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Москва и Сухуми разработают программу развития Абхазии на 2022-2025 годы
Москва и Сухуми совместно разработают программу социально-экономического развития Абхазии на 2022-2025 годы. По словам президента самопровозглашенной республики Абхазия Аслана Бжания, над документом работают и в абхазском Кабмине, и в Минэкономразвития России.
«В ноябре 2014 года президентами Абхазии и России был подписан договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. В рамках этого договора нам необходимо создать единую территорию социально-экономического развития, что предполагает сопоставимый уровень жизни. Возможности нашей экономики вам известны, и нам без поддержки России и инвестиций в инфраструктуру не обойтись», – сказал Бжания на встрече с заместителем министра экономического развития России Дмитрием Вольвачем и заместителем министра энергетики РФ Евгением Грабчаком.
Бжания отметил, что Абхазии пока что не удалось достичь существенных изменений в экономике.
«У нас достаточно высокий уровень безработицы, низкая относительно субъектов Российской Федерации заработная плата и т.д. Эту ситуацию надо выравнивать», – сказал Бжания.
Он перечислил направления, которые предполагается включить в программу социально-экономического развития Абхазии. В их числе – развитие дорожной инфраструктуры, электроэнергетика, газификация, водоснабжение и канализация, восстановление и введение в эксплуатацию аэропорта, железная дорога, морское сообщение, утилизация твердых бытовых отходов, восстановление отдельных памятников христианской культуры, вопросы, связанные с налоговой сферой, режимом работы на де-факто границе и т.д.
«Цифры могут оказаться внушительными, но бояться их не надо, они будут растянуты на несколько лет. Это – то, что нам даст новое качество и уровень жизни. Лучших механизмов для гармонизации у нас просто нет. Когда люди будут заняты делом, когда они будут иметь определённый уровень достатка – это и будет свидетельствовать о том, что мы сделали важное дело», – сказал абхазский лидер.
Аслан Бжания также затронул тему поставки вакцин, заявив, что вопрос «все еще остро стоит в республике».
«В администрации президента России и в Минздраве знают об этой проблеме, и если вы поддержите нас в вопросе получения очередной партии вакцины в сентябре, мы будем вам признательны», – сказал он.
Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий отметил, что российская сторона подтверждает свою заинтересованность и готовность постепенно наращивать, расширять и укреплять абхазо-российские отношения.
«Важно отметить, что экономики наших стран становятся ближе, товарооборот между нашими странами за первое полугодие, по данным российской таможни, составил более 143 млн долларов, что на 43% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие связи и отношения нужно и дальше поддерживать и расширять нашим двум странам», –сказал Вольвач.
Другие новости дня
«Персеверанс» добыл первый образец грунта с Марса
Марсоход "Персеверанс" со второй попытки добыл образец грунта из внутренней части большого куска горной породы на Марсе. Об этом сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
На фотографии, сделанной 1 сентября видно, что бур ровера просверлил аккуратное отверстие, а отсутствие пыли вокруг него подтверждает, что проба не рассыпалась, как это произошло при первой попытке бурения 5 августа. Первые изображения, переданные на Землю, показывают, что неповреждённый образец находится в резервуаре после извлечения, говорится в сообщении.
Однако в НАСА отмечают, что из-за недостаточного освещения снимки получились нечёткими. Для полной уверенности в успехе миссии понадобятся новые снимки с более качественным светом. Ожидается, что новые фотографии образца будут переданы на Землю в субботу, 4 сентября.
В течение года марсоход должен собрать более двух десятков образцов из внутренних частей различных горных пород, которые будут доставлены на Землю в рамках совместных миссий НАСА и Европейского космического агентства.
В апреле вертолёт "Инженьюити", который был доставлен на Марс вместе с ровером "Персеверанс", стал первым аппаратом с двигателем, совершившим управляемый полет на другой планете.
"Персеверанс" совершил посадку в кратере Езеро на Марсе 19 февраля этого года. Предполагается, что некогда кратер был заполнен водой. Марсоход попытается найти на планете признаки существования древних форм жизни и соберёт образцы грунта, которые затем должны быть доставлены на Землю.
"Персеверанс" отправился к Марсу в июле прошлого года. В рамках миссии "Марс-2020" устройство проработает на планете около 700 земных суток.
Джим Риш: «Решение правительства отказаться от помощи ЕС вызывает вопросы»
«Решение правительства отказаться от помощи ЕС и от установленных Евросоюзом условий, вызывает вопросы о будущем Грузии и верховенстве закона, необходимом для защиты каждого гражданина», – заявил член комитета Сената по международным отношениям Джим Риш.
