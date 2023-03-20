Медведев угрожает ракетным ударом суду в Гааге

Заместитель председателя российского Совбеза, бывший президент России Дмитрий Медведев заявил, что попытки судить президента ядерного государства в Международном уголовном суде (МУС) будут иметь «ужасные последствия» для международного права. Так он прокомментировал в своем телеграм-канале ордер на арест Владимира Путина, выданный судом в Гааге. Также Медведев написал, что Россия может ответить на эти действия ракетным ударом по зданию МУС.

«Судьи МУС раздухарились напрасно. Смотрите, мол, мы храбрые, не обо***лись поднять руку на крупнейшую ядерную державу. Увы, господа, все ходят под Богом и ракетами. Вполне можно себе представить точечное применение гиперзвукового носителя из Северного моря с российского корабля по гаагскому зданию суда. Его не сбить, увы. И суд – лишь убогая международная организация, а не население страны НАТО. Поэтому и войну не начнут. Побоятся. И жалеть никто не будет. Так что, граждане судьи, внимательно смотрите в небо…», – заявил Медведев.

17 марта Палата предварительного производства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух человек в контексте войны РФ против Украины – президента РФ Владимира Путина и уполномоченной при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их подозревают в незаконной депортации населения (детей) и незаконного перемещения населения (детей) с оккупированных территорий Украины в Россию.

В Кремле заявили, что РФ не признает юрисдикцию Международного уголовного суда и его решения считает «ничтожными». Саму постановку вопроса там считают «возмутительной и неприемлемой». Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет.

Ордер на арест Путина поддержал президент США Джо Байден. Офис генпрокурора Украины приветствовал решение МУС и назвал его «историческим для Украины и всей системы международного права», пишет сайт Крым.Реалии.