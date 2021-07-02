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Первый опыт утилизации пластика в Абхазии

Первый опыт утилизации пластика в Абхазии
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Первый опыт утилизации пластика в Абхазии

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В Абхазии появилась возможность перерабатывать пластик. Шредер-машина для дробления пластиковых бутылок была установлена в мае этого года на базе мини-завода по розливу минеральной воды «Аква-Сервис». Пилотный проект поддержала международная организация ПРООН, которая помогла приобрести установку.

Видео содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия.

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