В интервью «Голосу Америки» сенатор сказал, что обе партии должны работать над созданием лучшей политической среды.
«Обе партии должны соблюдать дух соглашения от 19 апреля и работать над созданием более мирной и сотруднической политической атмосферы в Грузии, в том числе путем проведения чистых и справедливых выборов в органы местного самоуправления 2 октября», – заявил сенатор.
Вместе с тем, Джим Риш называет решение «Единого национального движения» подписать соглашение слишком запоздалым, пишет Общественный вещатель.
«Хорошо, что «Единое национальное движение» наконец увидело преимущества соглашения от 19 апреля, но этот жест слишком мал и запоздалый. Отказываясь подписать документ на протяжении нескольких месяцев, «Единое национальное движение» сотрясло соглашение, что способствовало решению «Грузинской мечты» выйти из соглашения», – заявил сенатор Риш.
Число жертв наводнений после урагана «Ида» достигло 45 человек
Число погибших в результате наводнений после урагана "Ида" на северо-востоке США увеличилось до 45 человек, сообщил телеканал CNN. В пятницу в Новый Орлеан (Луизиана) вылетит президент США Джо Байден, чтобы изучить ущерб, нанесенный штату стихией.
В штате Нью-Джерси жертвами стали не менее 23 человек. При этом, по данным местных властей, их число может вырасти, поскольку многие числятся пропавшими без вести. Губернатор штата Фил Мерфи сказал, что большинство погибших – это те, кто находились в своих автомобилях, когда на них неожиданно обрушились потоки воды.
Ураган "Ида" привел к масштабным наводнениям и в Нью-Йорке, где, по предварительным данным, погибло не менее 12 человек. В городе приостановили работу всех линий метрополитена. Мэр города Билл де Блазио заявил, что в городе спасателей ждут сотни человек.
В нескольких штатах страны объявлено чрезвычайное положение, ведутся спасательные и восстановительные работы.
Ранее в четверг президент США Джо Байден поблагодарил спасателей, которые работали в ночь, когда сильнейший дождь обрушился на Нью-Йорк, и сообщил, что Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях готово предоставить пострадавшим штатам государственную поддержку. Байден планирует в пятницу вылететь в Луизиану, где собирается встретиться с руководителям штата и местными властями наиболее пострадавших от стихии районов.
На данный момент в США около 1,2 млн человек не имеют доступа к электричеству, более 900 тысяч из них – в штате Луизиана.
Ранее ураган "Ида" обрушился на Луизиану: крупнейший город штата Новый Орлеан был полностью обесточен, на восстановление энергоснабжения могут уйти недели. Ветер с легкостью вырывал деревья и срывал крыши и даже повернул вспять течение Миссисипи, крупнейшей реки Северной Америки.
Синоптики характеризовали "Иду" как ураган четвертой категории из пяти возможных – скорость ветра достигала 150 миль (240 километров) в час. Этот показатель выше скорости ветра урагана "Катрина", который имел третью категорию и считается самым разрушительным в истории США.
Джо Байден раскритиковал отказ суда приостановить закон об абортах
В Техасе с 1 сентября запрещено делать аборт после шестой недели
Президент США Джо Байден раскритиковал Верховный суд за отказ приостановить техасский закон об абортах. По словам американского лидера, это беспрецедентное посягательство на права женщин.
Байден поручил юристам Белого дома разработать шаги, которые могут предпринять федеральные власти, чтобы предоставить жительницам Техаса доступ к безопасным и законным абортам.
Закон, который американцы называют "Актом о сердцебиении", вступил в силу в штате Техас 1 сентября. Он запрещает делать аборт после шести недель в большинстве случаев, даже после изнасилования или инцеста. Исключение – аборты по медицинским показаниям, на которые необходимо получить письменное заключение от врача.
"Акт о сердцебиении" также даёт право любому частному лицу подать в суд на докторов, совершивших процедуру позже установленного срока, а также на тех, кто помогал им или содействовал. Таким образом заявитель может отсудить у ответчика до 10 тысяч долларов. Подать в суд может даже, например, друг беременной или отца ребёнка.
Правозащитники, а также сеть женских клиник Planned Parenthood пытались заблокировать закон в Верховном суде, пока его конституционность оспаривается. Но им отказали: пять из девяти судей выступили за то, чтобы акт продолжал действовать.
Некоторым жительницам Техаса до ближайшей клиники, где можно легально сделать процедуру, придётся уезжать за 400 км от дома. Союз защиты гражданских свобод утверждает, что миллионы женщин практически лишились права на аборт.
