую деятельность.

Перед этим Волков признал, что в октябре прошлого года подписал от имени ФБК письмо на имя главы европейского внешнеполитического ведомства Жозепа Борреля с призывом отменить санкции в отношении руководства «Альфа-групп» – Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева.

Текст письма опубликовал бывший главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов. В документе, в частности, говорится, что акционеры и менеджеры «Альфа-групп» всегда подчёркивали свою политическую беспристрастность, а сама корпорация построена без участия государства.

Фридмана Волков называет человеком, который известен своей либеральным позицией и другом убитого оппозиционного политика Бориса Немцова. Кроме того упоминается, что Фридман и его партнёры отправили десять миллионов долларов на поддержку помощи украинским беженцам. Часть средств, по словам Волкова, пошла на оказание гуманитарной помощи в Буче, Гостомеле и других районах Украины, пострадавших от вторжения российской армии.

В том же письме при этом содержится просьба к ЕС ввести санкции против 6 тысяч человек, включённых ФБК в так называемый список разжигателей войны и коррупционеров. Этот список вызвал споры относительно критериев включения в него тех или иных лиц.

«Это письмо было большой политической ошибкой. Хуже того, сделав это, я превысил свои полномочия — подписал его не в личном качестве, а от имени организации. Коллег я в известность не поставил, и, следовательно, тем самым их подставил», — написал Волков в телеграме.

«У меня было ощущение, что ситуация на тот момент (на фоне поражений путинской армии и разброда в российских элитах) сложилась критическая, и что можно, создав прецедент, запустить цепную реакцию публичных осуждений войны и раскола в российских элитах. Я ошибся», — уточнил оппозиционер.

Волков принёс извинения коллегам по ФБК и отметил, что в ближайшее время он обсудит с ними дальнейшее сотрудничество.

Накануне Венедиктов обнародовал текст другого письма в адрес Еврокомиссии с просьбой снять санкции против топ-менеджеров «Альфа-групп». Оно датировано февралём 2023 года. Под письмом среди прочих стоят подписи Волкова, а также руководителей телеканала «Дождь» Натальи Синдеевой и Веры Кричевской, оппозиционеров Альфреда Коха и Леонида Гозмана, журналистов Сергея Пархоменко и Леонида Парфёнова, бизнесмена Евгения Чичваркина, экономиста Владислава Иноземцева.

Волков написал в твиттере, что его подпись «прифотошоплена». Венедиктов утверждает, что оппозиционер всё-таки подписал февральское письмо, но сделал это дистанционно.

За несколько дней до обнародования Венедиктовым писем с просьбой снять ограничения с российских бизнесменов соратники Алексея Навального выпустили расследование, в котором рассказали о хищении из бюджета московской программы «Мой район». В расследовании среди прокремлёвских активистов и блогеров упоминался Алексей Венедиктов.

Расследователи указали на хвалебные посты Венедиктова про мэра Москвы Сергея Собянина, похожие на тексты пропагандистов, а также его отзыв об электронном голосовании на выборах мэра осенью 2021 года. Главред «Эха» тогда руководил общественным штабом по наблюдению за выборами. Он признал результаты электронного голосования, хотя независимые наблюдатели сообщали о многочисленных нарушениях.

По данным соратников Навального, Венедиктов через личную фирму получил не менее 680,5 млн рублей за издание приложения к журналу «Дилетант» – «Мой район». Эти деньги, направленные якобы на создание журнала, в итоге обналичивались в банкоматах, говорится в расследовании.

Венедиктов признал, что его компания «Образование — XXI век», действительно получила от мэрии деньги, но лично для него проект оказался убыточным. Кроме того, контракт был остановлен после того как Минюст России объявил журналиста «иностранным агентом».