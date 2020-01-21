Министр юстиции и омбудсмен поспорили на заседании парламентского комитета

Министр юстиции Грузии Тея Цулукиани и Народный защитник Грузии Нино Ломджария поспорили на заседании парламентского комитета по защите прав человека. Глава комитета София Киладзе даже была вынуждена выключить гостям микрофоны и призвать к спокойствию.

Омбудсмен сегодня представила доклад о ситуации в грузинских тюрьмах. Например, Ломджария заявила, что в пенитенциарных учреждениях актуален институт т.н. «смотрящих», которые свободно перемещаются по тюрьме и собирают «общак».

Цулукиани же считает, что Народный защитник сплетничает и часто распространяет ложные информации. По словам министра юстиции, Ломджария в прошлом году ни разу не посетила места лишения свободы для встречи с заключенными.

«Вы омбудсмен не для всех? Например, вы не омбудсмен Бидзины Иванишвили, когда его и его семью оскорбляют. Мне тоже не нужна ваша защита. Вы не мой омбудсмен», - заявила Цулукиани.