- Согласно имеющему прецедентную силу решению Верховного суда по делу "Роу против Уэйда" от 1973 года, американские женщины имеют право на аборт до срока, когда плод делается способным самостоятельно выжить вне матки. Как правило это 22–24-я неделя беременности. Техасский закон урезал этот срок более чем втрое.
- Техас – второй по размерам территории и численности населения штат США. Он считается консервативным.
На грузино-российской границе произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,4 балла произошло близ грузино-российской границы. Об этом сообщается на сайте Национального центра сейсмического мониторинга Грузии.
Подземные толчки были зафиксированы в 07:34 по тбилисскому времени на территории Цунтинского района Республики Дагестан, в 9 километрах от границы Грузии. Гипоцентр землетрясения находился на глубине 11 километров. Сообщений о разрушениях не поступало.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», предыдущее землетрясение магнитудой 3,1 балла произошло в регионе Самцхе-Джавахети 29 августа.
Спецпредставителем генсека НАТО по Южному Кавказу стал Хавьер Коломина
Испанский дипломат Хавьер Коломина назначен специальным представителем генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте представительства Испании в НАТО.
Коломина также займет пост заместителя помощника генерального секретаря НАТО по иностранным делам и политике безопасности.
Отметим, что ранее, с 2010 года пост спецпредставителя генсека НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии занимал Джеймс Аппатурай. 2 июля президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила Аппатурая государственной наградой Грузии – орденом Золотого руна.
В Абхазии от коронавируса за сутки скончались 4 пациента
За прошедшие сутки тестирование на наличие коронавирусной инфекции было проведено у 323 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 93 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ на стационарном лечении находятся 63 пациента. Состояние 16 человек оценивается как тяжелое, 24 пациентов – средней степени тяжести.
- В Гудаутской ЦРБ скончались два пациента: мужчина 72 лет и женщина 69 лет.
В Сухумской инфекционной больнице проходят лечение 24 пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19, состояние 8 человек тяжелое. В Очамчирской ЦРБ находятся 23 пациента, в Гагрской ЦРБ - 16, состояние 4 человек тяжелое, в Ткварчельской ЦРБ - 12 пациентов, в российском военном госпитале в Сухуми - 70 пациентов, состояние 6 человек тяжелое.
- В Сухумской инфекционной больнице скончались мужчина 81 года и женщина 84 лет.
По данным оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции, общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 25 417 человек. Зарегистрировано 384 летальных случая. Выздоровели 21 399 человек.
NASA начало летные испытания электрического воздушного такси
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США начало летные испытания электрического воздушного такси с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL), сообщило NASA.
Модель воздушного такси Joby предоставила национальная компания Advanced Air Mobility (ААМ). Оно вмещает двух пилотов и четырех пассажиров, развивает скорость до 320 км/ч и может преодолеть на одном заряде до 240 км. AMM планирует, что к 2023-2024 году Joby будет активно использоваться в авиаперевозках в качестве такси и грузового транспорта.
Один из главных вопросов, который предстоит решить на тестах – уровень шума. Новая модель авиатаксти, согласно разработчикам, в 100 раз тише, чем среднестатистический вертолет. Но в законодательстве США существуют строгие требования на этот счет.
На испытаниях также проверят управляемость и безопасность аппарата. Тесты должны показать, какие ещё остаются препятствия по включению авиатранспорта в национальное воздушное пространство США.
После проведения испытаний ААМ надеется повысить общественное доверие к малогабаритным и дешевым летательным аппаратам.
Виола фон Крамон ответила премьеру Грузии: Никогда не называла себя боссом
«Я не являюсь боссом кому-либо в Грузии», - заявила член Европейского парламента Виола фон Крамон, комментируя слова премьер-министра Ираклия Гарибашвили, сообщает SOVA. В ответ на критику из Страсбурга в связи с отказом Тбилиси от транша микрофинансовой помощи, ЕС глава правительства сказал, что европарламентарий ему не начальник.
Виола фон Крамон, в свою очередь, опубликовала очередной твитт, в котором пошутила: «Очень заманчивая карьерная перспектива:)». А в эфире телеканала «Мтавари архи» она объяснила свою позицию:
«Я политик, я никогда не говорила, что являюсь боссом, и никто из других депутатов Европарламента этого не говорил. В действительности боссом является грузинский народ, в том числе избиратели «Грузинской мечты», которые хотят сближения с Европой. Поэтому важно, чтобы премьер-министр Грузии прислушивался к своим избирателям, слушал своих граждан. Это гораздо важнее, чем дискуссии в Twitter», - заявила Виола фон Крамон.
