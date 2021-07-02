Первый опыт утилизации пластика в Абхазии

В Абхазии появилась возможность перерабатывать пластик. Шредер-машина для дробления пластиковых бутылок была установлена в мае этого года на базе мини-завода по розливу минеральной воды «Аква-Сервис». Пилотный проект поддержала международная организация ПРООН, которая помогла приобрести установку.