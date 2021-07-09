От ЦИК РФ требуют снять список «Единой России» с выборов из-за связей Лаврова с «Талибаном»

Кандидат в депутаты Госдумы от «Яблока», правозащитница Марина Литвинович подала жалобу в Центризбирком и потребовала не регистрировать список «Единой России», так как глава МИД России Сергей Лавров, включенный в список ЕР, «причастен к деятельности организации „Движение Талибан“, признанной террористической в РФ».

Как пишет информагентство Znak, в жалобе Литвинович указывается, что согласно закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» не могут быть избранными те граждане, кто причастен к деятельности организации, запрещенной на территории России. Правозащитница привела несколько примеров, когда Лавров проводил официальные встречи с представителями «Движения Талибан».

«Таким образом считаю, что Сергей Лавров, включенный в федеральный список ЕР причастен к деятельности организации „Движение Талибан“, признанной террористической РФ, поскольку осуществлял сотрудничество с данной организацией и не прекратил это сотрудничество после признания организации террористической. Исходя из изложенного, федеральный список ЕР, поданный для заверения в Центризбирком, не может быть заверен в таком составе», – говорит Литвинович и требует «отказать в заверении списка кандидатов ЕР».

Правозащитница отмечает, что такое решение будет справедливым, ведь на этом же основании на прошлой неделе отказали в праве участвовать в выборах политикам Олегу Степанову и Илье Яшину.

Отметим, что накануне на сайте МИДа появилась информация, что спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов провел консультации «с делегацией политического офиса Движения талибов». Речь идет о запрещенной в России террористической организации «Талибан», которая в настоящее время ведет боевые действия в Афганистане: боевики убивают людей, захватывают населенные пункты и отдельные участки границы с Таджикистаном. В МИДе заявляют, что в ходе дипломатической встречи были обсуждены перспективы запуска межафганских переговоров.