«Аль-Джазира»: В аэропорту Кабула завтра возобновятся внутренние рейсы
Представитель афганской гражданской авиации сообщил телеканалу «Аль-Джазира», что аэропорт Кабула скоро снова заработает.
«Внутренние рейсы начнутся завтра (3 сентября), международные - позже», - сказал он.
Чтобы быстрее возобновить работу аэропорту, власти Катара в среду, 1 сентября, прислали самолет с техническим персоналом. В Дохе считают, что закрытие кабульского аэропорта после ухода американских войск может создать серьезные стратегические и гуманитарные проблемы.
Эту позицию поддерживает и Турция, которая также планирует оказать техническую поддержку в этом вопросе «Талибану» (движение признано в России террористическим и запрещено).
За открытие аэропорта выступили и европейские страны, в том числе Германия, Нидерланды и Великобритания. Министр иностранных дел последней – Доминик Рааб – заявил, что с апреля его страна эвакуировала около 17 000 британских и афганских граждан и готова предоставить убежище тем, кто все еще остается в Афганистане и подвержен риску.
Кроме перелетов возобновятся и денежные переводы: компания Western Union объявила, что возобновит свои услуги в Афганистане и с 3 по 17 сентября откажется от комиссий.
По данным Всемирного банка, денежные переводы афганцев, проживающих за границей, в прошлом году составили почти 789 млрд долларов, и имеют решающее значение для экономики страны.
- Талибы заняли Кабул 15 августа - за 2 с небольшим недели до оговоренного срока вывода из Афганистана войск США. Американцы и их союзники организовали масштабную эвакуацию из Афганистана западных дипмиссий и гражданских лиц, в том числе афганцев, опасавшихся репрессий со стороны «Талибана». Всего было вывезено более 120 тысяч человек.
- 30 августа американская армия завершила вывод своих сил с территории Афганистана. Американские войска находились в Афганистане почти 20 лет. Операция в этой стране была начата вскоре после терактов 11 сентября, организатором которых выступил лидер террористического движения «Аль-Каида» (запрещено в России) Усама бин Ладен, живший тогда в Афганистане. Помимо «Аль-Каиды», противниками США в этой войне долгое время были и талибы.
Президент Грузии раскритиковала власти за отказ от помощи ЕС
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что решение правительства об отказе от макрофинансовой помощи Евросоюза для нее непонятно. Об этом глава государства сказала в ходе специального брифинга, сообщает «Грузия онлайн».
«В любом форме и по любой причине ослабление европейской поддержки и ее интереса к нашей стране и нашему региону на руку лишь тем внутренним или внешним силам, которые пытаются дестабилизировать или ослабить страну. Именно с учетом этих обстоятельств отказ от кредита Евросоюза – довольно непонятный шаг для значительной части населения и для меня лично», - заявила Зурабишвили.
По словам президента, экономический аргумент правительства – необходимость сократить внешний долг – не поддается анализу. «Каким бы ни был рост нашей экономики, даже если он выражается двузначными числами, он все же не отменяет того социального и человеческого ущерба, который Covid-19 нанес нашему населению, и снижению которого непосредственно послужил заем в размере 75 млн евро (или 300 миллионов лари). Непонятно, почему сегодня сокращение внешнего долга стало приоритетнее кризисного положения собственных граждан», - отметила президент.
Зурабишвили считает, что до тех пор, пока двузначный рост экономики не отразится на благосостоянии населения, логику отказа в помощи будет трудно понять. Более того, Зурабишвили уверена, что вопрос получения или неполучения кредита имеет не только экономическую нагрузку: «Здесь главное – репутация нашей страны, надежность нашего слова!».
«Действительно, государство обладает правом отказать от любого кредита, но изменение отношения к подписанным документам и односторонние необъясненные решения могут повлиять на будущий рейтинг страны, а также на настроения иностранных инвесторов», - предупредила президент.
Саломе Зурабишвили убеждена, что «экономический изоляционизм, который сегодня недостижим даже для богатых стран мира и является опасной иллюзией для нас, как для маленькой страны, не лежит в основе этих решений, но необходимо проявлять осторожность, чтобы такие шаги не породили в населении ложных представлений».
«Третья сила» выдвинула кандидата на пост мэра Тбилиси
Кандидатом в мэры Тбилиси от политической платформы «Третья сила» стала Тамар Кекенадзе, а Серго Чихладзе представлен кандидатом на пост председателя столичного сакребуло (городского собрания). Тамар Кекенадзе является председателем партии «Свободные демократы», которую ранее возглавлял Ираклий Аласания. Серго Чихладзе – член политсовета партии «Стратегия Агмашенебели».
Как сообщает «Новости-Грузия», на платформе партии «Стратегия Агмашенебели» Георгия Вашадзе и была создана «Третья сила», в которую также объединились партия «Реформер», Республиканская партия Грузии и «Свободные демократы». «Третья сила» участвует в местных выборах 2 октября под номером 1.
«Тамар Кекнадзе родилась и выросла в Тбилиси, много лет работала в грузинских и международных неправительственных организациях, возглавляла крупные проекты», - отметил на презентации лидер партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе. Он поблагодарил Кекенадзе за то, что он стала кандидатом от платформы на выборах.
За пост мэра Кекенадзе придется бороться с действующим мэром города Кахой Каладзе от правящей партии «Грузинская мечта», с экс-премьером Грузии Георгием Гахария от партии «За Грузию», с Никой Мелия от объединения нескольких оппозиционных партий, Анной Бибилашвили от партии «Лело для Грузии», Анной Долидзе от партии «Для народа» и другими кандидатами.
Также платформа объявила о своих кандидатах в мажоритарные депутаты в Тбилиси: Крцаниси - Давид Цеквава, Исани - Теона Чалидзе, Глдани - Нана Тохвадзе, Дидубе - Отар Багатурия, Самгори - Вахтанг Иашвили, Мтацминда - Ираклий Гогуадзе, Ваке - Паата Чиковани, Чугурети - Автандил Чартолани, Надзаладеви - Заза Кортхонджия.
- Выборы в Грузии пройдут 2 октября. Жители 64 городов и районов будут выбирать мэров и депутатов местных совещательных органов – сакребуло. Для победы на местных выборах кандидаты в мэры должны получить не менее 50% голосов избирателей, а в мажоритарные депутаты – не менее 40%.
Премьер Грузии назвал вакцину AstraZeneca «менее приоритетной»
Премьер-министр Ираклий Гарибашвили не подтвердил и не опроверг информацию о том, что власти Грузии отказались от подарка Латвии – 50 тысяч доз вакцины AstraZeneca.
Гарибашвили говорит, что в Грузии сейчас достаточное количество вакцин от коронавируса, в том числе препараты Pfizer и Sinovac.
«Мы завезли и вакцину AstraZeneca, но наши врачи и эпидемиологи говорят, что она была менее приоритетной. Если бы в стране не было вакцин, а мы бы отказались (от AstraZeneca), это было бы преступлением. А сейчас это наш суверенный выбор – завезти те вакцины, которые хочет наше население», – сказал Гарибашвили.
Член оппозиционной партии «Европейская Грузия» Георгий Канделаки сегодня заявил, что Грузия не приняла подарок Латвии после того, как балтийская страна отказала в визите Ираклию Гарибашвили.
«Нам стало известно, что именно тогда, когда премьер-министру Гарибашвили было отказано в визите в страны Балтии, в свете событий 5 июля и того факта, что правительство вступило в открытый альянс со связанными с Россией экстремистами, устроившими массовое, организованное насилие 5 июля, правительство Грузии отказалось от предложенных Латвией десятков тысяч качественных вакцин», – сказал Канделаки.
- В июне сообщалось, что правительство Латвии передаст Грузии 15 тысяч доз вакцины от коронавируса.
- СМИ позднее писали, что у невостребованных Латвией вакцин от COVID-19 истекает срок годности.
- В начале августа в медиа появилась информация о том, что страны Балтии отказались принимать у себя Ираклия Гарибашвили. В правительстве Грузии опровергли это сообщение.
В Тбилиси из Кабула эвакуировали около 2500 человек
В Тбилиси из Кабула чартерными рейсами было вывезено около 2500 человек, было осуществлено до 50 рейсов, – заявил в эфире «Палитраньюс» председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе.
По его словам, Грузия в течение 20 лет внесла большой вклад в афганскую миссию, а затем выполнила важную роль в процессе эвакуации.
Ранее в грузинском правительстве заявили, что подключились к гуманитарной операции по эвакуации сотрудников международных организаций и их семей из Афганистана.
Большинство доставленных из Кабула иностранных граждан были перенаправлены в другие страны, несколько десятков человек были временно размещены в Тбилиси. При этом Грузия заявила, что не собирается принимать жителей Афганистана в качестве беженцев.
- С конца июля США и их союзники эвакуировали из Афганистана свыше 122 тысяч человек, большую часть – с середины августа, когда талибы захватили Кабул.
- 30 августа, за минуту до полуночи по местному времени из кабульского аэропорта взлетел американский военно-транспортный самолет С-17 – страну покинули последние американские военнослужащие.
Тропическая буря привела к наводнению в Нью-Йорке
Не менее восьми человек погибли в Нью-Йорке и его пригородах в результате наводнения, вызванного тропической бурей "Ида". Речь идёт об ослабевшем урагане, который ранее нанёс масштабные разрушения южному побережью США. Над материком сила ветра ослабла, так что "Ида" больше не считается ураганом, однако и в статусе тропической бури она принесла на северо-восток США сильные ветры и ливни, которые, в свою очередь, привели к наводнениям.
В ночь на среду в Центральном парке Нью-Йорка намерили более 3 дюймов осадков за час - это рекорд за всё время наблюдений. В штатах Нью-Йорк и Нью-Джерси объявлен режим чрезвычайной ситуации. Вода затопила некоторые станции метро. Власти города ввели запрет на движение автотранспорта, за исключением автомобилей экстренных служб. Жителям Нью-Йорка рекомендовано не выходить на улицы.
В соцсетях публикуется множество фото и видео, документирующих разгул стихии.
Ранее тропическая буря, двигаясь на северо-восток, вызвала торнадо в штатах Пенсильвания, Нью-Джерси и Делавэр. Сотни тысяч человек остались без электричества.
В Луизиане и других южных штатах, на которые ураган обрушился первым, удалось избежать масштабных жертв - погибли менее 10 человек. Однако ущерб инфраструктуре нанесён очень большой. Сотни тысяч жителей по-прежнему остаются без электричества и воды.
В Испании задержали разыскиваемого Россией вора в законе Левана Сухумского
Национальная полиция Испании задержала разыскиваемого российскими правоохранительными органами криминального авторитета Левана Абуладзе, который в конце 2020 года сбежал из здания суда российского города Владимир. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении полиции Испании.
Криминальный авторитет, как отмечается в сообщении, был задержан в аэропорту Барселоны при попытке въехать в страну по фальшивому украинскому паспорту. При этом уточняется, что в расследовании принимали участие правоохранительные органы Грузии. По версии испанской полиции, задержанный планировал «анонимно продолжить руководить своей организацией в Испании», пишет ТАСС.
16 декабря 2020 года Леван Абуладзе, известный в криминальной среде как Леван Сухумский, был доставлен в Октябрьский районный суд Владимира для избрания меры пресечения. Ранее ряд СМИ сообщил, что Абуладзе, был осужден за незаконный оборот наркотиков и подделку документов, а также обвиняется в занятии высшего положения в преступной иерархии. Ему могло грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
По просьбе адвокатов с подсудимого сняли наручники, после чего «он отлучился якобы в туалет и скрылся в неизвестном направлении». Впоследствии в пресс-службе Владимирского областного суда подтвердили, что суд Владимира не смог рассмотреть ходатайство следователей об аресте Абуладзе из-за того, что он сбежал из здания суда.
Вмешательство Тбилиси сорвало участие абхазской ТПП в международных выставках
В Стамбуле накануне открылась международная выставка продуктов питания и напитков «CNR Food Istanbul». В ней планировалось участие Торгово-промышленной палаты (ТПП) самопровозглашенной республики Абхазия.
В Сухуми рассказали, что проводили длительные переговоры для прохождения регистрации и разработки схемы павильона, были перечислены необходимые суммы за аренду павильона. Однако после вмешательства посольства Грузии в Турции ТПП Абхазии отказали в участии в выставке.
«К сожалению, посольство Грузии в Турции выразило протест в связи с участием Республики Абхазия в качестве независимого государства в вышеупомянутой выставке и обратилась с нотой протеста в Министерство иностранных дел Турции. Организаторы выставки, под давлением МИД Турции, в последний момент, были вынуждены исключить Абхазию из состава стран-участниц, о чем и уведомили ТПП», – говорится в заявлении абхазской ТПП.
В пресс-релизе ТПП также сказано, что аналогичный случай произошел неделей ранее, когда Абхазии отказали в участии в выставке продуктов питания и напитков «WorldFoodPoland». Она пройдёт в Варшаве 5-7 апреля 2022 года.
«Организаторы выставки также сослались на вмешательство посольства Грузии в Польше и давление со стороны МИДа. Польша, как член Организации Объединенных Наций считает Абхазию юридически частью Грузии. В связи с этим, организаторы отказали Торгово-промышленной палате Абхазии в участии в выставке в качестве независимого государства, хотя участие ТПП в данном мероприятии было подтверждено еще два года назад, но из-за пандемии перенесено на 2022 год», – сказано в заявлении.
В Сухуми говорят о «сложившейся традиции», когда посольства Грузии по всему миру очень быстро реагируют на участие Торгово-промышленной палаты Абхазии в различных мероприятиях и всячески препятствуют этому процессу.
«При этом грузинская сторона тщательно отслеживает действия ТПП, в особенности, в период ограничений, связанных с распространением COVID-19. Такого рода действия наносят серьезный ущерб деятельности ТПП, направленной на развитие торгово-экономических связей Абхазии с иностранными государствами», – сказано в заявлении.
В абхазской ТПП отмечают, что несмотря на существующие преграды и впредь будут принимать участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях и «продвигать положительный имидж Абхазии».
Члены «Национального движения» официально подписали соглашение Шарля Мишеля
Председатель «Единого Национального движения» (ЕНД) Ника Мелия и члены партии сегодня посетили офис представительства ЕС и официально подписали политическое соглашение, подготовленное по инициативе президента Европейского Совета Шарля Мишеля. О решении присоединиться к документу Мелия объявил накануне.
Политическое соглашение было подписано между правящей партией «Грузинская мечта» и частью оппозиции 19 апреля. Оно предполагало назначение досрочных парламентских выборов в 2022 году в том случае, если правящая партия наберет меньше 43% на предстоящих осенью выборах в местные органы власти. При этом ключевые пункты документа касались масштабных реформ в избирательной и судебной сферах.
28 июля председатель правящей партии Ираклий Кобахидзе объявил об аннулировании соглашения, заявив, что «страна возвращается в конституционные рамки и политические процессы в Грузии продолжатся в соответствии с конституционным порядком».
После решения ЕНД подписать документ в «Грузинской мечте» заявили, что этот шаг ничего не изменит.
Умер композитор Микис Теодоракис, автор музыки к танцу сиртаки
В возрасте 96 лет умер греческий композитор Микис Теодоракис. Об этом сообщают СМИ Греции.
Всемирную известность он получил в 1960-е годы после выхода на экраны фильма "Грек Зорба". Теодоракис был автором музыки к исполняемому в фильме танцу сиртаки. Он был создан специально для этого фильма, однако впоследствии стал восприниматься в мире как греческий национальный танец.
Жанры творчества Теодоракиса разнообразны - он писал симфонии, оперы и балеты, в том числе на сюжеты из греческой мифологии, вокальные произведения. Он был также политическим активистом, придерживался левых взглядов (его высоко ценили в СССР - был лауреатом премии Ленинского комсомола и международной Ленинской премии, обладатель также российских наград). Участвовал в движении Сопротивления в годы Второй мировой войны, противостоял ультраправому режиму "Чёрных полковников" в Греции в конце 1960 - начале 1970-х годов. Неоднократно был лишён свободы - его помещали в концлагеря и тюрьмы нацисты, правительственные войска во время гражданской войны, "чёрные полковники". Несколько лет провёл в эмиграции во Франции. После восстановления в Греции демократии был депутатом парламента, министром.
17-летнее расследование захвата школы в Беслане снова продлили
Расследование уголовного дела по теракту в Беслане продлили до 31 декабря 2021 года. Об этом сообщила на пресс-конференции глава комитета "Матери Беслана" Сусанна Дудиева.
По её словам, следствие, которое растянулось на 17 лет, ведётся предвзято. "Мы хотим, чтобы в год следствие отвечало хотя бы на один вопрос. В настоящее время, как нам говорят, в деле остаются шесть неопознанных террористов", - добавила Дудиева.
Представители "Матерей Беслана" также продолжают добиваться от федеральных властей принятия закона о жертвах терактов, который позволил бы систематизировать реабилитацию пострадавших.
Необходимость принятия закона о статусе жертв терактов в России обсуждается с 1999 года. В 2007 году закон был разработан, но так и не внесён в парламент. Российские власти утверждают, что существующее законодательство уже регулирует вопросы получения выплат и льгот людьми, которые пострадали от терактов.
В этом году правительство России впервые включило в бюджет расходы на лечение и реабилитацию в иностранных клиниках жителей Беслана, которые пострадали в результате теракта и последующего штурма школы в Беслане.
"Эта программа предусматривает дорогостоящее лечение за рубежом шести наиболее тяжело болеющих бывших заложников. В течение трёх лет на их реабилитацию будет выделяться по два миллиона рублей: кому-то этих средств хватает, кому-то нет", - сообщила Сусанна Дудиева.
- 1 сентября 2004 года в здании школы №1 в Беслане террористы захватили более 1 100 человек. Боевики требовали вывода российских войск из Чечни. 3 сентября начался штурм школы. В результате боевого столкновения погибли 334 человека, в том числе 186 детей.
- Теракт стал крупнейшим в истории России по количеству жертв и остаётся таковым по сей день. Единственный выживший террорист Нурпаши Кулаев был приговорён к пожизненному заключению.
- Европейский суд по правам человека в 2017 году обязал Россию выплатить около 3 миллионов евро родственникам жертв Беслана. ЕСПЧ постановил, что российские власти не справились с обязанностью предотвратить возможную угрозу жизни людей и не спланировали штурм так, чтобы минимизировать угрозу жизни заложников.
Перед матчем с Косово Грузия заявила о поддержке целостности Сербии
Сборная Грузии по футболу сегодня проведет в Батуми отборочный матч чемпионата мира 2022 года против сборной Косово.
В Министерстве культуры, спорта и молодежи Грузии заявили, что футбольный матч не означает признание Грузией независимости Косово.
«Грузия решительно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Сербии, активно сотрудничает с правительством Сербии на основе норм и принципов международного права. Соответственно, проводимое в Батуми спортивное мероприятие никак не связано с какой-либо формой признания Косово как независимого государства. Обязательство проведения этого матча квалификационного этапа чемпионата мира накладывает на федерацию футбола Грузии членство и устав ФИФА», – заявили в министерстве.
Ранее в правительстве Грузии сообщили, что из-за сложной эпидемиологической ситуации матч Грузия–Косово пройдёт без зрителей.
Задержан обвиняемый в убийстве бизнесмена Владимира Вахания
Полиция задержала 55-летнего жителя Западной Грузии К.К. по обвинению в умышленном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
По данным следствия, убийство произошло в селе Ганмухури Зугдидского муниципалитета (регион Самегрело – Земо-Сванети). На почве произошедшего в прошлом конфликта обвиняемый с ножом напал на своего знакомого – 67-летнего В.В.. Злоумышленник нанес ему множественные ранения в грудь и скрылся с места преступления. В.В. скончался до того, как был доставлен в больницу, пишет «Новости-Грузия».
В результате оперативно-розыскных мероприятий полиция задержала обвиняемого «по горячим следам», через несколько часов после происшествия. В качестве вещдока сотрудники МВД изъяли орудие преступления – нож.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», убит бизнесмен Владимир Вахания, постоянно проживающий в Москве.
По информации телеканала «Мтавари», на Вахания напал его друг Кахабер Каландия. Журналисты предполагают, что поводом послужил конфликт, начавшийся между приятелями из-за денег несколько лет назад в России.
Расследование продолжается по статье 108 УК Грузии – умышленное убийство. Наказание за это преступление составляет от 7 до 15 лет лишения свободы.
Новый антирекорд: за сутки в Грузии от COVID-19 скончался 81 пациент
От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончался еще 81 пациент. Это – новый антирекорд за все время пандемии. Число жертв COVID-19 достигло 7563.
За сутки в стране выявили 3212 новых случаев коронавируса. Накануне провели 40 435 тестов: PCR-тестов – 16 101, экспресс–тестов на антиген – 24 334.
Выздоровели еще 5017 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 556 909, выздоровевших – 502 534.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 7,94%, за последние 14 дней составляет 9,85%, за неделю – 9,13%.
За сутки вакцинирован от коронавируса 23 916 человек, всего в Грузии использовано 1 235 386 вакцин.
Бжания не приобретал Lexus за счет бюджета – администрация
Аслан Бжания не приобретал автомобиль Lexus за счет бюджета, – заявили в администрации президента самопровозглашенной республики Абхазия.
В комментарии агентству «Апсныпресс» говорится, что со дня вступления Бжания в должность президента «не был приобретен ни один автомобиль для нужд главы государства».
«В пользовании у президента находятся несколько бронированных автомобилей, в том числе и автомобиль Lexus LX 2016 года выпуска. Ни один из автомобилей, которые находятся в распоряжении президента, не является служебным и не куплен за государственный счет. Следует также отметить, что все они были приобретены в период с 2014 по 2020 годы», – сказано в комментарии.
Ранее в соцсетях распространили информацию о том, что Аслан Бжания приобрел автомобиль Lexus за 30 млн рублей.
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